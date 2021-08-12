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Пенсии пропали, люди потеряли миллиарды рублей: Депутат признал ошибки Госдумы
12 августа 2021, 10:45 • 56 • Политика
В Госдуме могут принять законопроект, по которому негосударственные страховые пенсионные фонды будут обязаны возместить пенсионные накопления гражданам. А пока депутат Ярослав Нилов признал ошибки коллег, отметив, что люди потеряли миллиарды, пенсии пропали.
Новый правительственный законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты" может быть утверждён уже в октябре депутатами нового созыва Госдумы.
Документом предполагается обязать негосударственные страховые пенсионные фонды уже со следующего года возмещать гражданам пенсионные накопления, если деньги незаконно были переведены в другие страховые компании, пишут "Известия".
В то же время глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов признал, что норма принимается с опозданием, когда люди уже понесли большие потери.
"Наши граждане уже потеряли миллиарды рублей на так называемых переходах", - сказал депутат, добавив, что деньги пропадают, поскольку люди просто не могут перевести их из одного фонда в другой. Такая возможность имеется лишь раз в 5 лет - по крайней мере, пока.
В результате, продолжил Нилов, мошенники подсовывают клиентам - будущим пенсионерам договоры, не объясняя деталей, а люди ставят подпись и теряют свои начисления. В прибыли при реализации такой схемы остаются только сами фонды, и эту проблему надо решать.
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