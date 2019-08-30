Пенсии тоже счёт любят • 110 • Аналитика Сколько стоит слово президента

Разного рода накопительные схемы пенсионерам, причём не только будущим, но и действующим, предлагали всегда. Даже сталинские облигации лучше всего расценивать именно в этом контексте. Тем более, что по ним-то рассчитались пусть и очень поздно, но честно, а прибавка тогда пошла уже к весьма достойным пенсиям.



Стоит ли напоминать, что даже якобы «жалкие» 12 или 24 советских рубля колхозной пенсии были совсем неплохим подспорьем для людей со своим домом, участком, огородом и живностью. А уж 132 рубля городской пенсии, которые ближе к застою мог получить практически любой работник НИИ или государственного учреждения, и вовсе позволяли пенсионерам регулярно помогать и детям, и внукам.









При этом никому и в голову не приходило всерьёз делить пенсионеров на работающих и неработающих – такая дискриминация, или, если хотите, сегрегация касалась только высшего руководящего звена. Граждане СССР имели возможность рассчитать собственную пенсию уже за несколько лет до того, как на неё выйдут. И предпринять определённые усилия, чтобы к 55 или 60 годам не остаться в накладе. Причём руководством предприятий такое, как правило, только поощрялось.



После того, как сразу несколько десятков миллионов россиян откровенно кинули «на пять лет вперёд», приходится искать какие-то пристойные схемы для того, чтобы придать последствиям реформы сколько-нибудь пристойный вид. И при этом не столько вытягивать из бедности тех, кто уже с пенсиями, сколько пытаться предотвратить социальный протест со стороны тех, кому в эту пропасть бедности только предстоит провалиться.



Сегодня мало кого волнует, что Пенсионные фонды вообще-то не обязаны отчитываться за то, что было с накопительными отчислениями, начиная с 2002 года, то есть, по сути, отвечать за прошлые грехи. Но теперь, начиная прорабатывать какие-то схемы с дополнительными накоплениями, власти вообще-то не помешало бы всё же раскрыть отчёт не только государственного, но и негосударственных пенсионных фондов.



И дело тут не в том, что страна должна знать своих героев. Важнее иное – люди должны чётко представлять, что их ждёт. Если разворовали, пусть сажают и конфискуют, и пусть ищут средства на то, чтобы как-то компенсировать наворованное. В конце концов, финансовое положение в России сейчас не настолько плохое, чтобы настолько нагло экономить на пенсионерах. Люди, в конце концов – не спички.



С чистого листа?

Ныне действующую пенсионную систему в любом случае приходится принимать как данность. И эту данность исправить уже, по всем признакам, практически невозможно. А вот дополнить – вполне, почему президент так нежданно-негаданно и предложил каждому работающему россиянину выплачивать ещё по 6 процентов с зарплаты в счёт будущего «пособия по старости».



Всё было очень красиво названо - «индивидуальный пенсионный капитал». Смущало только одно – с того, что зарабатывает, легально, разумеется, в России каждый гражданин, и так уже снимается в виде налогов и разных отчислений 44 копейки с каждого рубля.





Снять ещё шесть копеек – получается полтинник, то есть половина заработанного. И если бы народ у нас зарабатывал, как в Европах, то пусть это будет хоть 55 копеек, как раз немецкий уровень. Но стоит ли напоминать, как там, в Германии, обстоят дела с пенсиями и с социалкой. И как они обстоят у нас.



В принципе даже эти 6 процентов – вовсе не так мало, как может кому-то показаться. При нынешних отметках пенсионного возраста большинство россиян будут к выходу на пенсию иметь трудовой стаж в 40 лет, а то и больше. А это значит, что только эти 6-процентные отчисления позволяют гражданину получать свою бывшую зарплату в 100-процентном размере почти два с половиной года.



Ну а на то, чтобы после стольких лет неустанного труда получать доплату к пенсии в половину зарплаты, как нетрудно посчитать – останется аж пять лет. И это только исходя из шести президентских процентов. Какую же сытую старость должны, и по определению, и по расчёту, обеспечить уже существующие в России отчисления от Фондов заработной платы с их планкой в 28 процентов? Так и тянет спросить: «Где деньги, Зин?»









Ситуация как была патовой до пенсионной реформы, так патовой и остаётся. Президентскую идею с индивидуальными отчислениями, как видим, уже начинают спускать на тормозах, говоря, что нельзя всех скопом загнать в «пенсионное счастье». А заодно обещают какие-то кардинальные и, конечно же, позитивные изменения уже в ближайшие дни.



