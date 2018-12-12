«Педагогический аспект»: к чему может привести отказ ЕС пересматривать условия брексита

Пересмотра нынешнего договора по брекситу с Великобританией не будет, заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Об этом он сообщил перед визитом Терезы Мэй, в ходе которого она намерена обсудить предстоящий «развод» с главами стран — членов ЕС. Эксперты считают, что правительство Мэй оказалось в патовой ситуации, которая закончится её отставкой. Парламент не хочет принимать договор об условиях брексита в нынешнем виде, а члены ЕС не желают заново начинать переговоры на эту тему. К тому же Брюссель своей бескомпромиссной позицией намерен преподать урок другим странам Евросоюза на случай, если кто-то захочет выйти из объединения вслед за Лондоном.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая на заседании Европарламента, заявил, что пересмотра соглашения по брекситу между Великобританией и Евросоюзом не будет. При этом он подчеркнул, что для повторных переговоров по этому вопросу «нет пространства».

«Не может быть повторных переговоров, но дополнительные разъяснения возможны», — приводит слова Юнкера агентство Associated Press.

С таким заявлением глава ЕК выступил перед началом визита Терезы Мэй в европейские столицы, где она рассчитывала обсудить с лидерами стран — членов ЕС ситуацию вокруг выхода Великобритании из союза.

Комментируя предстоящую поездку британского премьера, Юнкер повторил, что Мэй стоит рассчитывать только на «разъяснения и дискуссии без открытия переговоров по выходу». При этом он подтвердил, что лично встретится с Терезой Мэй уже сегодня.

«Я увижу госпожу Мэй этим вечером», — сказал Юнкер членам Европарламента.

Вскоре после этого европейские СМИ сообщили, что Мэй провела встречу с Ангелой Меркель, на которой обсуждался вопрос о брексите, однако официальных заявлений по её итогам не последовало.

Брексит без сделки

Если условия сделки не будут изменены, то существует высокая вероятность, что парламент не поддержит этот документ. В этом случае Британия выйдет из ЕС без какого-либо соглашения. Аналитики и политологи считают, что такой сценарий приведёт к тяжёлым последствиям для экономики страны.

«Если Великобритания покинет ЕС в марте без какого-либо соглашения, авиалинии с британскими и европейскими лицензиями потеряют право на авиаперевозки между двумя регионами, если им не будет выдано специальное разрешение», — писала газета The Guardian в сентябре, ссылаясь на заявление правительства.

Эксперты журнала Foreign Policy в октябре предупреждали, что выход без соглашения приведёт к незамедлительным перебоям в поставке продовольствия и товаров первой необходимости в Соединённое Королевство, поскольку британской стороне придётся выстраивать дополнительную таможенную инфраструктуру. Так, издание указывает, что порт города Довер в год пропускает до 2,6 млн грузовиков с товарами из Европы. Выход из ЕС создаст необходимость индивидуальной проверки каждой машины, что может вызвать транспортный коллапс, пишет Foreign Policy.

Кроме того, брексит без сделки затронет фармацевтическую и банковскую индустрии, рынок недвижимости и вызовет рост инфляции.

«Выход без соглашения станет ужасным потрясением для экономики Великобритании. Без сомнения, начнётся рецессия. Вопрос только в том, насколько глубоким будет спад и как быстро будет идти восстановление. Есть все основания полагать, что оно будет медленным», — сообщало издание Foreign Policy.

«Предостерегающий пример»

Переговоры между Брюсселем и Лондоном шли довольно долго. Они были тяжёлыми, и вряд ли можно было ожидать, что Мэй смогла бы добиться при их рестарте какого-то более выгодного для Лондона результата, отмечает доцент кафедры европейской интеграции МГИМО (У) МИД России Александр Тэвдой-Бурмули.

«У Брюсселя нет желания облегчать Лондону эту ношу. Это была идея Лондона, Лондон на этом настаивал, и именно он должен отвечать за свои действия», — прокомментировал ситуацию эксперт.

Однако «в резкости Юнкера, безусловно, есть и педагогический аспект», подчеркнул Тэвдой-Бурмули.

«Брюссель заинтересован в том, чтобы сделать из брексита предостерегающий пример для других стран — членов ЕС, демотивировать возможных кандидатов на выход. Но это на будущее. Сейчас таковых пока нет», — отметил эксперт.

