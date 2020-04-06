|
Пени не взимать, за долги не отключать: Мишустин подписал новый документ - источники
06 апреля 2020, 22:35 • 45 • Политика
Как утверждают источники, премьер-министр России подписал на днях документ, в соответствии с которым временно запрещается начислять пени на просроченные платежи по ЖКУ. Действовать такие "поблажки" будут до конца текущего года.
Согласно источникам "Коммерсанта" и "Ведомостей", документ был подписан ещё 2 апреля, однако его текст пока официально не опубликован.
В постановлении, как утверждают источники, говорится о временном приостановлении начисления пеней за долги населения по оплате жилищно-коммунальных услуг. Одновременно запрещается отключать неплательщикам доступ к этим услугам.
О том, что такие меры готовятся правительством, несколько дней назад сообщил на заседании Совета Федерации зампред СФ Андрей Турчак. По его словам, проект документа разрабатывался "ЕР" и Минстроем.
Турчак объяснил необходимость появления такого постановления тем, что у граждан из-за режима самоизоляции снизились доходы, при этом им приходится оплачивать повышенные счета ЖКУ из-за того, что им приходится больше времени проводить дома.
"Сегодня необходимо введение особого порядка оплаты ЖКУ и предоставления коммунальных услуг", - заявил Турчак.
Между тем энергетики предупреждают, что ослабление санкций спровоцирует общий рост неплатежей. В связи с этим три ведущие генерирующие компании России обратились в правительство с письмом, в котором просят подойти к вопросу отмены пеней избирательно.
По их мнению, определённая часть населения увидит в этом послаблении "повод для того, чтобы не платить вовсе", а ведь именно из этих платежей граждан финансируется и закупка топлива, и ремонты, и заработная плата персонала.
Напомним, ранее обозреватель Царьграда Юрий Пронько заявил, что одной из серьёзных мер поддержки граждан страны в создавшейся ситуации стало бы освобождение их на несколько месяцев от оплаты ЖКУ.
Об этом он заявил в своей авторской программе "Сухой остаток". По его мнению, налоговые и кредитные каникулы крайне необходимы, однако нужны и прямые меры денежной поддержки. Одной из них стало бы освобождение многих российских семей от оплаты услуг ЖКХ на несколько месяцев.
Это станет реальной поддержкой для сотен тысяч граждан, которые и до пандемии коронавируса существовали от зарплаты до заплаты, уверен Юрий Пронько.
"Не сомневаюсь, что ситуация с CОVID-19, к сожалению, с каждым днём будет ухудшаться. Очевидно, что власть готовится к "взрывной волне" коронавируса. Особенно в Москве, Петербурге и других крупнейших городах России. От адекватности принимаемых сегодня решений зависит дальнейшая судьба страны, каждого из нас. Необходимы реальные, а не имитационные меры поддержки - от своевременной диагностики заболевания до прямых денежных выплат населению", - заявил он в ходе программы.
Юрий Пронько напомнил, что сейчас некоторые граждане оказались без работы, их увольняют, а это значит, что они оказываются вообще без какого-либо дохода.
45
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
01 апреля 2020, 03:35
|
06 апреля 2020, 10:30
|
02 апреля 2020, 11:35
|
05 апреля 2020, 11:35
|
01 апреля 2020, 07:35
|
05 апреля 2020, 06:35
|
01 апреля 2020, 00:30