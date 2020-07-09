Пенсионер в один день стал миллионером по чистой случайности: "Этого бы не произошло, если…"

82-летний канадский пенсионер разбогател из-за ошибки продавца, передал местный канал CTV News Ottawa.

Майкл Батт, проживающий в Комбермере, одержал победу в лотерее. Его выигрыш составил 1 млн канадских долларов, что в переводе в российскую валюту равно примерно 52,5 млн рублей.

Притом счастливый билет оказался у пожилого мужчины случайно. Когда он был в магазине, он хотел приобрести совсем другой, однако кассирша что-то напутала и продала ему, как в итоге выяснилось, выигрышный.

Пенсионер рассказал, что частично поделится с женщиной, совершившей счастливую ошибку, своим денежным призом.

Этого бы не произошло, если бы не её ошибка, - заметил Батт.

Интересно, что это не первая столь крупная удача в лотерее в семье пенсионера. Ещё в 80-х годах прошлого столетия его брат сорвал ещё более внушительный куш - 3,5 млн канадских долларов.