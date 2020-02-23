Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Не полёт, а акт агрессии: Дамаск пригрозил сбивать любой самолёт неприятеля в во...
«Этих заключённых стараются не выпускать по УДО»: как живут приговорённые к смер...
Мир на грани конца бума: от жидкого газа начали отказываться
Песков: Турция пока не выполнила сочинские договоренности по Сирии
Главная / Политика

Пенсии снизят, но не у нас. Экс-президент заявил о провокации

23 февраля 2020, 19:54  •  48 • Политика
Настоящий скандал разгорелся на Украине после заявления заместителя министра социальной политики Натальи Ненюченко о том, что на Украине в будущем могут снизиться пенсии. Пока простые украинцы обсуждают новость, экс-президент страны Леонид Кравчук заявил о распространении провокации.
На Украине сегодня большая часть жителей получают пенсии ниже прожиточного минимума, сообщила сегодня Наталья Ненюченко. Кроме того, она добавила, что лишь 5 процентов украинцев участвуют в системе негосударственного пенсионного обеспечения. И подобная ситуация в будущем приведёт к тому, что пенсии на Украине станут ещё ниже.
В комментарии НСН экс-президент Украины Леонид Кравчук подчеркнул, что не доверяет сказанному Ненюченко. Более того, считает информацию фейковой. О том, что выплаты будут снижаться, он слышит впервые. В беседах с некими "людьми на вершинах власти" ничего подобного не говорили.
Экс-президент полагает, что замминистра могла высказывать своё частное мнение.
"У нас сейчас столько людей со своим мнением, часто непрофессиональным, провокационным, кем-то подброшенным, что надо относиться очень внимательно к их информации, не реагировать сразу".
В офисе президента Владимира Зеленского пока никак не комментировали информацию. С другой стороны, как пишут "Невские новости", Зеленский успел рассказать CNN, что мечтал стать звездой в США и даже получить "Оскар". Однако это было до того, как он выбрал президентскую карьеру.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



48
Источник
Похожие новости
23 февраля 2020, 00:24
"Не оставили сиротами американских детей": Баранец о возможных последствиях толкотни с русским "Тигром"
23 февраля 2020, 01:39
В МИД назвали намеренным вбросом попытку США связать РФ с дезинформацией по коронавирусу
23 февраля 2020, 14:39
Песков: Турция пока не выполнила сочинские договоренности по Сирии
23 февраля 2020, 16:39
Не полёт, а акт агрессии: Дамаск пригрозил сбивать любой самолёт неприятеля в воздушном пространстве Сирии
23 февраля 2020, 19:54
"Соросята" занялись геноцидом: Экс-депутат Рады вынес приговор пенсиям украинцев
22 февраля 2020, 21:09
Гражданство России хотят сделать более доступным для украинцев, белорусов, казахов и молдаван
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 февраля 2020, 06:54
"Сына обезглавили": Единственный звонок матери показал ужас политики Турции...
23 февраля 2020, 13:24
Мир на грани конца бума: от жидкого газа начали отказываться
23 февраля 2020, 10:09
Бардак. Американцы не приехали в Китай спасать своих - помогать пришлось русским
23 февраля 2020, 00:24
Чиновники - на выход: до 30% "двойных агентов" могут потерять должности пос...
23 февраля 2020, 03:39
День защитника Отечества празднуют 23 февраля только в 4-х республиках бывшего СССР
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 февраля 2020, 17:09
Эрдоган пустит под откос «сирийский экспресс» Путина и Шойгу
19 февраля 2020, 11:54
Провокация в Донбассе началась с "форменной истерики" Зеленского. Готовятся взять Крым?
21 февраля 2020, 15:54
"Пришли, огребли и ушли". Как ВКС России остудили пыл Турции в Идлибе
20 февраля 2020, 04:09
"Крыса, вор, садист": Сотрудница "Эха Москвы" из США оскорбила силовиков России - соцсети
17 февраля 2020, 14:24
"Оскорбление российского народа": В бундестаге потребовали отказаться от развёртывания войск на границе с РФ
19 февраля 2020, 03:56
Как Геращенко из студии "ушла"
18 февраля 2020, 00:09
"Учитесь проигрывать, астматики!" Норвежцы возмутились победой Логинова на ЧМ и стали объектом шуток
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.