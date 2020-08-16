Пекин тихо строит вокруг России «великую китайскую стену»

Нас взяли в кольцо – и кто, наши стратегические партнёры! Китайские консультанты советуют Александру Лукашенко подавлять протесты как можно более жёстко – и он идёт у них на поводу. Владимир Зеленский продаёт китайцам две трети украинских государственных предприятий. А таджики – те и подавно отдают Пекину за долги часть своей территории. Выходит, это Китай, а не Россия, доминирует на постсоветском пространстве? А что будет дальше – нас задушат в братских объятиях?

Даже непонятно, почему пропаганда уверяет, что именно Запад создаёт вокруг России «санитарный кордон». Приглядитесь внимательнее. На Украине китайцы массово выкупают государственные активы. Только в Запорожье у них, пожалуй, забуксовало, ведь на стратегическое предприятие «Мотор Сич» помимо них положили глаз ещё и американцы. Заодно Пекин кредитует белорусов, срывая Москве её хитрую игру по принуждению Батьки к союзу с Россией. И даже в Молдавии именно Китай диктует президенту Додону, какие отрасли ему развивать, а какие – нет. Так, молдаване стали одними из крупнейших поставщиков пива в Поднебесную, хотя специализировались они всегда не на пиве, а на вине. Но молдавское красное китайцам пришлось не по вкусу – и молдаванам пришлось варить для китайцев пиво. Но самая вопиющая история на постсоветском пространстве у китайцев случилась с таджиками. В первых числах мая китайская армия оккупировала часть Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана, Мургабский район. Вы, кстати, об этом хоть что-нибудь слышали? О том и речь – телевизор об этом молчит как немой. Не сказать, чтобы это была вооружённая аннексия, не вполне. Просто Душанбе добровольно-принудительно передал Пекину часть своей территории в счёт погашения внешнего долга. Запомните этот сюжет. Ибо он скорее всего ещё не раз повторится.

Таджикистан? Нет, уже Китай!

Следовало бы, пожалуй, начать с белорусских выборов, где китайские политтехнологи нарисовались – не сотрёшь. Но мы отложим Белоруссию в сторону, посчитав таджикский пример более важным. Он, можно сказать, вообще ключевой, ибо раскрывает образ действия Поднебесной в зоне российских интересов. И пусть товарищ Си сколь угодно говорит, что-де у Пекина нет стратегических интересов на постсоветском пространстве, а есть стратегический партнёр – Россия, убеждают не словеса, а дела. К 2013 году долг Душанбе Пекину превысил миллиард долларов. Ещё более миллиарда таджики задолжали китайским банкирам, в частности Экспортно-импортному банку. А на 1 июля текущего года общий долг превысил

3 миллиарда. Понятное дело, таджикам платить по счетам было нечем. И тогда китайские товарищи предложили им вариант расчёта – отдать в счёт уплаты долга 1,5 тыс. квадратных километров земли. Вы, мол, всё равно не контролируете ГБАО, а мы и непригодное для жизни высокогорье освоим, и порядок там наведём. А в ГБАО есть что осваивать – недра набиты ураном и драгоценными камнями. Поначалу таджикские власти намеревались отбояриться от китайских навязчивых притязаний, приняв поправки к закону о недрах и легализовав таким образом разработку месторождений юридическими лицами из-за рубежа (а России в этом неоднократно отказывали). Но китайцы, откусив жирный кусок, и не подумали сворачивать трапезу. В прошлом году после совместных китайско-таджикских учений, в ходе которых специалисты НОАК без препон провели рекогносцировку на местности и на всякий пожарный проверили боеспособность таджиков, в Пекине клялись в братской дружбе и уверяли, что и в мыслях не держат аннексии. Но минул год – и китайская армия заняла территорию Таджикистана. При полном и удивительном молчании России. А ведь там именно наши пограничники защищают рубежи от нашествия афганских исламистов. Мы что, признаём китайскую аннексию Таджикистана?! Чего же тогда молчим? Хотя, снявши голову, по волосам не плачут – сами-то сколько российской земли уступили китайским партнёрам в последние годы?

