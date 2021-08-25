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Пенсии в 30 тысяч - миф или скорая реальность? Мнение аналитика

25 августа 2021, 19:45  •  66 • Политика
Пенсии в 30 тысяч - миф или скорая реальность? Идею Анатолия Аксакова, который предложил три шага для увеличения выплат пенсионерам, оценил финансовый аналитик Ян Арт. По его мнению, технически это вполне выполнимо, однако есть другая серьёзная проблема.
Финансовый аналитик Ян Арт оценил заявление председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, который предложил три шага для увеличения пенсий в России до 30 тысяч рублей.
Среди этих необходимых мер депутат назвал: справедливое распределение социальных выплат населению, отмену возврата НДС для экспортёров энергоресурсов и расширение прогрессивной шкалы налогообложения.
Арт в беседе с корреспондентом Царьграда выразил уверенность, что все эти шаги точно осуществимы при условии наличия соответствующей политической воли и желания:
Эти меры будут направлены на выравнивание социального разрыва в России, как это делается в Швеции или Германии, но у нас почему-то это не в моде. И эта идея коррелирует с давней концепцией, о которой Аксаков говорил ещё задолго до выборов: повышение пенсий можно целенаправленно поставить как главную задачу, во главу угла, и не стоит волноваться за возможные финансовые потери, поскольку все эти деньги с лихвой вернутся в экономику. Ведь пенсионеры, прежде всего, потребляют отечественную продукцию и услуги. Условно говоря, дать пенсии пенсионерам - это всё равно что направить деньги в экономику, значительная часть которых в виде налогов вернётся в бюджет.
Собеседник "Первого русского" признался, что считает эту мысль очень верной, однако добавил, что она, к сожалению, серьёзно расходится с сегодняшней парадигмой обсуждаемых в России целей:
Тот же [глава Счётной палаты Алексей] Кудрин предложил недавно якобы новую экономическую модель - ориентацию на экспорт. По сути, в этой модели думать о внутреннем рынке и о населении точно не надо будет. На мой взгляд, технически, экономически сценарий увеличения пенсий осуществим по десятибалльной шкале на 8 баллов. А что касается самой готовности чиновников пойти на такую парадигму, а не на те, которые обсуждает господин Кудрин, то боюсь, тут можно дать только один балл.

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