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Пенсии снизят, но не у нас. Экс-президент заявил о провокации
23 февраля 2020, 19:54 • 48 • Политика
Настоящий скандал разгорелся на Украине после заявления заместителя министра социальной политики Натальи Ненюченко о том, что на Украине в будущем могут снизиться пенсии. Пока простые украинцы обсуждают новость, экс-президент страны Леонид Кравчук заявил о распространении провокации.
На Украине сегодня большая часть жителей получают пенсии ниже прожиточного минимума, сообщила сегодня Наталья Ненюченко. Кроме того, она добавила, что лишь 5 процентов украинцев участвуют в системе негосударственного пенсионного обеспечения. И подобная ситуация в будущем приведёт к тому, что пенсии на Украине станут ещё ниже.
В комментарии НСН экс-президент Украины Леонид Кравчук подчеркнул, что не доверяет сказанному Ненюченко. Более того, считает информацию фейковой. О том, что выплаты будут снижаться, он слышит впервые. В беседах с некими "людьми на вершинах власти" ничего подобного не говорили.
Экс-президент полагает, что замминистра могла высказывать своё частное мнение.
"У нас сейчас столько людей со своим мнением, часто непрофессиональным, провокационным, кем-то подброшенным, что надо относиться очень внимательно к их информации, не реагировать сразу".
В офисе президента Владимира Зеленского пока никак не комментировали информацию. С другой стороны, как пишут "Невские новости", Зеленский успел рассказать CNN, что мечтал стать звездой в США и даже получить "Оскар". Однако это было до того, как он выбрал президентскую карьеру.
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