Пени не взимать, за долги не отключать: Мишустин подписал новый документ - источники

Согласно источникам "Коммерсанта" и "Ведомостей", документ был подписан ещё 2 апреля, однако его текст пока официально не опубликован.

В постановлении, как утверждают источники, говорится о временном приостановлении начисления пеней за долги населения по оплате жилищно-коммунальных услуг. Одновременно запрещается отключать неплательщикам доступ к этим услугам.

О том, что такие меры готовятся правительством, несколько дней назад сообщил на заседании Совета Федерации зампред СФ Андрей Турчак. По его словам, проект документа разрабатывался "ЕР" и Минстроем.

Турчак объяснил необходимость появления такого постановления тем, что у граждан из-за режима самоизоляции снизились доходы, при этом им приходится оплачивать повышенные счета ЖКУ из-за того, что им приходится больше времени проводить дома.

"Сегодня необходимо введение особого порядка оплаты ЖКУ и предоставления коммунальных услуг", - заявил Турчак.

Между тем энергетики предупреждают, что ослабление санкций спровоцирует общий рост неплатежей. В связи с этим три ведущие генерирующие компании России обратились в правительство с письмом, в котором просят подойти к вопросу отмены пеней избирательно.

По их мнению, определённая часть населения увидит в этом послаблении "повод для того, чтобы не платить вовсе", а ведь именно из этих платежей граждан финансируется и закупка топлива, и ремонты, и заработная плата персонала.

Напомним, ранее обозреватель Царьграда Юрий Пронько заявил, что одной из серьёзных мер поддержки граждан страны в создавшейся ситуации стало бы освобождение их на несколько месяцев от оплаты ЖКУ.

Об этом он заявил в своей авторской программе "Сухой остаток". По его мнению, налоговые и кредитные каникулы крайне необходимы, однако нужны и прямые меры денежной поддержки. Одной из них стало бы освобождение многих российских семей от оплаты услуг ЖКХ на несколько месяцев.

Это станет реальной поддержкой для сотен тысяч граждан, которые и до пандемии коронавируса существовали от зарплаты до заплаты, уверен Юрий Пронько.

"Не сомневаюсь, что ситуация с CОVID-19, к сожалению, с каждым днём будет ухудшаться. Очевидно, что власть готовится к "взрывной волне" коронавируса. Особенно в Москве, Петербурге и других крупнейших городах России. От адекватности принимаемых сегодня решений зависит дальнейшая судьба страны, каждого из нас. Необходимы реальные, а не имитационные меры поддержки - от своевременной диагностики заболевания до прямых денежных выплат населению", - заявил он в ходе программы.

Юрий Пронько напомнил, что сейчас некоторые граждане оказались без работы, их увольняют, а это значит, что они оказываются вообще без какого-либо дохода.