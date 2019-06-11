Пенсии для мигрантов: Сколько заплатит Россия?

До конца 2019 года в России может быть ратифицировано соглашение о выплате пенсий в рамках ЕАЭС. Об этом сообщили представители Министерства труда и социальной защиты России.

Пенсии для ЕАЭС

Речь идёт о реализации процедуры выплаты пенсий трудовым мигрантам из стран, входящих в Содружество. Последние делают отчисления в Пенсионный фонд России, но не претендуют на пенсии. Проект же нового соглашения позволит урегулировать процедуру согласования.

Работы над документом велись на протяжении последних нескольких лет.

"Планируется, что соглашение будет подписано осенью и ратифицировано всеми государствами - членами ЕАЭС до конца года", - цитирует заявление ТАСС.

Сейчас документ проходит процедуру согласования во всех государствах, входящих в состав ЕАЭС. В случае его принятия пенсии будет назначать и выплачивать государство, на территории которого трудовой стаж был приобретён.

Трудящийся же сможет обратиться за деньгами в пенсионные органы государства проживания или государства трудоустройства. Документы необходимо подавать в порядке, который регулирует законодательство России.

Никакой нагрузки на ПФР?

Как заявил Царьграду руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников, данная инициатива выглядит логично в рамках продвижения общего рынка труда ЕАЭС. Россия не только пытается привлечь новую рабочую силу, но и надеется выработать общий стандарт для всех участников Содружества, а также вывести рынок труда из серой зоны неформальной занятости.

"Если у людей появляется возможность засчитывать отработанные годы в России в свой пенсионный стаж в той же самой Армении, Киргизии, Казахстане и так далее, это удобно - а со временем и в других странах, - то это, в общем-то, определённый стимул выходить из тени и работать здесь уже "в чистую" по российским законам. Поэтому, с этой точки зрения, это продолжение нашего курса на натиск на неформальную занятость", - подчеркнул он.

Эксперт призывает не паниковать, ибо Минтруд России оценивает затраты ПФР в данной сфере в районе 160 миллионов рублей. При этом объём годовых выплат в России сейчас приближается к пяти триллионам рублей. Масленников допускает, что в первое время могут появиться определённые технические трудности, но в дальнейшем эффективность повысится.

Непосредственно глава комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов пояснил, что иностранному гражданину будет выплачиваться та часть пенсии, которая была заработана во время деятельности на территории соответствующей страны. При этом работодатель должен делать отчисления в ПФР.

Поэтому нельзя говорить о дополнительной нагрузке на госбюджет. Ситуацию он сравнил с системой ОСАГО.

"Если приехал, условно говоря, иностранный водитель, купил ОСАГО, управляет транспортным средством и возникла аварийная ситуация, где он не виноват, то страховая компания выплачивает ему премию в связи с тем, что наступает страховой случай. При этом это происходит вне зависимости от того, какого государства он гражданин. То же самое и со страховыми пенсиями", - пояснил депутат Regnum.

Сколько денег получат мигранты?

Впрочем, проблемы увидел проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. Дело в том, что очень трудно определить, какую сумму трудовой мигрант получит в итоге в родной стране, так как это будет решать государство, в котором он зарегистрирован.

"Более того, мы не знаем, как это сложится с учётом курса валют и как пенсионные фонды будут распределять эту сумму", - заявил эксперт РБК.

Выходом из положения может стать то, если выплаты будут осуществляться в объёме, который предусматривает законодательство России.