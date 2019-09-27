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Пелоси заподозрила Россию в причастности к скандалу с Трампом
27 сентября 2019, 17:09 • 62 • Украина
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси считает, что Россия причастна к скандалу вокруг разговора американского и украинского президентов — Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
Reuters
«Кстати, я думаю, Россия приложила к этому руку», — сказала она во время обсуждения скандала на телеканале MSNBC.
25 сентября американская администрация опубликовала расшифровку разговора Трампа с Зеленским. В ходе беседы президент Украины пообещал, что новый украинский генпрокурор изучит ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Председатель палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что стенограмма может быть поводом для импичмента Трампа.
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