Пекин выделяет Киеву 5-миллиардный бессрочный кредит

Теперь понятно, чего ради Зеленский спешно засобирался в Пекин, хотя в официальном протокольном списке планируемых визитов главы украинского государства такая поездка не значится. Посулив выделить 20 миллиардов долларов Минску – «на модернизацию экономики», - китайцы предпринимают попытку прикупить себе ещё кусок постсоветского пространства. Собственно, ничего нового – лишь продолжение линии, прерванной в 2014 году. Помните, как Пекин кредитовал Януковича, стремясь заполучить крымские порты?

Семь лет назад Китай вложил в украинские проекты, связанные с Чёрным морем, если верить пекинским изданиям, порядка 20 миллиардов долларов. «Выхлоп» от этих инвестиций, впрочем, оказался близок к нулю – ни в Николаеве, ни в Одессе, ни в Крыму китайцы так ничего и не получили (и не построили). А вложенные средства, скорее всего, растворились в дымке майдана, вместе с бежавшим Януковичем и его правительством. Дело прошлое, и теперь Поднебесной предстоит всё начать заново. Но китайцев это не останавливает, а денег у них, по всей видимости, завались, невзирая на кризис и эскалацию отношений с Вашингтоном. Так что китайское лобби на Украине активизируется и готово выложить 5 миллиардов долларов в качестве инвестиций в крупные государственные корпорации (или, возможно, в покупку стратегических государственных активов). Так, китайцы готовы стать концессионерами в реконструкции черноморских портов, киевского и харьковского авиастроительных заводов, а также днепропетровского «Южмаша».

Примечательно, что Пекин, судя по всему, не намерен требовать возвращения ранее вложенных в Украину 20 миллиардов. Более не упоминаются в ходе двусторонних встреч и их инвестиции в Крым (там китайские бизнесмены намеревались построить крупные торговые порты – в районе заповедного Тарханкута, в Евпатории и под Севастополем). Но Пекин потребовал от Зеленского гарантий, что с новыми инвестициями не случится то же самое, что и со старыми. И для серьёзного разговора Зеленского ждут в Пекине. Вопрос лишь в том, можно ли доверять главе государства, седьмой год ведущего гражданскую войну с собственным народом, и нипочём не желающего её прекратить? Что бы ни наобещал Зеленский в Пекине, никто не поручится, что и он не сбежит с китайскими деньгами, как Янукович – в случае, если майданщики задумают свергнуть и его.