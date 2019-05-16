Пенсии, мусорные полигоны и ситуация в Екатеринбурге: о чём говорил Путин на медиафоруме ОНФ в Сочи

Президент России Владимир Путин принял участие в медиафоруме ОНФ в Сочи. Глава государства обсудил с участниками вопросы внутренней повестки. Комментируя ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге, Путин заявил о необходимости учитывать мнение местных жителей и призвал провести опрос среди населения. Кроме того, российский лидер пообещал обсудить с чиновниками проблему утилизации мусора. Говоря о роли СМИ, глава государства заметил, что они могут влиять на деятельность администраций различного уровня. При этом власти, подчеркнул Путин, должны моментально реагировать на соответствующие публикации.

В Сочи при участии президента России Владимира Путина прошло пленарное заседание медиафорума независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость» Общероссийского народного фронта.

Среди поднятых на форуме тем — акции протеста в Екатеринбурге в защиту городского сквера, где возводится собор.

«Все имеют право на собственное мнение, и если речь идёт о жителях этого микрорайона, то, безусловно, нужно это мнение учесть. Если речь идёт не о записных активистах из Москвы, которые приехали, чтобы пошуметь или себя попиарить, а если речь идёт о местных жителях, то, конечно, это нельзя не учитывать», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что храм должен объединять людей, а не разъединять. В качестве мер по разрешению спора Путин предложил провести опрос среди местных жителей.

«Есть простой способ — провести опрос, и меньшинство должно подчиниться большинству. В этом и состоит принцип демократии. Безусловно, нужно учесть и мнение, и интересы этого меньшинства», — отметил он.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что опрос жителей по поводу строительства храма уже начался и продлится порядка 20 дней.

«Опрос мы сегодня уже начали, вся эта работа, безусловно, проводится. Хороший опрос — это дней 20, может быть, даже больше. Весь перечень вопросов появится у нас на сайте, несколько организаций ведут работу», — приводит его слова ТАСС.

Владимир Путин предложил провести опрос среди местных жителей по поводу строительства храма в Екатеринбурге

«СМИ влияют положительно»

В ходе медиафорума Путин отметил роль СМИ в работе органов власти. По мнению главы государства, публикации положительно влияют на работу администраций разного уровня.

«СМИ влияют напрямую, мы видели уже несколько примеров. Я надеюсь, что и у вас есть такие примеры, когда СМИ влияют в положительном плане на работу администраций различного уровня», — сказал он.

Путин подчеркнул, что власти должны сразу же реагировать и анализировать ситуации, которые освещаются в СМИ.

«Выступления в средствах массовой информации, конечно, безусловно, должны быть поводом для серьёзного рассмотрения. Это совершенно очевидно, давайте ещё раз подумаем над тем, как конструировать вот эту работу», — добавил президент.

«Насколько я понимаю, реакция должна быть на уровне первой сигнальной системы: мясо вижу — слюна выделяется у собаки, поэтому и здесь так же: посмотрел руководитель сюжет, прочитал статью — реакция должна быть мгновенной», — привёл Путин в качестве примера рефлекс собаки Павлова.

Отметим, что RT в рамках проекта «Не один на один» помогает гражданам решать вопросы в том числе бюрократического толка.

Владимир Путин о влиянии публикаций в СМИ на работу органов власти

«Региональные операторы могут создавать целую сеть на местах»

Неоднократно в ходе форума затрагивался вопрос утилизации мусора. В частности, речь зашла о планах вывозить мусор из Москвы на полигон Шиес в Архангельской области. Путин сообщил, что обсудит этот вопрос с мэром столицы Сергеем Собяниным и главой региона Игорем Орловым.

«Я обязательно поговорю и с руководителем области, и с Сергеем Семёновичем Собяниным. Они не могут решать это келейно, не спрашивая мнения людей, которые проживают в непосредственной близости от этих полигонов. Вообще я не очень понимаю, зачем создавать опять полигон, если о нём идёт речь, в непосредственной близости», — отметил глава государства.

При этом организацию площадок для мусора в России было решено передать региональным операторам, сообщил Путин.

«Я лично считаю, что не нужно бояться передавать это региональным операторам, хотя некоторые опасаются, что даже региональные операторы — это слишком высоко и далеко от конкретного двора, где этот мусор собирается. Не думаю, что это так, я скорее согласен с теми коллегами — руководителями регионов, которые доказывают, что региональные операторы могут создавать целую сеть на местах для работы на этих площадках», — пояснил глава государства.

Владимир Путин о свалках вблизи посёлков в Архангельской области

Среди поднятых присутствующими тем был и вопрос о пенсионных отчислениях. Так, говорилось о недоработке в пенсионной реформе, из-за которой некоторые граждане, чей стаж выше 30 лет, лишались права на надбавку к пенсии в 25%. Речь идёт о некоторых категориях работников, в том числе занятых в сельском хозяйстве.

«Я понял, я вернусь к этому. Вы правы, на это надо обратить внимание. Видимо, правительство это просмотрело. Я посмотрю на это обязательно», — подчеркнул Путин.