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Пенсии в 30 тысяч - миф или скорая реальность? Мнение аналитика
25 августа 2021, 19:45 • 66 • Политика
Пенсии в 30 тысяч - миф или скорая реальность? Идею Анатолия Аксакова, который предложил три шага для увеличения выплат пенсионерам, оценил финансовый аналитик Ян Арт. По его мнению, технически это вполне выполнимо, однако есть другая серьёзная проблема.
Финансовый аналитик Ян Арт оценил заявление председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, который предложил три шага для увеличения пенсий в России до 30 тысяч рублей.
Среди этих необходимых мер депутат назвал: справедливое распределение социальных выплат населению, отмену возврата НДС для экспортёров энергоресурсов и расширение прогрессивной шкалы налогообложения.
Арт в беседе с корреспондентом Царьграда выразил уверенность, что все эти шаги точно осуществимы при условии наличия соответствующей политической воли и желания:
Собеседник "Первого русского" признался, что считает эту мысль очень верной, однако добавил, что она, к сожалению, серьёзно расходится с сегодняшней парадигмой обсуждаемых в России целей:
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