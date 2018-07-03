Пенсии — личное дело президента? • 144 • Аналитика







Тему пенсионной реформы СМИ не просто заездили, истоптали до степени полного отвращения. Даже у тех, кого грядущие изменения затронут напрямую и сразу. Так, мой хороший приятель на днях позвонил только для того, чтобы сообщить: мир, мол, разделился на «до» и «после». Имеется в виду, понятное дело, решение о повышении пенсионного возраста. А всё почему? Приятеля угораздило родиться в январе 1959 года, и в отличие от автора этого материала, он, что называется, не проскочил.









В итоге у человека, который уже не первый год фактически перебивается случайными заработками, одним махом отнимают не только порядка 200 тысяч рублей, но и всю надежду на долгожданную стабилизацию собственного финансового положения.



Окончательных решений по реформе ещё нет, хотя прессовать стареющих сограждан так прямолинейно, как планировалось в начале, похоже, не будут. Иначе мощных социальных протестов просто не избежать. Первый звонок уже прозвенел: несмотря на весь околофутбольный пафос, выступления оппозиции против повышения пенсионного возраста просто не могли остаться незамеченными.



Ну, это оппозиция, и отношение к ней у большинства населения России, мягко говоря, весьма далёкое от позитива. Но ведь против пенсионной реформы в её нынешнем виде успели выступить и те, кто вполне лоялен к действующей власти, и прежде всего профсоюзы, какими бы инертными они ни были. И ещё не факт, что по опросам россияне в большинстве действительно правильно понимают необходимость повышения пенсионного возраста. Понимать как данность, быть может, и понимают, но вряд ли принимают. По крайней мере, в том почти пожарном режиме, как это запланировано на данный момент. Тем более что параллельного с повышением возраста повышения размеров пенсии у нас пока явно не намечается.



В принципе, ничего неожиданного в том, что у нас будут что-то делать с пенсиями, и в первую очередь с возрастом выхода, было понятно уже давно. Публику готовили к этому несколько лет, и основным аргументом в пользу необходимости перемен было, разумеется, отсутствие средств у Пенсионного фонда. О том, что большая часть этих средств была тривиально разворована и бездарно растрачена, все эти годы наш медиа-официоз старался умалчивать.







В то же время старательно умалчивалось и то, что за те самые «годы подготовки» благополучно провалилась предыдущая пенсионная реформа. Та самая, где были социальная и накопительная части пенсии с немыслимыми по сложности расчётами коэффициентов, с пресловутой возможностью накопить что-то на старость самостоятельно. с государственными и частными пенсионными фондами. То, что очень и очень многие из них, показывая поначалу высокую доходность, потом где-то растворились вместе с нашими пенсионными деньгами, вообще мало кого удивило.



Непопулярное решение подавалось народу под острым соусом того, что чуть ли не во всём мире люди работают намного дольше россиян. Мало того, что это, скажем так, не совсем соответствует действительности, это никак не соответствует и российским реалиям, поскольку все разговоры о росте продолжительности жизни у нас основаны на какой-то откровенно «палёной» статистике.







Увы, печальный опыт 2017 года, когда автору пришлось буквально друг за другом хоронить на периферии сразу нескольких родственников и знакомых, убеждает в такой оценке данных о продолжительности жизни в России. Слишком уж много на русских погостах ушедших в мир иной либо задолго до, либо сразу после достижения нынешнего пенсионного возраста. Особенно это касается мужчин. Что уж говорить про возраст, повышенный на пять, а у женщин – на все восемь лет!.. Записки Колорадского Таракана. Тапки надо бойкотировать, но по-хитрому!



В последний раз непопулярное решение было отложено из-за президентских выборов. Но после них у идеологов очередной пенсионной реформы словно крышу снесло. Обработка общественного мнения приобрела характер беспардонной пропагандистской кампании, ну а результат получился, как видим, абсолютно противоположным. Протесты, надо думать, только начинаются. И если бы нынешние реформаторские сдвиги затронули людей чуть постарше тех, кто, как мой товарищ, вскоре окажется в числе первых пострадавших, можно было ожидать чего угодно. И перекрытия дорог, и коллективных бойкотов выборов, и даже, упаси Боже, самосожжений.



По социальным сетям уже несколько месяцев блуждает весьма любопытный документ: что-то вроде короткой инструкции пиарщикам и телевизионщикам на предмет того, как надо и как не надо сегодня подавать пенсионную тему. Подавать, как видно, в СМИ, в интернете и социальных сетях. Кто сочинял сей опус для «агитаторов и пропагандистов», не важно, куда важнее тот цинизм, с которым предлагается позитивно позиционировать изменения, которые ни при каких условиях никого не могут порадовать.



