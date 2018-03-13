Пекин не ищет аплодисментов на Западе

Об изменениях в политической системе Китая

В КНР в начале марта почти одновременно состоялись два важнейших события, которые местные СМИ описывают как «две сессии»: первая сессия Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) 13-го созыва (это официальная площадка для многопартийного сотрудничества и политических консультаций под руководством КПК) и сессия Всекитайского собрания народных представителей КНР, то есть парламента.

Значение этих сессий – в определении путей дальнейших реформ, поскольку Китаю предстоит развиваться в условиях замедления темпов экономического роста и уменьшения экспортных возможностей из-за нарастания в мировой торговле протекционистских тенденций. Всё это создаёт немалые риски для поддержания приемлемых темпов роста ВВП и выполнения государственных социальных программ по выравниванию сильнейших разрывов в уровне жизни регионов, городского и сельского населения. И если до сих пор руководство КНР планировало ответные меры на экономическом направлении, то прошедшие «две сессии» показали, каким будет политический и идеологический ответ.

Так, в Конституцию КНР внесены по предложению председателя КНР Си Цзиньпина положения о социализме с китайской спецификой новой эпохи – они объявлены новейшим достижением китаизации марксистской теории. Закреплены также положения о руководящей роли КПК как определяющей черте социализма с китайской спецификой, устранены ограничения по срокам пребывания в должности председателя и вице-председателя КНР и учреждена Надзорная комиссия – новый конституционный государственный орган по борьбе с коррупцией.

Общий смысл перемен – централизация власти и повышение качества государственного управления в условиях нарастающих рисков и вызовов с целью более точного выполнения решений КПК государственным аппаратом и другими звеньями политической системы. Коррупционные истории влиятельных китайских чиновников показывают, что главный источник внутриполитических вызовов в Китае – смычка в условиях развивающейся рыночной экономики госаппарата и групп частных интересов.

В этом контексте симптоматичны предупреждения Си Цзиньпина в адрес госаппарата беречь от загрязнения «политическую экологию», «быть твердыми в своих политических идеалах», «держать себя и всю семью "чистыми"», избегать коррупционных соблазнов

Как пишут к итайские СМИ, снятие ограничения по срокам пребывания председателя КНР в своей должности «способствует сохранению централизованного и единого руководства ЦК КПК с Си Цзиньпином в основе». Централизация партийно-государственного руководства поможет удержать в единых рамках многообразие мнений в условиях борьбы идей по вопросам стратегии реформ. А борьба такая идёт. Поэтому создаются условия для проведения преемственного внутри- и внешнеполитического курса на достаточно длительную перспективу, на ответственном отрезке исторического развития.

Принципиальной частью этой задачи, видимо, будет активизация сотрудничества КПК с некоммунистическими партиями КНР, о чём шла речь на сессии ВК НПКСК и в дискуссиях Си Цзиньпина с их представителями.

В КНР кроме Коммунистической партии действуют восемь политических организаций с признаками партий. Среди них Китайский революционный Комитет Гоминьдана (основан в 1948 году в Гонконге), Китайская демократическая лига (основана в 1941 году); Китайская рабоче-крестьянская демократическая партия (основана в 1930 году); Партия Чжи Гун (основана в 1925 году). Последняя состоит главным образом из вернувшихся на материк зарубежных китайцев, а также тех, кто имеет тесные связи с зарубежной китайской диаспорой.

По мере продвижения рыночных реформ и роста в обществе многообразия групп интересов растёт и значение некоммунистических партий, представляющих разные социальные группы. ВК НПКСК стал институциональной площадкой согласования таких групповых интересов. При этом на сессии ВК НПКСК неоднократно подчёркивалось, что политическая система КНР строится на основе «многопартийного сотрудничества и политических консультаций» под руководством КПК, а не на основе конкуренции, как на Западе. В Китае партии вместе ищут лучший путь к процветанию страны – именно в этом смысл оценок Си Цзиньпином политической системы в КНР, которую он назвал «партийной системой нового типа»

В этом контексте логично появление общегосударственной антикоррупционной Надзорной комиссии. В условиях расширения представительства в госорганах некоммунистических партий комиссия развернёт общенациональную сеть по борьбе с коррупцией безотносительно к партийной принадлежности. Предполагается, что её возглавит Си Цзиньпин.

Экономические вопросы на сессии ВСНП стали конкретизацией стратегических решений XIX съезда КПК. В докладе о работе правительства премьер Госсовета КНР Ли Кэцян подтвердил, что правительство делает основной упор не на высокие темпы роста, а на его качество, то есть на достижение роста ВВП за счёт преимущественно научно-технологических инноваций и повышения уровня доходов бедной и малоимущей части населения. В этом контексте доклад определяет на 2018 год основную цель – создание «государства инновационного типа» и ставит задачу борьбы с нищетой. Рост доходов населения будет увязываться с ростом экономики.

Учёным и исследователям планируется предоставить право собственности на результаты научно-технической деятельности и на их долгосрочное использование, что связано со стимулированием инноваций как основы экономического роста.

В целом решения «двух сессий» направлены не на внедрение «мобилизационной модели» в государственное управление, а на усиление гибкости политического руководства КПК для сохранения руководящей роли компартии в китайском обществе в условиях новых вызовов. Расширение экономических прав и свобод субъектов хозяйствования, необходимое для привлечения дополнительных инвестиций (в том числе иностранных), рассматривается как источник новых вызовов, нейтрализация которых требует централизации политического руководства.