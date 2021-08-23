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Пекин сворачивает экономическое сотрудничество с Вильнюсом

23 августа 2021, 16:25  •  132 • В мире
Грузы из Китая в Литву больше не поедут по железной дороге
Китайское железнодорожное предприятие China railway container transport corp. (CRCT) поставило своих литовских клиентов перед фактом – прямые грузовые поезда из Китая в Литву отменяются. Прямое железнодорожное сообщение между Литвой и Китаем – это часть так называемого «нового шёлкового пути в Европу». Регулярные рейсы грузовых поездов из Китая в Вильнюс начались в июне 2020 года.
«Предупреждаем, что из-за сложившейся между Литвой и Китаем политической ситуации будет отменён прямой поезд, запланированный на 28 августа. Мы также сообщаем, что все прямые поезда в Вильнюс на сентябрь тоже будут отменены до получения информации из CRCT»,
– цитирует газета «Литовский курьер» сообщение CRCT.
Министр транспорта Литвы Марюс Скуодис ещё на прошлой неделе предупреждал: есть все признаки того, что из-за нарастающей напряжённости между Вильнюсом и Пекином могут сократиться перевозки грузов из Китая по железной дороге.
Однако в Вильнюсе не желают признавать свои ошибки и уверяют – экономические связи между Литвой и Китаем слабые, а поэтому их можно безболезненно прервать.
По мнению атташе Литвы по транспорту в Китае Рамунаса Римкуса, все решения китайцев в сфере экономики политически мотивированные. А в связи с тем, что большинство крупных предприятий Китая являются государственными, они не боятся понести определённый экономический ущерб, чего не скажешь о частных предприятиях Литвы. И пока в правительстве Литвы демонстрируют спокойствие, литовские предприниматели начинают паниковать.
По словам директора компании Medvita Арунаса Залецкиса, китайцы начали разрывать договора с литовскими предприятиями. А Medvita, торгующая древесиной, 99% своей продукции отправляла в Китай, и теперь у предприятия есть два варианты: или закрыться, или зарегистрировать предприятие в другой стране, потому что Китай отныне не желает иметь дел с Литвой. Но и налоги Medvita будет платить в таком случае другой стране.
В панике и директор молочного комбината Vilkyškių pieninė Гинтарас Берташюс – Китай отказался от литовских молочных продуктов. Как когда-то отказалась и Россия в связи с безумной антироссийской политикой Литвы. Тогда Литва нашла выход – огромный рынок Китая. В Европе сегодня литовские молочные продукты никому не нужны, и это хорошо понимают литовские предприниматели, но отказываются понимать литовские политики.
Эксперты тем временем предупреждают – уже скоро инвестиционные проекты в Литве с участием Китая будут заморожены.
Соб. корр. ФСК

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