Пенс сделал последнее «китайское» предупреждение

Автор:

Гасанов Камран

В интервью газете «Вашингтон Пост», которая, между прочим, участвует в заговоре CNN и демократов против Трампа, Пенс предложил китайцам изменить стиль действий в экономических, политических и военных вопросах.

- сказал вице-президент США.

It’s up to China to avoid a cold war, Vice President Mike Pence tells @JoshRogin https://t.co/Dmi6ZebrAm