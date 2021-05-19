Пелоси предложила обесчестить Олимпиаду в Китае. Дипломат строго одёрнул

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси предложила объявить о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Китае и "не удостаивать чести китайское правительство поездкой глав государств в КНР". В Пекине на такую бесчестность в ответ строго одёрнули американского политика, напомнив о духе Олимпийской хартии и честной борьбе.

Олимпиада 2022 в Китае оказалась в центре политического скандала ещё за год до своего старта. А всё из-за регулярно поднимаемой темы бойкота Игр в американском истеблишменте. На этот раз отличилась спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

"Я предлагаю и присоединяюсь к тем, кто это тоже предлагает, дипломатический бойкот", - заявила политик, предложив и главам ведущих стран мира поддержать этот бойкот.

При этом американка и не стесняется предложить обесчестить Олимпиаду в Китая, рассуждая об этом прямым текстом.

"Давайте не будем удостаивать чести китайское правительство, отправляя глав государств в Китай для выражения поддержки спортсменам", - высказалась Пелоси.

Пекин американского спикера строго одёрнул после её провокационного предложения. Так пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюй на странице в Twitter высказался о том, что "попытки некоторых американских политиков вмешиваться во внутренние дела Китая, извращая Олимпийские игры, обречены на провал".

Дипломат также высказывает уверенность в том, что подобные бойкоты мировое сообщество отвергнет. В то же время напоминает Пелоси о недопустимости политизировать Игры, поскольку это противоречит самому духу Олимпийской хартии, а также напомнил Вашингтону о праве каждого спортсмена-участника на честную борьбу.