|
Пелоси предложила обесчестить Олимпиаду в Китае. Дипломат строго одёрнул
19 мая 2021, 08:15 • 146 • Политика
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси предложила объявить о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Китае и "не удостаивать чести китайское правительство поездкой глав государств в КНР". В Пекине на такую бесчестность в ответ строго одёрнули американского политика, напомнив о духе Олимпийской хартии и честной борьбе.
Олимпиада 2022 в Китае оказалась в центре политического скандала ещё за год до своего старта. А всё из-за регулярно поднимаемой темы бойкота Игр в американском истеблишменте. На этот раз отличилась спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
При этом американка и не стесняется предложить обесчестить Олимпиаду в Китая, рассуждая об этом прямым текстом.
Пекин американского спикера строго одёрнул после её провокационного предложения. Так пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюй на странице в Twitter высказался о том, что "попытки некоторых американских политиков вмешиваться во внутренние дела Китая, извращая Олимпийские игры, обречены на провал".
Дипломат также высказывает уверенность в том, что подобные бойкоты мировое сообщество отвергнет. В то же время напоминает Пелоси о недопустимости политизировать Игры, поскольку это противоречит самому духу Олимпийской хартии, а также напомнил Вашингтону о праве каждого спортсмена-участника на честную борьбу.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
146
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
12 мая 2021, 20:25
|
18 мая 2021, 00:10
|
17 мая 2021, 03:05
|
14 мая 2021, 02:40
|
16 мая 2021, 12:25
|
12 мая 2021, 11:15
|
15 мая 2021, 20:50