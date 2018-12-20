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Пенсии и война с Западом: Какие ответы даст Путин на ежегодной пресс-конференции

20 декабря 2018, 02:54  •  49 • Политика
20 декабря в Москве пройдет традиционная пресс-конференция главы российского государства, в ходе которой журналисты зададут Владимиру Путину ключевые вопросы, связанные с внутренней и внешней политикой, а также экономикой и общественной жизнью. Царьград узнал ожидания экспертов от этого разговора
Автор:
Афанасьев Андрей
Пенсии и налоги
Очевидно, что одной из самых животрепещущих тем станут непопулярные решения, принятые в середине 2018 года: повышение пенсионного возраста и НДС.
По мнению генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина, вряд ли пресс-конференция пройдет без таких вопросов, не только касательно пенсий, но и налогов:
Владимиру Владимировичу придётся дать объяснения по всем направлениям здесь. Речь идет о повышении налогов, и произошедшем, и грядущем, вполне вероятно. Ему нужно будет либо объясниться, либо дать гарантии, что этого не произойдёт.
Согласен с этой позицией и генеральный директор института региональных проблем Дмитрий Журавлёв. Он считает, что, хоть тема и понемногу сходит на нет, избежать ее попросту невозможно: «Отголоски слышны, и эта тема должна как-то отразиться. Что же касается в целом внутренней политики, то я думаю, что мы не выйдем за принципиальные рамки нового майского указа. Но там ещё ой как много чего надо делать».
Говоря о майских указах, эксперт в первую очередь упомянул задачу по созданию рентабельных рабочих мест, цифровизации, программ, касающихся, в основном, социальной политики, а также повышение уровня жизни, создание эффективных производств, решения в области транспорта и жилья.

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