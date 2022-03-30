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Пекин доволен: В Китае заявили об особой связи с Россией
30 марта 2022, 12:20 • 43 • Политика
Не смотря на испытания, созданные изменившийся обстановкой в мире, отношения Пекина и Москвы демонстрируют твёрдую тенденцию развития. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И.
Как отметил Ван И. на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым, желание Пекина и Москвы развивать двусторонние отношения стало еще твёрже. Более того, появилась дополнительная уверенность в необходимости продвижения сотрудничества в различных сферах. Подчёркивается, что это очень важно для Пекина.
Ван И также выразил готовность продолжать работать вместе со "своим старым другом". Речь о Сергее Лаврове.
Ранее сообщалось, что Москва и Пекин намерены двигаться к многополярному миропорядку.
"К многополярному, справедливому, демократическому миропорядку", - уточнил глава МИД России.
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