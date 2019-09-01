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Пенс обсудил с Зеленским его будущую встречу с Трампом
01 сентября 2019, 20:24 • 8 • Украина
Вице-президент США Майк Пенс и президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи обсудили будущую встречу украинского лидера с его американским коллегой Дональдом Трампом.
© president.gov.ua
Об этом информирует пресс-служба президента Украины.
«Кроме того, речь шла о предстоящем визите Владимира Зеленского в США и встрече с президентом Дональдом Трампом», — говорится в сообщении.
Ранее Пенс и Зеленский встретились в Варшаве.
Вице-президент США на встрече заявил, что американская администрация «поддерживает народ Украины» и «решительно выступает за территориальную целостность» страны.
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