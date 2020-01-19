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Пенсии в России увеличатся на 18%, но придётся подождать ещё 2 года: Глава ПФР дал прогноз на 2022 год

19 января 2020, 10:54  •  5 • Политика
В ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году. "Если уровень инфляции будет ниже прогнозируемого, то пенсии вырастут ещё больше", - заявил председатель правления ПФР Антон Дроздов.
В Пенсионном фонде России (ПФР) пообещали пенсионерам увеличение выплат на 18%, но не раньше 2022 года. С соответствующим заявлением выступил председатель правления ПФР Антон Дроздов.
По его словам, через два года средняя пенсия в России будет составлять порядка 18 290 рублей. При этом он добавил, что если уровень инфляции будет ниже прогнозируемого, то пенсии вырастут ещё больше.
"В реальном выражении, исходя из прогноза минэкономразвития, пенсии вырастут на 2,5%, 3%, 2% и 1,3% соответственно с 2019 по 2022 год", - цитирует "Российская газета" слова Дроздова.
Напомним, что именно рост пенсий российских пенсионеров было одним из аргументов правительства премьер-министра Дмитрия Медведева в пользу принятия закона об увеличении пенсионного возраста граждан России. Было обещано, что пять дополнительных лет работы позволят платить пенсионерам более высокую пенсию.

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