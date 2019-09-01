Пенс обсудил с Зеленским его будущую встречу с Трампом

Вице-президент США Майк Пенс и президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи обсудили будущую встречу украинского лидера с его американским коллегой Дональдом Трампом.

Об этом информирует пресс-служба президента Украины.

«Кроме того, речь шла о предстоящем визите Владимира Зеленского в США и встрече с президентом Дональдом Трампом», — говорится в сообщении.

Ранее Пенс и Зеленский встретились в Варшаве.

Вице-президент США на встрече заявил, что американская администрация «поддерживает народ Украины» и «решительно выступает за территориальную целостность» страны.