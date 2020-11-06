Пенсильвания сдалась Байдену после "чудесного совпадения": Последние итоги выборов президента США

Если лидерство в Пенсильвании удаётся удержать, исход выборов предрешён. С учётом Пенсильвании демократ лидирует в штатах, которые дают в сумме 306 выборщиков (для победы нужно 270). Дональд Трамп, безусловно, будет пытаться оспорить итоги подсчёта и в этом штате, таким образом, гонка затянется. А сейчас можем констатировать...

Результат в спорном штате получился следующим: 49,3% у Трампа, 49,4% - у Байдена.

Разрыв, как и в прошлые разы, минимальный. Каких-то 5,5 тысячи голосов. В избиркоме настаивают, что итоги подведены и с учётом почтовых голосов. Кстати, тех самых, что ранее были утеряны. Словом, слишком много чудес в происходящем. Нам остаётся наблюдать за тем, как развернутся события дальше.

Фото: www.foxnews.com.

На "чудесное совпадение" обращает внимание и сенатор Алексей Пушков. В личном телеграм-канале он написал:

"Почтовая служба США то заявляет о возможной потере 300 тысяч бюллетеней, то в последний момент чудесным образом "находит" 1700 бюллетеней именно в том штате, за который идёт острейшая борьба и от которого во многом зависит судьба выборов. А, как хорошо известно, почти все бюллетени, пришедшие по почте, - в поддержку Байдена. Так что эта удивительная находка вполне может стать решающей для Пенсильвании.

Напомним, Царьград продолжает вести онлайн-трансляцию, рассказывая о чудесах на выборах президента США.