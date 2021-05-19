Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Изменения в Северо-Крымском канале изумили украинцев: "Монтаж"
«Украина, иди в жопу»: украинка и её дети выбросили паспорта
Россия больше ничего не ждёт от Украины: Путин установил новые границы
Русская девушка лишила журналистов США дара речи двумя фразами: "Не кажется...
Главная / Политика

Пелоси предложила обесчестить Олимпиаду в Китае. Дипломат строго одёрнул

19 мая 2021, 08:15  •  146 • Политика
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси предложила объявить о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Китае и "не удостаивать чести китайское правительство поездкой глав государств в КНР". В Пекине на такую бесчестность в ответ строго одёрнули американского политика, напомнив о духе Олимпийской хартии и честной борьбе.
Олимпиада 2022 в Китае оказалась в центре политического скандала ещё за год до своего старта. А всё из-за регулярно поднимаемой темы бойкота Игр в американском истеблишменте. На этот раз отличилась спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
"Я предлагаю и присоединяюсь к тем, кто это тоже предлагает, дипломатический бойкот", - заявила политик, предложив и главам ведущих стран мира поддержать этот бойкот.
При этом американка и не стесняется предложить обесчестить Олимпиаду в Китая, рассуждая об этом прямым текстом.
"Давайте не будем удостаивать чести китайское правительство, отправляя глав государств в Китай для выражения поддержки спортсменам", - высказалась Пелоси.
Пекин американского спикера строго одёрнул после её провокационного предложения. Так пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюй на странице в Twitter высказался о том, что "попытки некоторых американских политиков вмешиваться во внутренние дела Китая, извращая Олимпийские игры, обречены на провал".
Дипломат также высказывает уверенность в том, что подобные бойкоты мировое сообщество отвергнет. В то же время напоминает Пелоси о недопустимости политизировать Игры, поскольку это противоречит самому духу Олимпийской хартии, а также напомнил Вашингтону о праве каждого спортсмена-участника на честную борьбу.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



146
Источник
Похожие новости
19 мая 2021, 00:55
Россия готовит новый удар по транзитным амбициям Прибалтики
19 мая 2021, 00:55
Киев обрёк на голод 120 тысяч пенсионеров-инвалидов
19 мая 2021, 04:35
Эксперт выявил две цели украинского "Движения против агрессии России"
19 мая 2021, 06:25
США не обошлись без интриги в вопросе встречи с Лавровым
19 мая 2021, 00:55
В Минске забили тревогу: НАТО ищет подходы к границе Белоруссии
19 мая 2021, 00:55
Госдума одобрила взыскание «незаконных» денег чиновников
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 мая 2021, 20:25
"И тут внимание, Володя!": Кто подставил Россию под удар
18 мая 2021, 00:10
"Уничтожит одним залпом": Поляки об оружии России и "барахле" НАТО
17 мая 2021, 03:05
Изменения в Северо-Крымском канале изумили украинцев: "Монтаж"
14 мая 2021, 02:40
Медведев поставил Зеленскому "диагноз"
16 мая 2021, 12:25
Зеленский "одним махом" лишил себя возможности встречи с Путиным и поддержки украинцев – политолог
12 мая 2021, 11:15
Что ещё «слуги народа» должны сделать с Виктором Медведчуком, чтобы тот, наконец, ударил в ответ?
15 мая 2021, 20:50
Алло, Серёжа. Телефонные звонки с Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.