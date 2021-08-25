Пенсии в 30 тысяч - миф или скорая реальность? Мнение аналитика

Пенсии в 30 тысяч - миф или скорая реальность? Идею Анатолия Аксакова, который предложил три шага для увеличения выплат пенсионерам, оценил финансовый аналитик Ян Арт. По его мнению, технически это вполне выполнимо, однако есть другая серьёзная проблема.

Финансовый аналитик Ян Арт оценил заявление председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, который предложил три шага для увеличения пенсий в России до 30 тысяч рублей.

Среди этих необходимых мер депутат назвал: справедливое распределение социальных выплат населению, отмену возврата НДС для экспортёров энергоресурсов и расширение прогрессивной шкалы налогообложения.

Арт в беседе с корреспондентом Царьграда выразил уверенность, что все эти шаги точно осуществимы при условии наличия соответствующей политической воли и желания:

Эти меры будут направлены на выравнивание социального разрыва в России, как это делается в Швеции или Германии, но у нас почему-то это не в моде. И эта идея коррелирует с давней концепцией, о которой Аксаков говорил ещё задолго до выборов: повышение пенсий можно целенаправленно поставить как главную задачу, во главу угла, и не стоит волноваться за возможные финансовые потери, поскольку все эти деньги с лихвой вернутся в экономику. Ведь пенсионеры, прежде всего, потребляют отечественную продукцию и услуги. Условно говоря, дать пенсии пенсионерам - это всё равно что направить деньги в экономику, значительная часть которых в виде налогов вернётся в бюджет.

Собеседник "Первого русского" признался, что считает эту мысль очень верной, однако добавил, что она, к сожалению, серьёзно расходится с сегодняшней парадигмой обсуждаемых в России целей: