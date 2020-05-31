Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Невзоров оскорбил павших героев войны. В лице переменилась даже ведущая "Эх...
Графиня Толстая пожаловалась на Россию, выселяющую её из удобного особняка в Лон...
Киев вычищают от радикалов «Нацкорпуса»
Испанец из России - о местных нравах: Люди стали исчезать ещё в марте
Главная / Украина

Пегов: новая сила, беспокоящая СБУ, зарождается в Одессе

31 мая 2020, 07:55  •  69 • Украина

Когда Киев вернет контроль над всей территорией Донбасса, тогда с постов сместят все руководство ДНР и ЛНР, а образования — ликвидируют, пообещал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Подобного рода угрозы вряд ли рассчитаны на то, чтобы запугать руководство донбасских республик, считает военный корреспондент, руководитель проекта WarGonzo Семен Пегов.

По его словам, первые лица Донбасса уже выслушивали куда более «жесткие выпады», но не от высокопоставленных чиновников, а от радикалов. Донецк и Луганск никогда не питали иллюзий о действительных взаимоотношениях лидеров различного рода радикально-нацистских группировок и госчиновников Украины.

«Они повязаны между собой кровью — в самом буквальном и примитивном смысле — и на Юго-Востоке это очевидно для всех», — добавил Пегов.

Если что-то говорят радикально-нацистские группировки, то в ДНР и ЛНР знают, что под их словами в случае необходимости подпишется любой украинский чиновник. Возможно, не из искренней солидарности, но из страха точно. Украинский лидер Владимир Зеленский в этом отношении, вполне вероятно, преуспел больше других, продолжил военный корреспондент.

В период попыток развести войска президент Украины продемонстрировал как полнейшую зависимость от радикалов, так и неспособность повлиять на их действия, которые направлены и на дискредитацию имиджа Зеленского.

«Теперь же в лице Кулебы и на его персональном примере мы ярко видим как программные тезисы радикалов прочно входят в обиход речи государственных мужей», — считает Пегов.

Пугать лидеров донбасских республик бесполезно, пуганные. Однако, если у Службы безопасности Украины есть информация о том, что в других регионах страны снова поднимается антимайданное сопротивление, тогда нужно действовать еще на начальном этапе. Речь, в первую очередь, может идти об Одессе и Харькове.

В начале мая на YouTube обнародовали видео с вооруженными людьми в масках, которые говорили о создании группировки «Вольный Город Одесса». По их словам, цель объединения — борьба с американской и олигархической оккупацией Украины. Активисты ВГО вывесили в Одессе баннер с погибшими в Доме Профсоюзов и надписью «Они сражались за Родину».

Новая сила могла обеспокоить СБУ и команду Зеленского, ведь вслед за одесситами проснутся и другие области, которые недовольны политикой официального Киева.

«Спецслужбисты совместно с людьми президента решили устами Кулебы предупредить тех, кто может стоять за созданием подобного рода партизанских отрядов, что будущего у них нет и быть не может», — резюмировал Пегов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



69
Источник
Похожие новости
30 мая 2020, 10:55
Киев вычищают от радикалов «Нацкорпуса»
30 мая 2020, 16:55
Операция «Ликвидация»: с чем связано новое обострение в Донбассе
30 мая 2020, 14:55
Порошенко готовят наручники. Его ждут на допросы по 19 уголовным делам
29 мая 2020, 20:55
Украину назвали колонией США за покупку газа из Луизианы
29 мая 2020, 21:55
Турчинов: «никаких уступок для Кремля, Путин понимает только силу»
31 мая 2020, 03:55
Ростислав Шапошников: Перестрелку в Броварах организовали люди главы МВД Авакова
Новости партнеров
 
Выбор дня
31 мая 2020, 01:55
В Крыму ответили на высказывание Меркель о статусе полуострова
31 мая 2020, 01:55
Пушков объяснил нежелание Меркель ехать на саммит G7 в США
31 мая 2020, 01:55
"Американский майдан" начал убивать силовиков: В США застрелен сотрудник фе...
31 мая 2020, 03:55
Ростислав Шапошников: Перестрелку в Броварах организовали люди главы МВД Авакова
31 мая 2020, 00:50
«Явное превышение допустимой силы»: как жестокость полиции приводит к протестам афроа...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 мая 2020, 02:55
Санкции могут быть приняты очень быстро: США подтвердили планы "закрыть" проект "Северный поток - 2"
29 мая 2020, 01:55
"Не удержались от спекуляций на трагедии": МИД России ответил Турции на слова о Крыме
27 мая 2020, 00:55
"Германия нанесла удар в лицо украинцам": Немецкий министр потребовала снять санкции с России
28 мая 2020, 01:55
Удар молнии в Карслруэ, или Конец европейской солидарности
28 мая 2020, 04:55
Теперь вы навсегда забудете миф о поражении СССР в войне с Финляндией (Анна Сочина)
26 мая 2020, 09:55
Украина обречена на обнищание: развитие уже невозможно – киевский эксперт
30 мая 2020, 04:55
Испанец из России - о местных нравах: Люди стали исчезать ещё в марте
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.