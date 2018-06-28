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Пенс заявил, что Путин и Трамп обсудят экономические связи, Украину и Сирию

28 июня 2018, 07:54  •  68 • Украина

НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп обсудит с главой российского государства Владимиром Путиным широкий круг вопросов, включая экономические связи, ситуацию на Украине и в Сирии. Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс в интервью агентству Bloomberg, которое было опубликовано в среду.

"Имеется широкий круг тем, о которых будет говорить президент и которыми необходимо заняться", - приводит агентство слова Пенса. Он уточнил, что в числе данных вопросов "экономические связи с США и Россией и странами мира".

Как отмечается в материале, среди тем, которые планируется обсудить, - ситуация на Украине и в Сирии, а также вмешательство в американские выборы. Говоря о последнем вопросе, Пенс добавил: "Думаю, многое будет затронуто". "Он [Трамп] уже обсуждал это с президентом Путиным ранее; я бы ожидал, что он обсудит это с ним снова".

Bloomberg отмечает, что Пенс отказался пояснить, считает ли он возможным возвращение России в Группу семи и восстановление формата "восьмерки". "Тем мнением, которое у меня есть, я поделюсь с президентом", - сказал Пенс.

В среду помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон согласовали время и место проведения встречи лидеров двух стран. По его словам, подробности будут объявлены 28 июня. После этого Трамп заявил, что, возможно, встретится с Путиным во время своей поездки в Европу.

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