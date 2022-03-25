Пекин ответил на угрозы Вашингтона: Китай готов увеличить импорт из России - посол

Китай способен увеличить импорт энергоносителей, морепродуктов и других товаров из России, заявил чрезвычайный и полномочный посол КНР.

Китай может увеличить импорт русского угля, морепродуктов и других товаров из России. С таким заявлением выступил чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

Ранее американский президент Джо Байден озвучивал угрозы в адрес Китая. Вашингтон грозил Пекину последствиями за помощь Москве. Однако позиция Поднебесной оказалась непоколебима.

Китайская сторона выступает за "обеспечение нормального развития добрых отношений и взаимовыгодного сотрудничества" с Россией,

- приводит ТАСС слова дипломата.