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Пенс сравнил Иран с европейскими нацистами - СМИ

16 февраля 2019, 05:54  •  76 • Политика
Американский вице-президент Майк Пенс обвинил власти Исламской Республики Иран в антисемитизме. Он заявил, что "угрозы", исходящие из Тегерана, сродни тем, которые некогда "подпитывали нацисты в Европе", передаёт Reuters.
Своё заявление вице-президент Пенс сделал на борту самолёта, направляющегося из Варшавы в Мюнхен. Там ему предстоит возглавить американскую делегацию на конференции по безопасности.
В этот четверг Пенс, напомним, выступал в столице Польши на конференции, посвящённой проблемам Ближнего Востока. Там он объявил о готовности властей Соединённых Штатов ударить по Ирану новыми санкциями в случае, если тот не изменит внешнеполитический курс.
"В Тегеране существует режим, выступающий со смертельными угрозами, подобно тому пронизанному ненавистью антисемитизму, который подпитывали нацисты в Европе", - сказал Пенс.
Добавим, что открывшаяся в эту пятницу в Мюнхене конференция по безопасности обещает стать крупнейшей в истории. Так, 55-й по счёту форум в данном формате должен принять рекордное число участников.
В этом году Мюнхен с визитом планирует посетить порядка шести сотен политиков, предпринимателей, правозащитников и учёных со всего мира.

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