И пусть «индивидуально капитала», даже пенсионного, в России так не будет. И пусть новую накопительную систему назовут как-нибудь иначе, главное, чтобы люди в неё поверили. А вот в это верится с трудом. Хотя, по свидетельству замминистра финансов Алексея Моисеева, проект закона о новой системе пенсионных накоплений разработан на основе законопроекта об ИПК, то есть исходная идея президента всё же не забыта.



С одной маленькой поправкой – уже точно известно, что решено всё-таки отказаться от идеи осчастливить всех сразу, а не брать шесть процентов только с отказников. Накопительную систему когда-то хотели запустить сразу после повышения пенсионного возраста. Сразу не получилось, но будем помнить, что повышение-то ведь только начинается, и впереди у будущих пенсионеров ещё годы.



Напомним, сначала чиновникам очень хотелось подписать на ИПК всех россиян сразу, о чём оговорился и глава государства. При этом чтобы стать отказником, то есть не участвовать в системе, будущий пенсионер был обречён на прохождение всех кругов бюрократического ада. Вроде бы, достаточно было всего лишь заявления работодателю, но на практике всё наверняка вылилось бы в целую серию заявлений и подтверждений.







В итоге от идеи такого «поголовного счастья» все стали открещиваться. Не вспоминая об этом, куда же делись накопительные отчисления тех 40 миллионов россиян, которые родились после 1967 года и регулярно делали накопительные взносы практически всё время, что они работали.



А ведь всё дело в том, что, во-первых, люди отчисляли свои кровные не сами, а через посредников – работодателей.



Во-вторых, отчисляли не с тех сумм, которые получали реально, а с тех, что им начисляла бухгалтерия. То есть, в большинстве случаев, много меньше солидной доли с реальных доходов.



И, наконец, в-третьих, отчисляли в пенсионные фонды, а не по-американски, в банки, где есть серьёзные гарантии сохранности и работает система страхования вкладов. К тому же, на эти деньги в банках набегали бы, пусть небольшие, но проценты. И кстати, любой американец может кинуть себе на пенсионный счёт до 20 тысяч долларов, не платя при этом никакого налога, даже подоходного.



Понятно, что против общих и условно равных для все отчислений больше всех возражал социальный блок правительства, после чего и президент Путин озвучил свой строгий наказ – система должна быть добровольной. Однако это сразу не понравилось финансистам – тогда бы вся бюрократия и сложности легли уже на их плечи.



