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Пенсии больше, квартиры – дешевле: политолог рассказал об особых льготах для чиновников в России

22 декабря 2018, 19:54  •  128 • Политика
По следам скандала с Ольгой "государство ничего не должно" Глацких Царьград узнал, на какие особые льготы могут рассчитывать чиновники в России. По большому счету, сводятся они к формуле: пенсии больше, квартиры – дешевле. Есть исключения, но не системные, сказал нам политолог Дмитрий Журавлев.
После скандала с высказыванием о государстве, которое ничего не должно детям, свердловской чиновнице Ольге Глацких дали возможность получить бюджетную квартиру. Она рассчитывала на субсидию в размере 70% от стоимости жилья. Фактически информацию подтвердили в региональном департаменте информационной политики. Однако добавили, в декабре Ольга Глацких своего права на субсидию была лишена. Информация, безусловно, вызвала недовольство жителей страны. Так какие еще есть льготы у чиновников, о которых мы не знаем? Вопрос транслировался в комментариях читателей неоднократно. Ответ Царьград искал в беседе с политологом, генеральным директором Института региональных проблем Дмитрием Журавлевым.
По большому счету, ключевые льготы – это та самая субсидия на жилье и пенсионные бонусы, сказал Журавлев.
"У нас же группы есть чиновников: ведущая, руководящая, обычная. Грубо говоря, руководители – это от директоров департаментов, от замдиректоров департаментов, и выше, в министерствах. В регионах не очень знаю, в этом смысле. Они всегда хранят эту тайну, как тайну золотого запаса. Схема та же, просто я не знаю, с какой должности начинаются субсидии – там граница между должностями. И чем в более высокую группу ты входишь – тем больше объем субсидии. Причем, она же дается в деньгах, в том смысле, что вам дается вот столько-то, и можете себе ни в чем не отказывать. Никто не говорит, что вам дается там на двухкомнатную, или на трехкомнатную квартиру".
Механизм с жилищной субсидией простой – чиновник покупает квартиру, а государство оплачивает ее компании субсидией.
"Вы покупаете же на рынке жилье. Вам даются деньги, которые вы можете добавить – ровно эту сумму".
Безусловно, сразу на субсидии чиновник рассчитывать не может – только после работы в течение какого-то время есть возможность получить такой бонус, говорит собеседник Царьграда. Пенсионные льготы – отдельный механизм.
"Чиновники получают пенсию бОльшую, по выслуге. Если ты не выслужил, то, как бы никого это не интересует. Если у тебя есть выслуга – ты получаешь существенную там пенсию. И, кроме того, я, опять же, про регионы не скажу, но федеральным чиновникам платит федеральное правительство. Вот, нашу пенсию нам платят местные власти. А федеральным чиновникам пенсию платит федеральное правительство. У федерального правительства деньги есть. Он это не через Пенсионный фонд делает. То есть, это государство платит само, не пенсионный фонд. И поэтому есть деньги в Пенсионной фонде, нет денег в Пенсионном фонде – для выплаты этих пенсий не имеет никакого значения. Поэтому они гораздо стабильней и гарантированней обычной гражданской пенсии. Кроме того, что она просто больше. Потому что я знаю там от 30-ти, я знаю, до 80-ти тысяч".
Формально других льгот и субсидий нет, однако в регионах может быть свой вариант поддержки.
"Я знаю, что в некоторых случаях дают какие-то там дополнительные деньги на оплату ЖКХ, но я не понимаю, откуда они берутся. Что это? Это какая-то частная инициатива ведомств. То есть, юридически такого нет… Ну, силовики имеют вот эти льготы по ЖКХ, по проезду. Правда, их вроде как собираются отменять".
Несмотря на то, что льгот по большому счету всего две, политолог полагает, что они достаточны.
"Эти две льготы – это очень много. И не думайте, что это мелочи. Это очень много".
Ранее высказывания подобные тем, что допустила Ольга Глацких комментировал президент России Владимир Путин. Он сказал, что считать сказанное чем-то невероятным не стоит. Действительно, цитата прозвучала некорректно. Но это лишь говорит о том, что чиновник не готов к своей работе. Кроме того, Путин отметил, что Глацких и ей подобные – это срез всего нашего общества.

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