Итак, для начала агитаторам недвусмысленно предлагается избегать всяческих сравнений с Западом. Авторы инструкции, которые, судя по всему, приложили руку и к пенсионной пропаганде минувших лет, теперь спокойно признают, что такое не сработает. Слишком уж разительна разница в суммах, как и в качестве и уровне жизни.



Ну а дальше цинизм просто зашкаливает. Чего стоит хотя бы такой тезис из этой (предполагаемой) инструкции: «…лучше обеспечить достойный уровень старикам, чем размазывать средства тонким слоем для тех, кто ещё может и хочет работать». Хотя пока, напомним, в реформе нет и речи о том, чтобы кому-нибудь в обозримом будущем существенно повысили сумму выплат. Возраст – это, пожалуйста, уже чуть ли не завтра. С 1 января 2109 года, похоже, уже точно. А вот выплаты – ждите… А уж о том, что кто-то «ещё может и хочет», даже говорить страшно. Ведь нет её, этой самой работы, для подавляющего большинства из тех, кто только на пенсию вообще-то и рассчитывал.



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Все эти нахрапистые выкладки подкрепляются пожеланием сформировать логическую цепочку, в соответствии с которой чем больше работающих, тем… Впрочем, тут опять ничего, кроме того, что в России, с её нынешней ставкой на дешёвых гастарбайтеров, реальной работы нет — и не только для пенсионеров, но и для молодых. Впрочем, ситуацию с трудовыми мигрантами вообще рекомендуется «аккуратно» (так в предполагаемом документе) разъяснять как негативную альтернативу повышению пенсионного возраста.



В этих своеобразных «советах постороннего» нашлось место и откровенной липе: якобы намеченной ежемесячной прибавке к пенсии в 1000 рублей. Откуда они возьмутся, никого волновать не должно, впечатление должна произвести и сама цифра, и динамика выплат. То, что ничего подобного потом по факту почти наверняка не будет, – тоже уже не важно. Сказано в «документе» и о пресловутой положительной статистике продолжительности жизни, на которую, разумеется, «надо напирать». Реформу предлагается подавать как часть экономической стратегии и чуть ли не гарантию безопасности государства, словно пенсионерам уже пришло время рыть если не могилы, то окопы.







Иностранный опыт, вопреки первой из рекомендаций PR-экспертов, мы игнорировать всё же не будем, но о нём скажем в следующих заметках. Также мы попробуем посчитать потенциальные пенсионные деньги и оспорить все утверждения о том, что на пристойные выплаты их в России просто нет. А ещё поговорим о том, почему надо большие пенсии платить как раз тем, кто готов раньше, а не позже перейти на менее оплачиваемую, но социально важную работу. Наступление на юге Сирии. Фронтовая подготовка к политической встрече



И почему просто необходимо уже сегодня заняться тем, чтобы установить как нижнюю (в разы более высокую, чем сейчас), так и верхнюю планку социальной пенсии. И почему платить её надо из бюджета, а не из пенсионного фонда. Последнему, на взгляд обозревателя, который поддерживают очень многие авторитетные специалисты, вообще-то, доверять можно только и исключительно накопительную часть. Ещё мы, конечно же, расскажем о том, как в пенсионную реформу вмешался глава государства, и сделаем обещанный прогноз: придётся ли ему вмешиваться ещё? И почему отнюдь не всё, а может быть, вообще всё, в пенсионной реформе не нравится правящей партии «Единая Россия»?







А пока в завершение первой части заметим, что, загоняя несостоявшихся пенсионеров в тупик, авторы реформы не принимают во внимание ещё один фактор. Ведь рано (в 55 и 60 лет), в понимании реформаторов, уйдя на пенсию, представители старшего поколения не только освободят достойные рабочие места для более молодых и трудоспособных сограждан. Они сами становятся тем самым трудовым ресурсом, который может быть даже очень и очень востребован. Речь о работе по системе неполной занятости в социальной сфере (курьерами, сиделками и няньками), в сфере услуг, а также в медицинских и учебных заведениях.



