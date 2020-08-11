Пегов на свободе: Посол России исполнил обещание в течение 15 минут

Российский журналист и основатель проекта WarGonzo Семён Пегов будет освобождён властями Белоруссии в ближайшие 15 минут. С таким заявлением выступил посол России в Минске.

Пегов был задержан в столице Белоруссии в воскресенье, 9 августа, когда в стране проходили выборы президента. Когда стало известно, что журналист находится в Центре изоляции правонарушителей, российская сторона потребовала его освобождения.

"Задержанный в Минске журналист Пегов будет освобождён в ближайшие 10-15 минут", - заверил российский помол.

На момент публикации Пегов уже освобождён. Также белорусская сторона отпустила на свободу репортёров издания Daily Storm - Старкова и Лосенко, сообщил телеканал "360".

Напомним, что освобождения Пегова добивались многие известные в России личности, включая телеведущих Владимира Соловьёва и Романа Бабаяна. Также освобождения журналиста требовал глава Россотрудничества Евгений Примаков.