Вот это и есть образцовый пример китайской экспансии. «Даже не помышляйте надеяться, что Казахстан и Россия смогут откупиться от Китая ресурсами, – убеждает казахский синолог Мурат Ауэзов. – Не верьте востоковедам, которых прикормили китайцы и которые всех уверяют, что Поднебесной не нужны новые территории, у неё, мол, своей земли полно. Земля-то есть, да только непригодная для жизни!» Ресурсы, конечно, китайцев интересуют, но ещё больше их интересует земля. И не следует думать, что если эта земля далеко от Китая, то и ожидать китайской экспансии не приходится.

Принято считать, что воссоединение Крыма с Россией сорвало планы НАТО использовать полуостров в качестве «непотопляемого авианосца». Но мало кто знает, что в январе 2014-го тогдашний президент Украины Виктор Янукович получил от китайских предпринимателей (предположительно, персонально от телекоммуникационного магната Ван Цзина) 3 млрд долларов в качестве отступных за Камышовую бухту и рыбный порт Севастополя, которые передавались китайцам в аренду на 50 лет! Мало того, китайские бизнесмены претендовали на Сакский район (там они намеревались обустроить глубоководную гавань) и заповедный Тарханкут (там собирались построить крупнейший на Чёрном море торговый порт). И хотя тогдашний зампред Совмина АРК Рустам Темиргалиев уверял (дословно!): «китайские партнёры согласились с двумя нашими принципиальными условиями – земля в собственности государства Украина и местная рабочая сила», упоминание о собственности земли представляется совсем не случайным. Теперь-то чего гадать, как оно было на самом деле. Зато известно, что гражданин РФ Рустам Темиргалиев нынче – генеральный директор Российско-китайского инвестиционного фонда регионального развития, находящегося под личным патронажем товарища Си Цзиньпина. Так что не случись в Крыму «русской весны», как знать, не стал бы полуостров китайским? Едва ли Украина смогла бы рассчитаться с такими гигантскими долгами (весь «китайский проект» в Крыму оценивался в 25 млрд долларов), и не пришлось бы им, как таджикам, расплачиваться территорией?

Союзное государство и дракон под кроватью

Лягушку не следует бросать в кипяток, учит китайская мудрость, ибо она оттуда выпрыгнет. Хотите сварить лягушку живьём – варите её медленно. С Россией китайцы именно так и поступают. Например, в приграничных районах, где новые разделительные линии проведены по руслам рек и где китайские землеройки неустанно подрывают эти русла, увеличивая тем самым свою территорию. А также вдалеке от российско-китайской границы. Казалось бы, Белоруссия – не просто отколовшаяся союзная республика, а часть Союзного государства с Россией. В прошлом году в ходе непуб­личных обсуждений Москва и Пекин договорились, что Поднебесная прекращает совать свой нос в Белоруссию, а взамен мы отказываемся от геополитических притязаний на Казахстан. И Россия своё слово сдержала. А Пекин?

В декабре белорусская пресса раструбила – китайцы сулят Минску беспроцентный кредит в размере 500 млн долларов до конца года. Ничего себе «партнёры»! А ведь для России белорусское кредитование было принципиальным вопросом, частью внешней политики Кремля по принуждению Минска к выполнению союзнических обязательств. Но китайские товарищи разом свели на нет этот способ укрощения строптивого Лукашенко. При этом, как отметили в белорусском минфине, кредит может быть направлен на любые цели, а вовсе не только на содействие развитию двусторонней торговли с Китаем.

«Беспрецедентность этой сделки, – отмечали в Минске, – свидетельствует о новом уровне отношений, повышении доверия китайских институтов к Белоруссии». Что же это за «новый уровень» отношений?

Ох, неспроста именно председатель Си первым поздравил Лукашенко с победой на выборах. Год назад госдолг Белоруссии перед Россией составлял 7,6 млрд долларов. В текущем году выплаты по долгам должны были составить 3,63 млрд долларов. На фоне годового дохода в 10,7 млрд – солидная сумма. В Москве, разумеется, ничуть не заблуждались касательно возможности соседей выплатить такой долг. Потому Минск лишь деликатно подводили к выполнению давних договорённостей по завершению интеграции в рамках Союзного государства. Но появились китайцы и, выдав Лукашенко полмиллиарда, посулили вдесятеро больше. После чего Лукашенко выскользнул из братских объятий Кремля. Между тем китайцы шаг за шагом осваивали новую для себя территорию. Построили автомобильный завод в Жодино, выпускающий кроссоверы Geely, а в этом году достроят ещё три – по производству запчастей. Белорусская компания «Юнисон» достраивает с китайцами из ZOTYE завод по производству электромобилей. Не остаются в стороне и военные. Крупнейший совместный проект в рамках военного сотрудничества Пекина и Минска – ракетная система залпового огня «Полонез». Электроника в ней китайская, ракеты А-200 – тоже, зато шасси строят на Минском заводе колёсных тягачей.

