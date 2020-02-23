Пенсии снизят, но не у нас. Экс-президент заявил о провокации

На Украине сегодня большая часть жителей получают пенсии ниже прожиточного минимума, сообщила сегодня Наталья Ненюченко. Кроме того, она добавила, что лишь 5 процентов украинцев участвуют в системе негосударственного пенсионного обеспечения. И подобная ситуация в будущем приведёт к тому, что пенсии на Украине станут ещё ниже.

В комментарии НСН экс-президент Украины Леонид Кравчук подчеркнул, что не доверяет сказанному Ненюченко. Более того, считает информацию фейковой. О том, что выплаты будут снижаться, он слышит впервые. В беседах с некими "людьми на вершинах власти" ничего подобного не говорили.

Экс-президент полагает, что замминистра могла высказывать своё частное мнение.

"У нас сейчас столько людей со своим мнением, часто непрофессиональным, провокационным, кем-то подброшенным, что надо относиться очень внимательно к их информации, не реагировать сразу".

В офисе президента Владимира Зеленского пока никак не комментировали информацию. С другой стороны, как пишут "Невские новости", Зеленский успел рассказать CNN, что мечтал стать звездой в США и даже получить "Оскар". Однако это было до того, как он выбрал президентскую карьеру.