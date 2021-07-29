Печеньки. Встреча Тихановской и Байдена закончилась интригующе

В Белом доме прошла короткая встреча экс-соперницы Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии Светланы Тихановской и президента США Джо Байдена. Завершилась встреча довольно интригующе - угощением печеньками из рук главы Белого дома. Интернет-пользователи теперь гадают, что означает этот жест Байдена.

Ранее в Белом доме встретились бывшая соперница Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская и президент США Джо Байден. Длилась она недолго - всего несколько минут, но перед тем как распрощаться окончательно, американский лидер сделал Тихановской небольшой подарок - "печеньки из Белого дома".

Сама оппозиционер рада и такому подарку из рук Байдена, а вот интернет-пользователи теперь гадают, что бы это могло означать, памятуя о пресловутых "печеньках Нуланд", которые в своё время раздавались на майдане в разгар госпереворота в Киеве.

"Это или алгоритм у них такой, или дед умеет в троллинг, - иронизирует в Twitter известный блогер "Голос Мордора". - Светлана Тихановская, конечно, уникально неумная женщина, раз с таким удовольствием и восторгом рассказывает, как в Белом доме её угостили печеньками. Это же такой классический майдановский мем, что говорить о печеньках, - это даже не палево. Это что-то запредельное".

"То пароли: движение печеньки означает, что скоро в гости придёт много демократии; передача в обратную сторону котлеток - вручение суверенитета", - считает Роман @c3VFYUuCRfx3LEd.

"На майдане тоже печеньки давали", - напоминает Svitlana @Svitlan54671743.

"Просто в каждой печеньке - бумажка с предсказанием: "Света - ты лучшая", "Света - президент!" - шутит Алексей Тоболев @Sharu79. - Ну какая женщина не растает от такого…"