И тут, кстати, как вишенка на торт, — ещё одна мелочь. Многие, у кого есть дети, знают, что теперь из детского сада и младших классов школы малышей не могут забирать несовершеннолетние, то есть старшие братья и сёстры, что для многих семей было настоящим спасением. Помочь могли бы старики, но им же теперь придётся достичь уже куда более солидного возраста, чтобы иметь право прийти на подмогу детям и внукам! Почему и с пенсиями, и с пенсионным возрастом, скорее всего, придётся разбираться лично президенту?Тему пенсионной реформы СМИ не просто заездили, истоптали до степени полного отвращения. Даже у тех, кого грядущие изменения затронут напрямую и сразу. Так, мой хороший приятель на днях позвонил только для того, чтобы сообщить: мир, мол, разделился на «до» и «после». Имеется в виду, понятное дело, решение о повышении пенсионного возраста. А всё почему? Приятеля угораздило родиться в январе 1959 года, и в отличие от автора этого материала, он, что называется, не проскочил.В итоге у человека, который уже не первый год фактически перебивается случайными заработками, одним махом отнимают не только порядка 200 тысяч рублей, но и всю надежду на долгожданную стабилизацию собственного финансового положения.Окончательных решений по реформе ещё нет, хотя прессовать стареющих сограждан так прямолинейно, как планировалось в начале, похоже, не будут. Иначе мощных социальных протестов просто не избежать. Первый звонок уже прозвенел: несмотря на весь околофутбольный пафос, выступления оппозиции против повышения пенсионного возраста просто не могли остаться незамеченными.Ну, это оппозиция, и отношение к ней у большинства населения России, мягко говоря, весьма далёкое от позитива. Но ведь против пенсионной реформы в её нынешнем виде успели выступить и те, кто вполне лоялен к действующей власти, и прежде всего профсоюзы, какими бы инертными они ни были. И ещё не факт, что по опросам россияне в большинстве действительно правильно понимают необходимость повышения пенсионного возраста. Понимать как данность, быть может, и понимают, но вряд ли принимают. По крайней мере, в том почти пожарном режиме, как это запланировано на данный момент. Тем более что параллельного с повышением возраста повышения размеров пенсии у нас пока явно не намечается.В принципе, ничего неожиданного в том, что у нас будут что-то делать с пенсиями, и в первую очередь с возрастом выхода, было понятно уже давно. Публику готовили к этому несколько лет, и основным аргументом в пользу необходимости перемен было, разумеется, отсутствие средств у Пенсионного фонда. О том, что большая часть этих средств была тривиально разворована и бездарно растрачена, все эти годы наш медиа-официоз старался умалчивать.В то же время старательно умалчивалось и то, что за те самые «годы подготовки» благополучно провалилась предыдущая пенсионная реформа. Та самая, где были социальная и накопительная части пенсии с немыслимыми по сложности расчётами коэффициентов, с пресловутой возможностью накопить что-то на старость самостоятельно. с государственными и частными пенсионными фондами. То, что очень и очень многие из них, показывая поначалу высокую доходность, потом где-то растворились вместе с нашими пенсионными деньгами, вообще мало кого удивило.Непопулярное решение подавалось народу под острым соусом того, что чуть ли не во всём мире люди работают намного дольше россиян. Мало того, что это, скажем так, не совсем соответствует действительности, это никак не соответствует и российским реалиям, поскольку все разговоры о росте продолжительности жизни у нас основаны на какой-то откровенно «палёной» статистике.Увы, печальный опыт 2017 года, когда автору пришлось буквально друг за другом хоронить на периферии сразу нескольких родственников и знакомых, убеждает в такой оценке данных о продолжительности жизни в России. Слишком уж много на русских погостах ушедших в мир иной либо задолго до, либо сразу после достижения нынешнего пенсионного возраста. Особенно это касается мужчин. Что уж говорить про возраст, повышенный на пять, а у женщин – на все восемь лет!..В последний раз непопулярное решение было отложено из-за президентских выборов. Но после них у идеологов очередной пенсионной реформы словно крышу снесло. Обработка общественного мнения приобрела характер беспардонной пропагандистской кампании, ну а результат получился, как видим, абсолютно противоположным. Протесты, надо думать, только начинаются. И если бы нынешние реформаторские сдвиги затронули людей чуть постарше тех, кто, как мой товарищ, вскоре окажется в числе первых пострадавших, можно было ожидать чего угодно. И перекрытия дорог, и коллективных бойкотов выборов, и даже, упаси Боже, самосожжений.