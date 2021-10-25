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Пекин готовится к войне: "Шутки закончились" - китаевед
25 октября 2021, 18:50 • 91 • Политика
Пекин готовится к войне. Китаевед Николай Вавилов считает, что власти КНР вскоре могут начать вооружённую операцию, чтобы вернуть Тайвань под свой контроль: "Шутки закончились".
Баланс сил на международной арене уже не первый год постепенно смещается на Восток, заметил ведущий канала Царьград Никита Комаров в эфире программы "Без цензуры".
В связи с этим он обсудил связанные с Китаем актуальные политические вопросы с гостем студии - китаеведом-публицистом, автором книги "Китайская власть" Николаем Вавиловым.
Ведущий "Первого русского" обратил внимание, что из новостных сводок складывается ощущение, что Пекин в настоящее время полон решимости вернуть Тайвань под свой контроль.
Собеседник Царьграда подчеркнул, что в экспертном сообществе по-прежнему преобладает мнение, что власти Китая в ближайшее время якобы будут продолжать политику мирного воссоединения с Тайванем. Он, однако, признался, что не разделяет это мнение.
Эксперт напомнил, что Тайвань как суверенное государство в мире признают лишь 15 стран, и их число уменьшается. Притом США в этот круг не входят.
Он добавил, что раньше разговоры о том, что Пекин может начать вооружённую операцию, велись "отставными экспертами". Но теперь, когда сам руководитель тайваньского оборонного ведомства сказал, что Китай будет полностью готов к полномасштабной кампании к 2025 году, стало понятно, что "шутки уже закончились", подытожил собеседник "Первого русского".
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