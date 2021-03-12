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Пекин послал черную метку Киеву из-за национализации "Мотор Сичи"

12 марта 2021, 17:35  •  76 • Политика
Фото: en.wikipedia.org
Власти Поднебесной хорошо услышали новости из украинской столицы
Пекин требует от Киева защитить интересы китайских инвесторов "Мотор Сичи" после решения Совета национальной безопасности и обороны Украины вернуть в госсобственность предприятие по производству авиационных двигателей. Об этом заявил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на сегодняшнем брифинге.
Так он прокомментировал вчерашнее решение СНБОнационализировать один из флагманов украинской индустрии, сообщает sina.com.cn.
"Китай требует, чтобы Украина защищала законные права и интересы китайских компаний и инвесторов в соответствии с законом, а также надлежащим образом решала связанные с этим вопросы", – сказал Лицзянь.
Дипломат подчеркнул, что Пекин принял к сведению новость с берегов Днепра.
Отметим, что издание из Поднебесной в своей краткой информации пишет прямым текстом – "Украина хочет национализировать принадлежащую Китаю компанию".
Напомним, накануне по итогам заседания СНБО при участии президента соборной Владимира Зеленского киевский режим вынес вердикт о возвращении в государственную собственность авиапредприятия "Мотор Сич", 75% акций которого принадлежит группе китайских владельцев. И против них же власти Незалежной ранее в этом году ввели санкции.
В пятницу, 12 марта, лидер президентской партии "Слуга народа" Александр Корниенко на брифинге сообщил, что через две-три недели будет готов законопроект о национализации запорожского гиганта.
"Любой процесс по "Мотор Сич" должен быть юридически безупречным, потому что это арбитражи международные, это вопрос доверия к процессу в целом", – цитирует соратника Зеленского "Интерфакс".
По мнению руководителя экономических программ Украинского института будущего Анатолия Амелина, решение властей по передаче в госсобственность "Мотор Сичи" может стать фатальным ударом для экономики государства. Эксперт прогнозирует резкую реакцию со стороны Пекина, что повлияет на инвестиционную погоду соборной.

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