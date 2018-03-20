Педагог и спонсор: обвиняемый в насилии над детьми пытался устроиться в скандальный челябинский интернат

В рамках расследования уголовного дела о сексуальном насилии над воспитанниками Лазурненского интерната Челябинской области обвинение предъявлено 51-летнему предпринимателю Сергею К. Его подозревают в двух эпизодах растления несовершеннолетних. Об этом сообщил источник RT, знакомый с ходом расследования. Показания детей против сотрудников детского дома не нашли подтверждений. Сообщается, что обвиняемый не только собирался усыновлять одного из пострадавших, но и оказывал спонсорскую помощь учебному заведению и получил диплом социального педагога, чтобы устроиться работать в интернат. При этом, по словам родственников Сергея К., мужчина мог стать жертвой оговора со стороны бывшего директора детдома, с которой у него был конфликт.

В громком уголовном деле о сексуальном насилии над детьми в Лазурненском интернате осталось два эпизода. Пять случаев насилия, о которых рассказали дети, не нашли подтверждения. Об этом сообщил RT источник, информированный о ходе расследования.

«Из семи эпизодов развратных действий, которые инкриминировались основному обвиняемому, пока подтверждаются два, — рассказал собеседник RT, знакомый с материалами следствия. — При этом одним из потерпевших является подросток, которого как раз и хотел усыновить обвиняемый».

Дядя Серёжа

В начале февраля стали появляться сообщения о фактах сексуального насилия над детьми в Лазурненском специнтернате. В трёх приёмных семьях дети рассказали родителям, что некий мужчина, которого несовершеннолетние называют дядя Серёжа, насиловал их при пособничестве педагогов детдома.

Мужчина забирал детей из интерната на выходные якобы на рыбалку и растлевал их. По данным местных СМИ, приёмные родители ещё осенью 2017 года писали заявления в правоохранительные органы.

19 февраля 2018 года Следственный комитет по Челябинской области сообщил о задержании педофила. Им оказался 51-летний предприниматель из Челябинска Сергей К.

«По ходатайству следователя СК, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьей «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста (п. «б» ч. 4 ст.132 УК РФ)», — сообщили в пресс-службе Челябинского СК.

Хотел работать в детдоме

По словам собеседника, знакомого с ходом следствия, посещать детский дом обвиняемый Сергей К. начал в 2015 году с разрешения бывшего директора интерната Любови Останиной.

В распоряжении RT есть справка о прохождении обвиняемым курсов приёмных родителей. Как следует из документа, с 9 января по 29 января 2015 года Сергей К. обучался в Лазурненском интернате навыкам общения с сиротами и успешно прошёл весь курс. Подписала документы Останина.

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Как отмечает источник, после этого Сергей К. стал частым гостем в Лазуренском интернате. «Он не только брал детей на прогулки, но и оказывал спонсорскую помощь», — поясняет собеседник.

По данным следствия, обвиняемый собирался не только усыновить одного из сирот, но и устроиться на работу в детдом. Для этого он отучился заочно в одном из челябинских вузов на социального работника и в 2017 году получил соответствующий диплом.

При этом, по версии следствия, всё это время обвиняемый пытался совращать детей.

«По показаниям детей, педофил приставал к ним в своём автомобиле. Сейчас машина изъята в качестве вещественного доказательства, а чехлы с заднего сидения находятся на экспертизе», — говорит собеседник. По его словам, преподаватели, которые якобы помогали педофилу, сейчас вне подозрений и допущены к работе с детьми.

Педагоги ушли от подозрений

Ранее СМИ со ссылкой на приёмных родителей пострадавших сообщали, что к изнасилованиям детей также причастна супружеская пара, работающая воспитателями в интернате. Муж и жена якобы регулярно устраивали оргии, в которые вовлекали несовершеннолетних воспитанников. Детям угрожали расправой и «психушкой» в случае разглашения происходящего. В Следственном комитете заявили, что информация не нашла подтверждения.

«На настоящий момент следствие не получило данных, подтверждающих (факт преступления, совершённого сотрудниками интерната. — RT). Оснований для отстранения их от занимаемых должностей у следствия не имелось. Не установлена причастность педагогов к совершению преступлений, поэтому их процессуальный статус — свидетели. Вместе с тем вопрос об отстранении от должности педагогов находится в компетенции подразделений департамента образования Челябинской области», — сообщили в СК.

Также в ведомстве отметили, что в рамках расследования педагоги учреждения проходят проверку на полиграфе.

Адвокат Андрей Лепёхин, представляющий интересы приёмных семей, заявил RT, что родители недовольны таким поворотом событий.

Омбудсмен по правам ребёнка Челябинской области Ирина Буторина рассказала RT, что с точки зрения трудового законодательства педагоги не могут быть отстранены от работы, поскольку не являются обвиняемыми. Однако аппарату уполномоченного ещё предстоит дать оценку событиям.

«Мы не можем принимать решений. Мы лишь даём оценку. У следствия нет оснований подозревать педагогов, значит и у руководства интерната нет правовых оснований для их отстранения или увольнения. Для нас самое важное, как это может сказаться на детях. Комитет курирует, в первую очередь, их интересы. Повышенное внимание к делу общества налагает свой отпечаток на воспитанников интерната», — сказала Ирина.

В интернате отказались комментировать допуск к работе преподавателей, которых ранее называли причастными к надругательству над детьми.

Оговор директора

Родственники обвиняемого Cергея К. настаивают на его полной невиновности. По их словам, он стал жертвой оговора бывшего директора, с которой вступил в конфликт.

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Владимир Путин: Основное, чем мы будем заниматься - это внутренняя повестка «Незадолго до ареста у Сергея произошёл конфликт с руководством учреждения. Он даже написал ей письмо, что нужно в учреждении всё менять, — рассказывает гражданская жена Сергея К. Наталья. — Сергей собирался обращаться в прокуратуру, а директор таким образом его подставила и выгородила всех тех, кто реально был причастен к безобразиям».

Также родственники утверждают, что Следственный комитет не стал прикреплять к делу обращение брата обвиняемого. «В нём кроме заявление о том, что обвиняемого оклеветала Любовь Останина, были заметки Сергея о том, как в учреждении расхищаются бюджетные средства, — рассказывает Наталья. — Чтобы избавиться от возможных проблем с законом, директор интерната написала заявление, в котором Сергея обвинила в педофилии».

Источники RT в правоохранительных органах отмечают, что информация о возможном конфликте бывшего директора и обвиняемого сейчас проверяется. Редакции не удалось связаться с экс-главой интерната.