«Китайский кредит важен не только с экономической, но и с политической точки зрения, – убеждал белорусский политолог Дмитрий Болкунец. – КНР своим жестом даёт понять, на чьей она стороне, – для Минска это критически важно на фоне нарастающих противоречий с Москвой». Так стоит ли удивляться, что и в нынешней президентской кампании «неожиданно» отыскался китайский след. Оказывается, не кто иной, как консультанты Лукашенко из Пекина, убедили его разогнать протестующих наиболее жёстким образом!

Бывшие республики СССР для Пекина – ворота в Европу

«Лукашенко постоянно кланяется китайцам, – отмечает доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. – В его понимании Китай более великая держава, чем Россия. Можно даже сказать, что Лукашенко пытается заменить Россию на Китай». А вот глава Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов копнул глубже: «Китай избрал Белоруссию в качестве образцового партнёра для продвижения на восточноевропейские рынки и отчасти на рынки Евразийского экономического сотрудничества». И, как видно, не одну Белоруссию.

Так, засобирался в Пекин президент Украины Владимир Зеленский – визит должен состояться уже этой осенью. По итогам прошлого года Китай сместил Россию с позиции главного внешнеторгового партнёра Украины, став крупнейшим импортёром и экспортёром. Украинские власти нуждаются в крупных кредитах, и Пекин обещал поспособствовать. Тем временем китайские инвестиции хлынули на Украину как из рога изобилия. Государственная холдинговая компания пищевой промышленности Китая COFCO Agri выкупает крупнейшие элеваторы и заводы, связанные с переработкой сельхозпродукции. Мало того, компания за свой счёт строит терминалы на Чёрном море, в Николаеве и Одессе. Крупнейший государственный конгломерат, специализирующийся на производстве строительных материалов, CNBM, скупает украинские солнечные электростанции и строит новые. Телекоммуникационная корпорация Xinwei Group установила 2 тыс. базовых станций мобильной связи четвёртого поколения. Так что попытки китайцев купить ведущее предприятие по производству авиационных двигателей «Мотор Сич» – не единичный эпизод.

Два года назад правительство Украины заморозило уже подготовленную сделку – из соображений нацбезопасности. Но это не помешало китайским компаниям Skyrizon Aircraft и Xinwei Group выкупить 50% акций предприятия. По словам президента «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, «у него не осталось выбора» – «собственники акций продали их через нашу биржу, и я свои акции тоже продал». Между прочим, на покупку «Мотор Сич», завязанную на российские военные заказы, претендовала Москва. Так что понятно, кому китайцы перешли дорогу. В свою очередь, американцы пытаются оспорить сделку по «Мотор Сич», но тщетно – Зеленский хоть и остаётся прихвостнем Вашингтона, а хорошо разбирается, с какой стороны на бутерброде намазано масло. И действует в соответствии с корыстными интересами – подыгрывая Пекину, а не Вашингтону, который, понятно, платить столько, сколько китайцы, не станет.

