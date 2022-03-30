Пекин доволен: В Китае заявили об особой связи с Россией

Не смотря на испытания, созданные изменившийся обстановкой в мире, отношения Пекина и Москвы демонстрируют твёрдую тенденцию развития. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

Как отметил Ван И. на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым, желание Пекина и Москвы развивать двусторонние отношения стало еще твёрже. Более того, появилась дополнительная уверенность в необходимости продвижения сотрудничества в различных сферах. Подчёркивается, что это очень важно для Пекина.

Ван И также выразил готовность продолжать работать вместе со "своим старым другом". Речь о Сергее Лаврове.

Ранее сообщалось, что Москва и Пекин намерены двигаться к многополярному миропорядку.

"К многополярному, справедливому, демократическому миропорядку", - уточнил глава МИД России.