Педофилам - пожизненный срок. В Совете Федерации приняли решение

Совет Федерации одобрил закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов.

В Совете Федерации согласились с коллегами по Госдуме в вопросе принятия проекта закона о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов. Впрочем, звучали и голоса в пользу более жёсткого наказания.

Так, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что пожизненный срок педофил должен получать уже после совершения первого преступления. С другой стороны, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что не мешало бы рассмотреть возможность введения химической кастрации для педофилов.

Госдума приняла норму в трёх чтениях. Ранее также стало известно, что Верховный суд России не возражает против принятия проекта закона о пожизненном сроке для ранее судимых педофилов, совершивших новые аналогичные преступления.

Надо сказать, огромное количество экспертов, так же как и Турчак, считают, что педофилы сразу должны получать максимально жёсткое наказание. Поскольку процент рецидивов в этой группе преступников крайне велик. Говорили мы об этом и в эфире "Первого русского" - в программе "Не могу молчать".