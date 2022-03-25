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Пекин ответил на угрозы Вашингтона: Китай готов увеличить импорт из России - посол

25 марта 2022, 18:35  •  199 • Политика
Китай способен увеличить импорт энергоносителей, морепродуктов и других товаров из России, заявил чрезвычайный и полномочный посол КНР.
Китай может увеличить импорт русского угля, морепродуктов и других товаров из России. С таким заявлением выступил чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.
Ранее американский президент Джо Байден озвучивал угрозы в адрес Китая. Вашингтон грозил Пекину последствиями за помощь Москве. Однако позиция Поднебесной оказалась непоколебима.
Китайская сторона выступает за "обеспечение нормального развития добрых отношений и взаимовыгодного сотрудничества" с Россией,
- приводит ТАСС слова дипломата.

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