Что будет в сентябре, предвидеть сложно, но из реальных прибавок к пенсиям пока известно лишь об одной – примерно по две тысячи каждому неработающему пенсионеру в Москве. Как говорят в таких случаях, и на том спасибо. Разного рода накопительные схемы пенсионерам, причём не только будущим, но и действующим, предлагали всегда. Даже сталинские облигации лучше всего расценивать именно в этом контексте. Тем более, что по ним-то рассчитались пусть и очень поздно, но честно, а прибавка тогда пошла уже к весьма достойным пенсиям.Стоит ли напоминать, что даже якобы «жалкие» 12 или 24 советских рубля колхозной пенсии были совсем неплохим подспорьем для людей со своим домом, участком, огородом и живностью. А уж 132 рубля городской пенсии, которые ближе к застою мог получить практически любой работник НИИ или государственного учреждения, и вовсе позволяли пенсионерам регулярно помогать и детям, и внукам.При этом никому и в голову не приходило всерьёз делить пенсионеров на работающих и неработающих – такая дискриминация, или, если хотите, сегрегация касалась только высшего руководящего звена. Граждане СССР имели возможность рассчитать собственную пенсию уже за несколько лет до того, как на неё выйдут. И предпринять определённые усилия, чтобы к 55 или 60 годам не остаться в накладе. Причём руководством предприятий такое, как правило, только поощрялось.После того, как сразу несколько десятков миллионов россиян откровенно кинули «на пять лет вперёд», приходится искать какие-то пристойные схемы для того, чтобы придать последствиям реформы сколько-нибудь пристойный вид. И при этом не столько вытягивать из бедности тех, кто уже с пенсиями, сколько пытаться предотвратить социальный протест со стороны тех, кому в эту пропасть бедности только предстоит провалиться.Сегодня мало кого волнует, что Пенсионные фонды вообще-то не обязаны отчитываться за то, что было с накопительными отчислениями, начиная с 2002 года, то есть, по сути, отвечать за прошлые грехи. Но теперь, начиная прорабатывать какие-то схемы с дополнительными накоплениями, власти вообще-то не помешало бы всё же раскрыть отчёт не только государственного, но и негосударственных пенсионных фондов.И дело тут не в том, что страна должна знать своих героев. Важнее иное – люди должны чётко представлять, что их ждёт. Если разворовали, пусть сажают и конфискуют, и пусть ищут средства на то, чтобы как-то компенсировать наворованное. В конце концов, финансовое положение в России сейчас не настолько плохое, чтобы настолько нагло экономить на пенсионерах. Люди, в конце концов – не спички.Ныне действующую пенсионную систему в любом случае приходится принимать как данность. И эту данность исправить уже, по всем признакам, практически невозможно. А вот дополнить – вполне, почему президент так нежданно-негаданно и предложил каждому работающему россиянину выплачивать ещё по 6 процентов с зарплаты в счёт будущего «пособия по старости».Всё было очень красиво названо - «индивидуальный пенсионный капитал». Смущало только одно – с того, что зарабатывает, легально, разумеется, в России каждый гражданин, и так уже снимается в виде налогов и разных отчислений 44 копейки с каждого рубля.Снять ещё шесть копеек – получается полтинник, то есть половина заработанного. И если бы народ у нас зарабатывал, как в Европах, то пусть это будет хоть 55 копеек, как раз немецкий уровень. Но стоит ли напоминать, как там, в Германии, обстоят дела с пенсиями и с социалкой. И как они обстоят у нас.В принципе даже эти 6 процентов – вовсе не так мало, как может кому-то показаться. При нынешних отметках пенсионного возраста большинство россиян будут к выходу на пенсию иметь трудовой стаж в 40 лет, а то и больше. А это значит, что только эти 6-процентные отчисления позволяют гражданину получать свою бывшую зарплату в 100-процентном размере почти два с половиной года.Ну а на то, чтобы после стольких лет неустанного труда получать доплату к пенсии в половину зарплаты, как нетрудно посчитать – останется аж пять лет. И это только исходя из шести президентских процентов. Какую же сытую старость должны, и по определению, и по расчёту, обеспечить уже существующие в России отчисления от Фондов заработной платы с их планкой в 28 процентов? Так и тянет спросить: «Где деньги, Зин?»Ситуация как была патовой до пенсионной реформы, так патовой и остаётся. Президентскую идею с индивидуальными отчислениями, как видим, уже начинают спускать на тормозах, говоря, что нельзя всех скопом загнать в «пенсионное счастье». А заодно обещают какие-то кардинальные и, конечно же, позитивные изменения уже в ближайшие дни.И пусть «индивидуально капитала», даже пенсионного, в России так не будет. И пусть новую накопительную систему назовут как-нибудь иначе, главное, чтобы люди в неё поверили. А вот в это верится с трудом. Хотя, по свидетельству замминистра финансов Алексея Моисеева, проект закона о новой системе пенсионных накоплений разработан на основе законопроекта об ИПК, то есть исходная идея президента всё же не забыта.С одной маленькой поправкой – уже точно известно, что решено всё-таки отказаться от идеи осчастливить всех сразу, а не брать шесть процентов только с отказников. Накопительную систему когда-то хотели запустить сразу после повышения пенсионного возраста. Сразу не получилось, но будем помнить, что повышение-то ведь только начинается, и впереди у будущих пенсионеров ещё годы.Напомним, сначала чиновникам очень хотелось подписать на ИПК всех россиян сразу, о чём оговорился и глава государства. При этом чтобы стать отказником, то есть не участвовать в системе, будущий пенсионер был обречён на прохождение всех кругов бюрократического ада. Вроде бы, достаточно было всего лишь заявления работодателю, но на практике всё наверняка вылилось бы в целую серию заявлений и подтверждений.В итоге от идеи такого «поголовного счастья» все стали открещиваться. Не вспоминая об этом, куда же делись накопительные отчисления тех 40 миллионов россиян, которые родились после 1967 года и регулярно делали накопительные взносы практически всё время, что они работали.А ведь всё дело в том, что, во-первых, люди отчисляли свои кровные не сами, а через посредников – работодателей.Во-вторых, отчисляли не с тех сумм, которые получали реально, а с тех, что им начисляла бухгалтерия. То есть, в большинстве случаев, много меньше солидной доли с реальных доходов.И, наконец, в-третьих, отчисляли в пенсионные фонды, а не по-американски, в банки, где есть серьёзные гарантии сохранности и работает система страхования вкладов. К тому же, на эти деньги в банках набегали бы, пусть небольшие, но проценты. И кстати, любой американец может кинуть себе на пенсионный счёт до 20 тысяч долларов, не платя при этом никакого налога, даже подоходного.Понятно, что против общих и условно равных для все отчислений больше всех возражал социальный блок правительства, после чего и президент Путин озвучил свой строгий наказ – система должна быть добровольной. Однако это сразу не понравилось финансистам – тогда бы вся бюрократия и сложности легли уже на их плечи.Что будет в сентябре, предвидеть сложно, но из реальных прибавок к пенсиям пока известно лишь об одной – примерно по две тысячи каждому неработающему пенсионеру в Москве. Как говорят в таких случаях, и на том спасибо. Алексей Подымов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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