Кругом одни китайцы

Одновременно с продажей стратегических предприятий (а их, судя по последним данным, Киев намерен оптом продать Пекину) украинские власти открывают границу перед «девятым валом» китайских рабочих. Зеленский уже подписал указ о временном введении безвизового режима для китайских граждан – с 1 августа текущего года до 31 января 2021-го. Таким образом, Украина вводит режим замещения своих рабочих рук китайскими. Их критически не хватает, ибо западная часть страны выезжает работать в Польшу и Восточную Европу, а восточная и центральная части – в Россию. Политологи бьют тревогу, оценивая масштабы китайской экспансии в 3-4 млн человек ежегодно, что для Украины может стать критичным. Ещё несколько лет – и украинцы перестанут походить сами на себя. Сегодня много говорят о геополитическом альянсе Польши, Литвы и Украины, куда, возможно, затащат и Белоруссию, но у этого альянса, может статься, будет китайское лицо – особенно если Поднебесная продолжит втискиваться в прибалтийское пространство нынешними темпами. Украинский политолог Олег Соскин убеждён, что именно Пекин вскоре будет контролировать и «люблинский проект», и европейскую границу с Белоруссией, Украиной и Молдавией. «Китайцы замыкают полукруг у европейских границ России, – полагает эксперт. – По сути, именно с Китаем, а не с европейскими странами предстоит граничить России, ведь в сфере влияния Пекина сегодня находятся и Минск, и в значительной мере Киев и Кишинёв».

«Китай с его обильными инвестициями, не требующими ни реформ, ни нововведений, выглядит привлекательной перспективой для Владимира Зеленского, пытающегося вернуть к жизни украинскую экономику», – пишет популярное китайское издание South China Morning Post. Дело за малым – сделать выбор между китайскими миллиардными инвестициями «без обязательств» и западными посулами. «Украина не может игнорировать экономические реалии XXI столетия, – комментирует китайскую публикацию профессор Татьяна Шталь из Харьковского национального экономического университета им. Семёна Кузнеца. – Может, с политической точки зрения мы и направлены на Запад, но нельзя игнорировать тот факт, что Китай представляется нам самым важным торговым партнёром».

А теперь посмотрим на восток. Этой весной МИД Казахстана неожиданно выразил протест послу КНР Чжан Сяо в связи с публикацией статьи с провокационным заголовком «Почему Казахстан стремится вернуться в Китай». Публикация едва ли была случайной – именно это, по сути, сегодня и происходит. «Сдав» Казахстан в обмен на Белоруссию, российские «партнёры» Поднебесной, пожалуй, плохо себе представляли масштаб последствий своего решения. «Все разговоры о «стратегическом партнёрстве» – блеф, – убеждает политолог Досым Сатпаев. – Не может быть партнёрства слабого с сильным. Китай выкачивает наши ресурсы, но не говорит с нами как с равными». «Вопрос не в том, придут ли в Казахстан китайцы, – считает эксперт по безопасности Фонда народной дипломатии Александр Пеньков. – Вопрос лишь в том, когда это случится, а я считаю, что этот день недалёк. И я не говорю об экономической экспансии, я говорю о прямой военной угрозе». Как в Таджикистане. Или даже хуже.

И что же в сухом остатке? В Таджикистане китайская военно-территориальная экспансия уже началась. На очереди – и это подтверждают эксперты – Казахстан и Турк­мения. На Украине через пару-тройку лет треть работоспособного населения будут этническими китайцами. И это данность. Пожалуй, санитарный кордон вокруг нашей страны формирует не Запад, а кто-то другой. Странно только, почему мы об этом не слышим в новостях и политических шоу? Может, и правда ругать Китай у нас запрещено?

Кстати

По мнению военкора Семёна Пегова, и за провокацией с задержанными российскими наёмниками тоже стоит Поднебесная. Это как бы несимметричный ответ Китая за удачное продвижение России на африканском направлении. Если раньше, полагает Пегов, Москва и Пекин уживались на Чёрном континенте более-менее мирно, то теперь, в условиях ухудшающейся экономической ситуации, конкуренция стала выходить за допустимые рамки. А поскольку китайцы заинтересованы в том, чтобы ослабить наши позиции в странах, где мы конкурируем за ресурсы, то именно они спровоцировали Лукашенко арестовать наших солдат удачи, которые как раз и направлялись туда, где мы с Китаем конкурируем.

Эту версию поддерживает и начинающий политик Захар Прилепин. Он, кстати, неспроста указал на активность китайского лобби в России – якобы во всех крупных изданиях стоит «блок» на любое негативное упоминание Китая. И раз уж зашла речь о лоббизме – китайские доброхоты, по слухам, активно «заносят» за публикацию антияпонских статей. Опасаясь, по всей видимости, что в случае нормализации отношений Москвы и Токио влияние японского бизнеса на Дальнем Востоке вырастет – в ущерб китайскому.