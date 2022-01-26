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Педофилам - пожизненный срок. В Совете Федерации приняли решение
26 января 2022, 11:35 • 184 • Политика
Совет Федерации одобрил закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов.
В Совете Федерации согласились с коллегами по Госдуме в вопросе принятия проекта закона о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов. Впрочем, звучали и голоса в пользу более жёсткого наказания.
Так, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что пожизненный срок педофил должен получать уже после совершения первого преступления. С другой стороны, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что не мешало бы рассмотреть возможность введения химической кастрации для педофилов.
Госдума приняла норму в трёх чтениях. Ранее также стало известно, что Верховный суд России не возражает против принятия проекта закона о пожизненном сроке для ранее судимых педофилов, совершивших новые аналогичные преступления.
Надо сказать, огромное количество экспертов, так же как и Турчак, считают, что педофилы сразу должны получать максимально жёсткое наказание. Поскольку процент рецидивов в этой группе преступников крайне велик. Говорили мы об этом и в эфире "Первого русского" - в программе "Не могу молчать".
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