Тереза Мэй не может самостоятельно вносить изменения в этот договор, ей нужно согласие Юнкера, Туска и лидеров всех 27 европейских государств, напомнил Николай Топорнин. Но европейские политики не согласны по новой начинать сложные переговоры по брекситу, добавил эксперт.

«Юнкер фактически заранее предупредил Мэй, что этого не произойдёт. По мнению ЕС, вариант выхода, который был предложен Великобритании, является рациональным и адекватным. Брюссель не хочет начинать весь сложный переговорный процесс заново только ради того, чтобы удовлетворить интересы британских оппозиционных парламентариев», — отметил Топорнин.

«Слова Юнкера о «дополнительных разъяснениях» являются обычным дипломатическим трюком. Давайте повстречаемся, пообсуждаем, но правок никаких вносить не будем... Туск и Юнкер не уполномочены менять политическую волю лидеров стран ЕС, и к тому же нынешнее соглашение их устраивает. Предложили жёсткий брексит — и Великобритания его приняла. У них нет никакого желания что-либо менять», — пояснил эксперт в интервью RT.

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Reuters

Патовая ситуация

Тереза Мэй 10 декабря объявила, что парламентское голосование по условиям выхода из ЕС откладывается. Как написало агентство Bloomberg, Мэй приняла это решение после того, как её предупредили о рисках «разрушительного поражения». 11 декабря премьер-министр Великобритании заявила, что рассчитывает провести голосование по брекситу в парламенте до 21 января 2019 года.

Разница между теми, кто готов поддержать нынешнее соглашение по брекситу, и теми, кто не готов, составляет почти сто голосов, напоминает доцент МГИМО, политолог Николай Топорнин.

«Это не только представители оппозиции из числа либерал-демократов или лейбористов либо Шотландской национальной партии, но и ряд видных членов кабинета министров из партии консерваторов. Так что Мэй здесь нужно было убедить в своей правоте не столько оппозицию, сколько своих же однопартийцев. Она понимала, что сегодняшнее голосование могло быть провалено с треском, что повлекло бы за собой серьёзные последствия, вплоть до отставки, так как это был бы вотум недоверия курсу правительства», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Мэй не может набрать голоса в парламенте для утверждения договора по брекситу и уговорить ЕС на пересмотр его условий. Подобная патовая ситуация может обернуться политическим кризисом для консерваторов, которым нужно реализовывать волю народа, выраженную на референдуме два года назад, пояснил Топорнин. Политики-оппозиционеры уже выдвигают предложения провести повторный референдум, рассчитывая на то, что британцы в ходе нового плебисцита предпочтут остаться в составе ЕС.

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Reuters

«Прошло два года, они всё просчитали, посмотрели на транснациональные корпорации, выводящие свои активы из страны, на потерю рабочих мест. Негативных последствий больше, чем позитивных. Британцы сейчас понимают, что это отразится на их доходах, на их кошельке. Они не видят для себя положительной перспективы и начинают склоняться к тому, чтобы остаться в составе ЕС. А для этого нужен повторный референдум», — пояснил эксперт.

Однако у Терезы Мэй не хватит политической воли, чтобы принять подобное решение, считает Топорнин.

«Тереза Мэй находится в положении, в котором был её предшественник Дэвид Кэмерон. Ей нужно провести голосование по существующему договору или принять иное ответственное политическое решение, которое может привести к её отставке. В противном случае она камнем потянет за собой на дно всю Консервативную партию, которая может потерять власть», — отметил политолог.

Миссия провалилась

Правительство Терезы Мэй создавалось для переговоров и реализации брексита. Без решения этой задачи «оно попросту не нужно», поясняет в беседе с RT политолог, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

«Нынешняя ситуация показывает, что Тереза Мей и её кабинет министров провалили свою миссию. С большой вероятностью, это приведёт к её отставке. Если она не найдёт голосов в поддержку существующего соглашения, она может и дальше пытаться оттягивать судьбоносное заседание, но понятно, что оно закончится отставкой её кабинета и списанием самой Мэй в политический утиль», — рассказал Коктыш.

По словам Александра Тэвдой-Бурмули, Тереза Мэй, видимо, не надеется, что существующий проект договора получит одобрение в палате общин.

«Но вряд ли Брюссель готов помочь ей в этом вопросе», — уточняет эксперт.

По словам Коктыша, Евросоюз больше не будет ничего пересматривать, более того, они могут сделать так, что брексит без сделки будет иметь ещё худшие последствия, чем выход Британии из ЕС на нынешних условиях.