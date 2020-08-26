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Пенсионер в пух и прах разнес Лукашенко и стал звездой соцсетей

26 августа 2020, 14:45  •  177 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: NIKOLAI PETROV / POOL
72-летний белорус рассказал, как попал на митинг и почему решил высказаться
Белорусский пенсионер Василий Бурак осмелился осудить президента Александра Лукашенко на провластном митинге и тут же стал героем соцсетей. Как пояснил сам 72-летний житель города Ганцевичи, "должен же кто-то говорить".
Акция в защиту действующей власти проходила 21 августа. Активисты выражали поддержку Лукашенко с зелеными и красными шариками, флагами и плакатами в руках. Неожиданно к микрофону подошел Василий Бурак, который сказал совсем не то, что от него ожидали организаторы мероприятия.
Он усомнился, что в Ганцевичах за Лукашенко проголосовали 90% жителей, и призвал всех белорусов вспомнить, что они – жители одной страны.
"Консолидация общества не может быть укреплена силовыми методами", – заявил пенсионер.
Выступление Бурака пытались прервать музыкой, песнями, свистом. Но большинство собравшихся одобрили его слова. Более того, речь сняли на видео и разместили в интернете. Ролик быстро разлетелся по соцсетям и набрал тысячи "лайков" и комментариев с поддержкой.
Сам пенсионер о своей популярности узнал от журналистов. Как пояснил мужчина Tut.by, у него вообще кнопочный телефон и с интернетом он не дружит. На митинг пожилой человек пошел, чтобы поделиться своим мнением с земляками. О сказанном не жалеет.
"Кто-то же должен говорить, чтобы эту серость, эту тьму сгладить немного. Надо жить, а не существовать", – подчеркнул Бурак.
Выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. По данным ЦИК, с 80% голосов победил Лукашенко. После этого в Республике начались уличные акции протеста и забастовки на предприятиях. В то же время в стране проходят и мероприятия в поддержку действующего президента. На охрану порядка в столице поставили армию.

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