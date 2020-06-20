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Пекинская защита: почему китайцы пошли на европейцев с кулаками

20 июня 2020, 04:00  •  62 • Аналитика
© AP Photo / Andy Wong, File
Он шел один. В Посольском квартале ему ничего не угрожало. На выходе из ворот его остановил охранник. Что такое? В ответ прозвучал выстрел. 20 июня 1900 года в Пекине был убит посол Германии в Китае Клеменс фон Кеттелер.
Пекинская защита: почему китайцы пошли на европейцев с кулаками
03:00
Говорили, он сам виноват. Начал стрелять первым. И вообще накануне просто так убил китайского подростка. Но к этому моменту озверели уже все: и виноватые, и невиновные. В Китае второй год шло кровавое "Боксерское восстание". Лозунг – "убей иностранца". Посольский квартал был в осаде.
Не думай воскресать
"Боксерским" восстание назвали на Западе. Его организовало тайное общество "Ихэтуань". Один из иероглифов в этом слове означал "кулак". В "боксеры" шла беднота. Лодочники, носильщики, гонцы-бегуны, кустари. У всех у них европейцы отнимали работу. Понаехали в Китай и стали строить производства, мосты, телеграфные линии и железные дороги. За главную – Китайскую Восточную железную дорогу (КВЖД) отвечала Россия. Русские пострадали первыми. Дорогу разбирали, поджигали, ее строителей убивали вместе с семьями. Трупы, как правило, расчленяли: "боксеры" думали, что убитый христианин воскреснет на третий день. Иностранцы гибли тысячами. За каждого "боксерам" обещали награду. Но они и сами себя обеспечивали. Мародерство в городах приобрело гигантский размах: в разгромленных магазинах, банках, домах не оставляли ни щепки. Правительство поддержало "боксеров": в осаде Посольского квартала участвовало 20-тысячное войско.
© Фото : Public domain
Казаки охраняют участок Китайско-Восточной железной дороги через реку Сунгари во время русско-японской войны. 1903 год.
Страна ваша – граждане наши
И тогда 8 стран объединились для интервенции в Китай. Первые в списке – Россия, Великобритания, Франция и Германия. Союзные войска пошли на штурм Пекина под командованием русского генерал-адъютанта Николая Линевича. Китайцы отчаянно сопротивлялись два месяца. Правомерно ли было наводить порядок в чужой стране? Говорит доцент Школы востоковедения ВШЭ Александр Юркевич:
"Не забывайте, что 19 июня Китай объявил войну западным державам и что там уже были иностранные войска: охрана международного квартала, полоса отчуждения КВЖД, вооруженные подразделения на территориях концессий. Порт-Артур и вовсе был русской военной базой. Другое дело – использование военной силы за пределами концессий и баз. Но западные страны должны были как-то защищать своих граждан в Китае, и они делали это привычными для тогдашнего мирового порядка способами".
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Сотрудники полиции Китая у посольства Северной Кореи в Пекине
После разгрома "Боксерского восстания" правительство Китая получило коллективную ноту от восьми государств. Два первых условия, на которых войска выводились из страны, были такими. Отправка в Берлин принца императорского дома Китая "для выражения сожаления по поводу убийства фон Кеттелера". Сооружение памятника на месте убийства посла. Памятник в Пекине сохранился. Теперь он называется "Ворота защиты мира".
Автор Ольга Бугрова, Радио Sputnik
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