По социальным сетям уже несколько месяцев блуждает весьма любопытный документ: что-то вроде короткой инструкции пиарщикам и телевизионщикам на предмет того, как надо и как не надо сегодня подавать пенсионную тему. Подавать, как видно, в СМИ, в интернете и социальных сетях. Кто сочинял сей опус для «агитаторов и пропагандистов», не важно, куда важнее тот цинизм, с которым предлагается позитивно позиционировать изменения, которые ни при каких условиях никого не могут порадовать.Итак, для начала агитаторам недвусмысленно предлагается избегать всяческих сравнений с Западом. Авторы инструкции, которые, судя по всему, приложили руку и к пенсионной пропаганде минувших лет, теперь спокойно признают, что такое не сработает. Слишком уж разительна разница в суммах, как и в качестве и уровне жизни.Ну а дальше цинизм просто зашкаливает. Чего стоит хотя бы такой тезис из этой (предполагаемой) инструкции: «…лучше обеспечить достойный уровень старикам, чем размазывать средства тонким слоем для тех, кто ещё может и хочет работать». Хотя пока, напомним, в реформе нет и речи о том, чтобы кому-нибудь в обозримом будущем существенно повысили сумму выплат. Возраст – это, пожалуйста, уже чуть ли не завтра. С 1 января 2109 года, похоже, уже точно. А вот выплаты – ждите… А уж о том, что кто-то «ещё может и хочет», даже говорить страшно. Ведь нет её, этой самой работы, для подавляющего большинства из тех, кто только на пенсию вообще-то и рассчитывал.Все эти нахрапистые выкладки подкрепляются пожеланием сформировать логическую цепочку, в соответствии с которой чем больше работающих, тем… Впрочем, тут опять ничего, кроме того, что в России, с её нынешней ставкой на дешёвых гастарбайтеров, реальной работы нет — и не только для пенсионеров, но и для молодых. Впрочем, ситуацию с трудовыми мигрантами вообще рекомендуется «аккуратно» (так в предполагаемом документе) разъяснять как негативную альтернативу повышению пенсионного возраста.В этих своеобразных «советах постороннего» нашлось место и откровенной липе: якобы намеченной ежемесячной прибавке к пенсии в 1000 рублей. Откуда они возьмутся, никого волновать не должно, впечатление должна произвести и сама цифра, и динамика выплат. То, что ничего подобного потом по факту почти наверняка не будет, – тоже уже не важно. Сказано в «документе» и о пресловутой положительной статистике продолжительности жизни, на которую, разумеется, «надо напирать». Реформу предлагается подавать как часть экономической стратегии и чуть ли не гарантию безопасности государства, словно пенсионерам уже пришло время рыть если не могилы, то окопы.Иностранный опыт, вопреки первой из рекомендаций PR-экспертов, мы игнорировать всё же не будем, но о нём скажем в следующих заметках. Также мы попробуем посчитать потенциальные пенсионные деньги и оспорить все утверждения о том, что на пристойные выплаты их в России просто нет. А ещё поговорим о том, почему надо большие пенсии платить как раз тем, кто готов раньше, а не позже перейти на менее оплачиваемую, но социально важную работу.И почему просто необходимо уже сегодня заняться тем, чтобы установить как нижнюю (в разы более высокую, чем сейчас), так и верхнюю планку социальной пенсии. И почему платить её надо из бюджета, а не из пенсионного фонда. Последнему, на взгляд обозревателя, который поддерживают очень многие авторитетные специалисты, вообще-то, доверять можно только и исключительно накопительную часть. Ещё мы, конечно же, расскажем о том, как в пенсионную реформу вмешался глава государства, и сделаем обещанный прогноз: придётся ли ему вмешиваться ещё? И почему отнюдь не всё, а может быть, вообще всё, в пенсионной реформе не нравится правящей партии «Единая Россия»?А пока в завершение первой части заметим, что, загоняя несостоявшихся пенсионеров в тупик, авторы реформы не принимают во внимание ещё один фактор. Ведь рано (в 55 и 60 лет), в понимании реформаторов, уйдя на пенсию, представители старшего поколения не только освободят достойные рабочие места для более молодых и трудоспособных сограждан. Они сами становятся тем самым трудовым ресурсом, который может быть даже очень и очень востребован. Речь о работе по системе неполной занятости в социальной сфере (курьерами, сиделками и няньками), в сфере услуг, а также в медицинских и учебных заведениях.И тут, кстати, как вишенка на торт, — ещё одна мелочь. Многие, у кого есть дети, знают, что теперь из детского сада и младших классов школы малышей не могут забирать несовершеннолетние, то есть старшие братья и сёстры, что для многих семей было настоящим спасением. Помочь могли бы старики, но им же теперь придётся достичь уже куда более солидного возраста, чтобы иметь право прийти на подмогу детям и внукам! Автор: Алексей Подымов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 144 Источник Похожие новости Европа и США: сюрпризы к саммиту НАТО Миллионы стволов с Украины. Стреляющий ад для Европы Орудием пророка Шпенглера станет "Газпром"

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