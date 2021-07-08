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Пелена спала: Принц Гарри и Меган Маркл возвращаются?

08 июля 2021, 11:00  •  240 • В мире
По информации источника, близкого к королевской семье, принц Гарри и его супруга Меган Маркл могут вскоре вернуться в Великобританию. Новость удивила многих: неужели с глаз принца спала пелена?
Как рассказала своим читателям The Daily Express, британский принц Гарри, который в прошлом году оставил родину и перебрался с женой-американкой Меган Маркл в США, возможно, вскоре вернётся в Лондон. Такая мысль, по словам автора заметки, поселилась в голове принца после недавнего визита в Великобританию.
В июне Гарри прилетал на родину, чтобы почтить память умершей матери. В честь принцессы Дианы, которой могло бы в этом году исполниться 60 лет, Гарри вместе с братом Уильямом установили статую.
По словам инсайдера, якобы близкого к королевской семье, после этого принц всерьёз задумался о том, чтобы вернуться. Правда, уточняет источник, произойдёт это не прямо сейчас: и Гарри, и Меган нужно время, чтобы принять решение. В любом случае, "жить в двух мирах" - английских монархов и американских знаменитостей - пара точно не сможет, уверен эксперт.
Пока, добавил он, принц чувствует себя в Штатах звездой и наслаждается ощущением свободы, но эта "пелена" скоро спадёт. И тогда супруги, у которых недавно родился второй ребёнок, окончательно переберутся в королевство.

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