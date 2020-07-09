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Пенсионер в один день стал миллионером по чистой случайности: "Этого бы не произошло, если…"

09 июля 2020, 19:00  •  121 • В мире
Пенсионер в один день стал миллионером по чистой случайности. Он выиграл внушительный денежный приз в лотерею. Притом счастливый билет оказался у пожилого мужчины в результате недосмотра кассирши. "Этого бы не произошло, если бы не её ошибка", - рассказал победитель.
82-летний канадский пенсионер разбогател из-за ошибки продавца, передал местный канал CTV News Ottawa.
Майкл Батт, проживающий в Комбермере, одержал победу в лотерее. Его выигрыш составил 1 млн канадских долларов, что в переводе в российскую валюту равно примерно 52,5 млн рублей.
Притом счастливый билет оказался у пожилого мужчины случайно. Когда он был в магазине, он хотел приобрести совсем другой, однако кассирша что-то напутала и продала ему, как в итоге выяснилось, выигрышный.
Пенсионер рассказал, что частично поделится с женщиной, совершившей счастливую ошибку, своим денежным призом.
Этого бы не произошло, если бы не её ошибка, - заметил Батт.
Интересно, что это не первая столь крупная удача в лотерее в семье пенсионера. Ещё в 80-х годах прошлого столетия его брат сорвал ещё более внушительный куш - 3,5 млн канадских долларов.

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