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Пекинская защита: почему китайцы пошли на европейцев с кулаками
20 июня 2020, 04:00 • 62 • Аналитика
Он шел один. В Посольском квартале ему ничего не угрожало. На выходе из ворот его остановил охранник. Что такое? В ответ прозвучал выстрел. 20 июня 1900 года в Пекине был убит посол Германии в Китае Клеменс фон Кеттелер.
Пекинская защита: почему китайцы пошли на европейцев с кулаками
03:00
Говорили, он сам виноват. Начал стрелять первым. И вообще накануне просто так убил китайского подростка. Но к этому моменту озверели уже все: и виноватые, и невиновные. В Китае второй год шло кровавое "Боксерское восстание". Лозунг – "убей иностранца". Посольский квартал был в осаде.
Не думай воскресать
"Боксерским" восстание назвали на Западе. Его организовало тайное общество "Ихэтуань". Один из иероглифов в этом слове означал "кулак". В "боксеры" шла беднота. Лодочники, носильщики, гонцы-бегуны, кустари. У всех у них европейцы отнимали работу. Понаехали в Китай и стали строить производства, мосты, телеграфные линии и железные дороги. За главную – Китайскую Восточную железную дорогу (КВЖД) отвечала Россия. Русские пострадали первыми. Дорогу разбирали, поджигали, ее строителей убивали вместе с семьями. Трупы, как правило, расчленяли: "боксеры" думали, что убитый христианин воскреснет на третий день. Иностранцы гибли тысячами. За каждого "боксерам" обещали награду. Но они и сами себя обеспечивали. Мародерство в городах приобрело гигантский размах: в разгромленных магазинах, банках, домах не оставляли ни щепки. Правительство поддержало "боксеров": в осаде Посольского квартала участвовало 20-тысячное войско.
Страна ваша – граждане наши
И тогда 8 стран объединились для интервенции в Китай. Первые в списке – Россия, Великобритания, Франция и Германия. Союзные войска пошли на штурм Пекина под командованием русского генерал-адъютанта Николая Линевича. Китайцы отчаянно сопротивлялись два месяца. Правомерно ли было наводить порядок в чужой стране? Говорит доцент Школы востоковедения ВШЭ Александр Юркевич:
"Не забывайте, что 19 июня Китай объявил войну западным державам и что там уже были иностранные войска: охрана международного квартала, полоса отчуждения КВЖД, вооруженные подразделения на территориях концессий. Порт-Артур и вовсе был русской военной базой. Другое дело – использование военной силы за пределами концессий и баз. Но западные страны должны были как-то защищать своих граждан в Китае, и они делали это привычными для тогдашнего мирового порядка способами".
После разгрома "Боксерского восстания" правительство Китая получило коллективную ноту от восьми государств. Два первых условия, на которых войска выводились из страны, были такими. Отправка в Берлин принца императорского дома Китая "для выражения сожаления по поводу убийства фон Кеттелера". Сооружение памятника на месте убийства посла. Памятник в Пекине сохранился. Теперь он называется "Ворота защиты мира".
Автор Ольга Бугрова, Радио Sputnik
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