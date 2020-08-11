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Пегов на свободе: Посол России исполнил обещание в течение 15 минут
11 августа 2020, 02:30 • 19 • Политика
Задержанный в Минске журналист Пегов будет освобождён в ближайшие 10-15 минут, сообщил посол России. В настоящий момент журналист уже отпущен.
Российский журналист и основатель проекта WarGonzo Семён Пегов будет освобождён властями Белоруссии в ближайшие 15 минут. С таким заявлением выступил посол России в Минске.
Пегов был задержан в столице Белоруссии в воскресенье, 9 августа, когда в стране проходили выборы президента. Когда стало известно, что журналист находится в Центре изоляции правонарушителей, российская сторона потребовала его освобождения.
На момент публикации Пегов уже освобождён. Также белорусская сторона отпустила на свободу репортёров издания Daily Storm - Старкова и Лосенко, сообщил телеканал "360".
Напомним, что освобождения Пегова добивались многие известные в России личности, включая телеведущих Владимира Соловьёва и Романа Бабаяна. Также освобождения журналиста требовал глава Россотрудничества Евгений Примаков.
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