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Пенсии в 2019-м вырастут на тысячу рублей в месяц

18 июня 2018, 20:24  •  114 • В России

За новостями о грядущей пенсионной реформе россияне следят не менее пристально, чем за игрой нашей сборной на чемпионате мира по футболу. Речь идет о том, чтобы женщины выходили на пенсию в 63 года (сейчас в 55), а мужчины – в 65 лет (сейчас в 60). В понедельник Госдума обсудила на своем Совете даты рассмотрения пенсионного законопроекта. Но для начала его на месяц отправят в регионы - узнать мнения с мест.

- До конца весенний сессии законопроект рассмотрим в первом чтении, - рассказал журналистам вице-спикер Госдумы Александр Жуков. - По расчётам правительства, уже в 2019-м пенсии увеличат примерно на тысячу рублей в месяц. То есть совокупная пенсия увеличатся за год на 12 тысяч. Это касается тех, кто пенсию уже получают. Обсуждение законопроекта будет очень серьезным. Выслушаем все аргументы и со стороны общественных организаций, и со стороны регионов.

Окончательное принятие закона запланировано на осень.

Думцы также рассматривают законопроект о вступлении в силу 102-й конвенции Международной организации труда о минимальных нормах соцобеспечения.

- Один из важнейших вопросов - сумма пенсии, которую получает человек, уходя на заслуженный отдых, должна быть не менее 40% утраченного заработка, - поделился Жуков.

Думцы уверены, что нынешний пенсионный возраст оставить просто невозможно.

- Иллюзией и ошибкой является точка зрения о том, что выбор таков – оставить все как есть или провести реформу. Все как есть не останется: если параметры пенсионной системы сохранятся в нынешнем виде, произойдет сокращение пенсий: к 2026 году пенсии сократятся на треть, возможности индексации исчезнут, - рассказал депутат Госдумы Андрей Исаев.

Также правительство внесло на рассмотрение в Госдуму предложение об увеличении налогов на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%.

- Доходы, полученные от увеличения НДС, направят на социальные нужды: пенсии, здравоохранение, образование, дорожные фонды, - отметил вице-спикер. - Все налоговые законы мы должны рассмотреть до окончания весенней сессии - иначе невозможно будет формировать бюджет на следующий год.

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