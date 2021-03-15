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Пекин и Москва оказались в одном окопе: Байден заталкивает, Зеленский отползает
15 марта 2021, 21:40 • 219 • Политика
Военный обозреватель Виктор Баранец прокомментировал прозвучавшие из США призывы "отдать Украину России". Он отметил, что американцы "уже не знают, кого ставить на первое место среди своих врагов", благодаря чему Россия и Китай оказались в одном окопе, и не без помощи Украины.
Американцы разыгрывают перед всем миром захватывающий военно-политический глобальный спектакль, считает военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец. Он указал на то, что США сами не знают, кто для них враг номер один: "То они ставят Россию, то они ставят Китай".
Американские политики при Трампе старались каким-то образом к себе приблизить либо Китай, либо Россию. Но с приходом Байдена ответ на этот вопрос завис, добавил Баранец в беседе с Царьградом.
Однако именно такая авантюрная политика США в отношении Китая и России заталкивает и Пекин, и Москву в один общий окоп, продолжил эксперт, "причём этому очень счастливым образом помогают и украинцы".
По мнению Виктора Баранца, такой шаг Украины вынуждает Пекин пересматривать политику и видеть только одно: "Что сейчас нужно становиться против США плечом к плечу, причём по всем фронтам - в политическом смысле, в экономическом, в культурном, научном и космическом".
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