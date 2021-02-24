Пенсии могут отменить: Минфин скрывает новую реформу

В Государственной думе потребовали рассекретить план пенсионной реформы, поскольку отсутствие широкого общественного обсуждения подрывает доверие к власти. Почему на будущее граждан России наложили специальный гриф? Что от нас скрывают?

Втайне от народа

Секретность законопроекта о новой добровольной накопительной пенсионной системе в России раскритиковал депутат Госдумы Сергей Миронов. У себя в "Твиттере" он опубликовал пост-послание министру финансов Антону Силуанову – видимо, иного способа достучаться до небожителя уже нет:

Доверие граждан к власти подрывается именно такими реформами, которые проводятся без широкого общественного обсуждения, а потом навязываются как снег на голову. Призываю главу Минфина Антона Силуанова проинформировать депутатский корпус о том, что именно собирается разрабатывать Минфин в отношении накопительной пенсионной системы.

Чиновники уже не первый год ломают головы над очередной пенсионной реформой – то ли пятой, то ли шестой по счёту. Сначала с нами поделились проектом пенсионного капитала, потом слово "капитал" ушло, на его место пришёл "гарантированный пенсионный продукт" – в обществе его восприняли негативно, переименовали, и мы уже увидели "гарантированный пенсионный план". Все три инициативы вне зависимости от названия, по сути, одно и то же – ежемесячные отчисления процентов с заработной платы. Говорят, добровольные. Точнее, говорили. А теперь вообще ничего не говорят – гриф "секретно".

Зачем секретность?

Эксперты называют три возможных причины, по которым законопроект ушёл в тень приватности. Вариант первый, самый безобидный – концепция, которую подготовил Минфин, ещё совсем сырая и, соответственно, какой-то единой государственной позиции на её счёт нет, а на нет, как известно, суда нет – народного. Вариант второй, менее безобидный, – чиновники посидели и решили, что на добровольных отчислениях далеко не уехать, поэтому решили перевести накопления в обязательно-принудительный порядок. Греф "секретно" наложили, дабы не волновать людей раньше времени, а если быть точными – до парламентских выборов. Вариант третий – самый "людоедский" – отмена государственной пенсионной системы как таковой, к нему склоняется экономист Антон Шабанов.

Это могут быть первые зародыши перехода с государственной пенсии на полностью частную с ликвидацией Пенсионного фонда. Это вполне возможно как вариант развития событий. Непонятно, что там будет по итогу, но в любом случае законопроект важный, потому что он будет касаться всех нас.

Предположение, озвученное Антоном Шабановым, выглядит экстремальным, но сбрасывать его со счетов никак нельзя. Люди в существующей социальной модели – "вторая нефть", то есть источник доходов (а не расходов!) бюджета. Население, по Силуанову, должно генерировать денежный поток, а не "проедать" его, тогда как пенсии – это главная статья расходов.

Серый кардинал правительства

В Научно-исследовательском финансовом институте, который готовит справочные материалы для Минфина России, давно призывают к тотальной отмене государственных пенсий. Его директора Владимира Назарова не без оснований называют серым кардиналом федерального правительства. Его рекомендации сначала ложатся на стол для обсуждения, а затем обретают твёрдую форму закона:

Ничего хорошего пенсионная система человечеству сейчас не несёт. Она подрывает стимулы к труду, к накоплениям, снижает горизонты полноценной жизни человека, поэтому пенсионная система будет заменена добровольными накоплениями и инвестициями в человеческий капитал.

Мы можем быть благодарными Владимиру Назарову за то, что он открыто "сливает" планы своих коллег из правительства, которые обсуждаются за плотно закрытыми дверями. Кстати, именно Назаров и его институт подготовили проект о повышении пенсионного возраста. Одобрили, приняли, ничего не добились – дефицит как был, так и остался, а теперь на очереди новая реформа, к которой Назаров, конечно же, имеет непосредственное отношение.

Кроме того, директор научно-исследовательского финансового института открыто выступает за введение в России платного образования и здравоохранения. По словам Назарова, покупка услуг может заставить людей оставаться на рынке труда как можно дольше, фактически до гробовой доски.

Приглашение на биржу

По последней просочившейся информации, копить на старость предлагается, вкладывая деньги в ценные бумаги. Центральный Банк, ещё не обременённый грифом "секретно", представлял нам третий тип индивидуального инвестиционного счёта (ИИС), который планируется как раз под эти цели.

Инициатива более чем сомнительная. Во-первых, если сберегать в облигациях федерального займа, то толком ничего не накопишь – деньги "сожрёт" инфляция, а во-вторых, с каких средств откладывать? Те, у кого низкие зарплаты, всё равно не смогут накопить себе на пенсию, а те, у кого зарплата от 80 тысяч рублей и выше, знают более доходные инструменты. Зачем запирать деньги на 20-30-40 лет на ИИС? Депутат Госдумы Михаил Емельянов называет эту идею бессмысленной:

Такая мера хороша для развитых экономик, когда у людей есть свободные деньги, чтобы накапливать на будущую пенсию. А нашего уровня зарплат и в целом доходов населения не хватит, чтобы накопить на пенсию. Я считаю, что эта мера бессмысленная, показушная.

Что бы ни прописали в новом законопроекте, суть не меняется: деньги будет предложено доверить государству в надежде, что оно их вернёт. И новый ГПП (план или продукт, не важно) просто станет новой итерацией ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), который был заморожен правительством в 2014 году.

Люди тогда уже один раз поверили чиновникам, согласились стать частью новой накопительной системы, а вскоре государственные мужи посидели, подумали и решили, что идея была не самой хорошей, а вот новая точно получится удачной. Экономист Михаил Делягин сравнил действия чиновников с пирамидой Мавроди:

У Мавроди был МММ, потом у него был МММ-2005, потом МММ- 2011 и даже МММ-2012. Здесь то же самое. У нас заморозили наши накопительные взносы, по сути дела, украли их, после чего говорят: "Ребят, про те деньги, которые мы заморозили, вы, пожалуйста, забудьте и несите нам деньги ещё – мы с ними что-нибудь интересное сделаем".

Внесение законопроекта по пенсионной реформе в правительство запланировано на 15 декабря 2021 года. Затем он поступит на рассмотрение Госдумы. Очень любопытно, снимут ли гриф "секретно" с документа при попадании в нижнюю палату парламента или депутаты нового созыва приравняют пенсионный вопрос к оборонным статьям бюджета и объявят его государственной тайной.

Конечно, любые тайны здесь абсолютно безнравственны. Минфин обязан немедленно раскрыть планы очередного реформирования пенсионной системы. И если правящая партия не заставит правительство это сделать – значит, нам нужна другая правящая партия.