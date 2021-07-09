Пение ЦКАД: Путин открыл последний участок важнейшей трассы в РФ

Ввод в эксплуатацию ЦКАД важен для всей страны, а не только для ее центральной части, заявил Владимир Путин. 8 июля он открыл движение по заключительному участку магистрали . Центральная кольцевая автодорога уже позволяет снизить аварийность на МКАД и разгрузить эту трассу. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, ЦКАД способствует развитию транзитного потенциала страны . Тем не менее он еще требует некоторых доработок. Это касается в том числе системы «Свободный поток», которая дает возможность водителям использовать транспондеры и не останавливаться для оплаты проезда. Между тем в России в области дорожного транспорта реализуются и другие проекты. В 2022 году начнется постепенное открытие трассы М-12 Москва–Казань–Екатеринбург . Более того, ее планируют продлить до Тюмени и Челябинска.

Связующее звено

Владимир Путин посетил центральный пункт управления ЦКАД, откуда запустил движение по заключительному участку дороги, включающему 25-километровый отрезок от Калужского до Симферопольского шоссе и две развязки — на пересечении ЦКАД-4 и трассы М-5 «Урал» и пересечении ЦКАД-5 с трассой М-10 «Россия». После команды президента с места торжественно двинулись колонны грузовиков с российскими флагами . К слову, Владимир Путин не стал изменять своим традициям и снова сел за руль автомобиля, чтобы лично удостовериться в качестве построенной дороги .

По словам главы государства, реализация проекта важна не только для центральной части России и Москвы, но и для всей страны. Трасса, строительство которой началось в 2014-м, проходит по территории Подмосковья в 50 км от МКАД. Она пересекает 13 федеральных дорог, ее протяженность — 336 км . При этом на платной основе будет эксплуатироваться 260 км. ЦКАД стала первой в России дорогой с системой взимания платы «Свободный поток», позволяющей транспорту двигаться без остановки у рамок с терминалами.

Новая трасса позволила на 16% уменьшить загрузку МКАД , отметил мэр Москвы Сергей Собянин. Кроме того, аварийность на последней снизилась на 15% благодаря переходу части грузового потока на ЦКАД , добавил вице-премьер Марат Хуснуллин. Глава Московской области Андрей Воробьев, в свою очередь, отметил благоприятный эффект трассы для развития прилегающих территорий. Уже сейчас вокруг дороги расположено 19 индустриальных парков .

Владимир Путин во время церемонии запуска движения по заключительному участку Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в центральном пункте управления ЦКАД Фото: ТАСС/Алексей Никольский

«Что касается экономики, то если бы с самого начала, сразу бы осваивали прилегающие территории, то было бы более эффективно. Мне кажется, «Автодору» надо дать право заниматься этой работой», — подчеркнул Владимир Путин.

Это чрезвычайно важный проект для дальнейшего развития инфраструктуры в России, сказал в беседе с «Известиями» заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов. Он приносит свои плоды в плане разгрузки транспортных артерий, улучшения доступности и повышения удобства для водителей, уверен сенатор.

Некоторые доработки

ЦКАД прежде всего снимает транзитную нагрузку с Московской кольцевой автодороги, бетонок и ряда радиальных магистралей, сказал «Известиям» член общественного совета при министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Андрей Мухортиков . Этот проект связывает между собой некоторые города Подмосковья и способствует выводу транзитных потоков в обход столицы, а также позволяет создать новые рабочие места вдоль ЦКАД, добавил эксперт.

— В конечном счете он способствует развитию транзитного потенциала России , — подчеркнул Андрей Мухортиков. — Тем не менее ЦКАД еще требует развити я, и сейчас нельзя сказать, что всё полностью готово. Во-первых, достраивается несколько развязок. Кроме того, не построен путепровод в районе Минского и Можайского шоссе. Но он находится в экспертизе, и есть шанс, что в конце года его начнут строить.

Также не хватает развязок на северном и восточном направлениях ЦКАД. Чтобы автомобилистам попасть на нее, им необходимо преодолеть 20–30 км, продолжил специалист. Также, по его мнению, необходимо доработать систему «Свободный поток».

Владимир Путин подписывает фотоальбом об этапах строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) по случаю запуска движения по заключительному участку магистрали Фото: ТАСС/Алексей Никольский

— Сама идея, когда не надо останавливаться на шлагбаумах и можно оплачивать через транспондеры, хорошая. К сожалению, система не до конца отлажена и транспондеры не всегда срабатывают . Систему надо привязать к телефонному номеру, чтобы по почте или в других приложениях приходила информация в автоматическом режиме о том, что оплата не прошла, — рассказал Андрей Мухортиков.

После устранения недостатков систему «Свободный поток» можно будет тиражировать и на других платных дорогах, уверен специалист.

