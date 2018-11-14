Пенс сделал последнее «китайское» предупреждение

Вице-президент США Майк Пенс заявил о готовности США развязать холодную войну против Китая, если он не изменит свою политику. Белый дом повышает ставки перед саммитом G20

Автор:

Гасанов Камран

В интервью газете «Вашингтон Пост», которая, между прочим, участвует в заговоре CNN и демократов против Трампа, Пенс предложил китайцам изменить стиль действий в экономических, политических и военных вопросах.

Это – лучший (если не единственный) шанс Китая избежать холодной войны,

- сказал вице-президент США.

It’s up to China to avoid a cold war, Vice President Mike Pence tells @JoshRogin https://t.co/Dmi6ZebrAm — Washington Post Opinions (@PostOpinions) 14 ноября 2018 г.

Под «переменами» Вашингтон имеет в виду односторонние уступки КНР. В экономике – это сокращение торгового дефицита США за счет увеличения закупок американской нефти и сои. После майского перемирия китайцы увеличили импорт «черного золота», но когда Трамп в сентябре обложил тарифами половину китайского импорта в США – товары на сумму до $200 млрд – китайцы довели импорт до нуля баррелей в сутки. Другие экономические претензии Белого дома, которые разделяют и демократы, – свобода доступа на китайский рынок и защита интеллектуальной собственности американских компаний.