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Пегов на свободе: Посол России исполнил обещание в течение 15 минут

11 августа 2020, 02:30  •  19 • Политика
Задержанный в Минске журналист Пегов будет освобождён в ближайшие 10-15 минут, сообщил посол России. В настоящий момент журналист уже отпущен.
Российский журналист и основатель проекта WarGonzo Семён Пегов будет освобождён властями Белоруссии в ближайшие 15 минут. С таким заявлением выступил посол России в Минске.
Пегов был задержан в столице Белоруссии в воскресенье, 9 августа, когда в стране проходили выборы президента. Когда стало известно, что журналист находится в Центре изоляции правонарушителей, российская сторона потребовала его освобождения.
"Задержанный в Минске журналист Пегов будет освобождён в ближайшие 10-15 минут", - заверил российский помол.
На момент публикации Пегов уже освобождён. Также белорусская сторона отпустила на свободу репортёров издания Daily Storm - Старкова и Лосенко, сообщил телеканал "360".
Напомним, что освобождения Пегова добивались многие известные в России личности, включая телеведущих Владимира Соловьёва и Романа Бабаяна. Также освобождения журналиста требовал глава Россотрудничества Евгений Примаков.
"Семён Пегов - честный, очень хороший репортёр, настоящий патриот, с невероятным опытом работы в разных тяжелейших условиях", - охарактеризовал он журналиста.

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