Справка «Известий» Трасса состоит из пяти участков, «пусковых комплексов» — ЦКАД-1, ЦКАД-3, ЦКАД-4, ЦКАД-5 и ЦКАД-3–5. ЦКАД-5 проходит по городским округам Звенигород, Солнечногорск, а также Наро-Фоминскому, Одинцовскому и Истринскому городским округам. ЦКАД-3 проходит от автодороги М-11 «Нева» и М-7 «Волга» по территориям городских округов Черноголовка, Щелково, Солнечногорск, а также по Дмитровскому, Пушкинскому и Ногинскому городским округам. Четвертый пусковой комплекс представляет трассу длиной 97 км, которая проходит от М-7 «Волга» до М-4 «Дон» по городским округам Электросталь, Домодедово, а также Ногинскому, Павлово-Посадскому, Воскресенскому и Раменскому городским округам. Что касается ЦКАД-3–5, то речь идет об участке длиной почти 6 км, который проходит по северо-западу Московской области от М-10 «Россия» до М-11 «Нева». Он соединяет между собой пятый и третий пусковые комплексы.

Во время торжественного мероприятия политики обсудили и реализацию другого не менее важного проекта. Так, в 2022 году начнется постепенное открытие трассы М-12 Москва–Казань–Екатеринбург . Основная часть будет запущена в 2023-м, сообщил Марат Хуснуллин. К сентябрю 2024-го дорогу планируют продлить до Тюмени и Челябинска.

Планы на будущее

В этот же день Владимир Путин пообщался по видеосвязи со школьниками 5–7-х классов, которые в «Артеке» принимают участие в финале всероссийского конкурса «Большая перемена» . Наградой для победителей станет путешествие на поезде «Большой перемены» от Москвы до Владивостока и обратно. В общей сложности в 2021 году в конкурсе участвует свыше 2,5 млн школьников и студентов колледжей.

Владимир Путин во время встречи с учениками 5–7-х классов, которые вышли в финал всероссийского конкурса «Большая перемена» Фото: ТАСС/Алексей Никольский

« Неслучайно в рамках конкурса вам предложили спроектировать школу будущего, представить, какой она должна быть в следующем десятилетии или даже в середине XXI века . Такие новаторские предложения интересны и нужны нашей стране, чтобы она динамично развивалась, шла вперед, чтобы вокруг нас происходили по-настоящему большие перемены в технологиях, в науке, в развитии городов и населенных пунктов», — заявил Владимир Путин.

Во время беседы дети посвятили президента в свои проекты и планы на будущее. Один из участников даже расплакался, не справившись, по всей видимости, с грузом ответственности, который на него обрушился после возможности рассказать Владимиру Путину о «Школе аристократа». Смысл идеи, которая вряд ли отвечает реалиям XXI века, заключается в том, чтобы девочки и мальчики учились раздельно. Встречаться они должны только в столовой и в ходе общих занятий, пояснил 11-летний Даниил.

« Специалисты сегодняшнего дня считают, что лучше, если девочки и мальчики вместе учатся. Они с большим уважением начинают относиться друг к другу, помогать друг другу в текущей работе . Мальчики поддерживают девчонок, девочки проявляют свои лучшие качества и влияют таким образом на характер своих товарищей-мальчишек», — отреагировал Владимир Путин.

Между тем Александр, который оказался наиболее подготовленным спикером, намерен рьяно бороться с фальсификацией истории. Как он рассказал, ему становится очень грустно и хочется плакать каждый раз, когда в соцсетях пишут, что Советский Союз не только не победил во Второй мировой войне, но еще и был агрессором.

После выступления Сафии, которая хочет развивать туризм в родной Кабардино-Балкарии, Владимир Путин рассказал о том, как влюбился в этот регион во время катания на лыжах.

Владимир Путин во время встречи с учениками 5–7-х классов, которые вышли в финал всероссийского конкурса «Большая перемена» Фото: ТАСС/Алексей Никольский

«На гору забрался когда, посмотрел — было яркое солнце, голубое небо. Абсолютно естественным образом в голову пришли простые мысли. Посмотрел на всё это чудо и поймал себя на мысли: как жаль, что я никогда раньше этого не видел, и как хорошо, что жизнь сложилась таким образом, что я это вижу сейчас», — красочно описал пережитые эмоции Владимир Путин.

Школьники 5–7-х классов в этом году принимают участие в конкурсе впервые. Отборочные задания проходили по 12 направлениям : наука и технологии, искусство и творчество, журналистика и новые медиа, урбанистика, экология, здоровый образ жизни, историческая память, волонтерство, путешествия и туризм, молодежное предпринимательство, образовательные технологии и государственная безопасность.

Тема внешкольной занятости детей и подростков давно находится в фокусе внимания государства. Прорывной инициативой станет создание четырех крупных культурных кластеров во Владивостоке, Калининграде, Севастополе и на Кузбассе, сказал «Известиям» ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж.

Работа кластеров рассчитана на самовоспроизводство кадров: дети, которые приходят туда учиться, позже становятся студентами кластера, затем — артистами, исполнителями, квалифицированными специалистами в области культуры и искусства или преподавателями. Таким образом, создается единая система образования от дошкольного до высшего. Благодаря кластеру регион будет обеспечиваться высокообразованными специалистами, которые останутся в нем работать, подытожил эксперт.