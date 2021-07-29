Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Вакцина от ковида не работает: Тестировавшие препарат в России обратились к Пути...
"Общество готовят к войне с Россией": Британцев возмутило отношение к ...
Днепр - наш: Белоруссия может положить конец водной блокаде Крыма
"Просто безумие!": Шутка Зеленского об Украине стала реальностью
Главная / Политика

Печеньки. Встреча Тихановской и Байдена закончилась интригующе

29 июля 2021, 10:20  •  16 • Политика
В Белом доме прошла короткая встреча экс-соперницы Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии Светланы Тихановской и президента США Джо Байдена. Завершилась встреча довольно интригующе - угощением печеньками из рук главы Белого дома. Интернет-пользователи теперь гадают, что означает этот жест Байдена.
Ранее в Белом доме встретились бывшая соперница Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская и президент США Джо Байден. Длилась она недолго - всего несколько минут, но перед тем как распрощаться окончательно, американский лидер сделал Тихановской небольшой подарок - "печеньки из Белого дома".
Сама оппозиционер рада и такому подарку из рук Байдена, а вот интернет-пользователи теперь гадают, что бы это могло означать, памятуя о пресловутых "печеньках Нуланд", которые в своё время раздавались на майдане в разгар госпереворота в Киеве.
"Это или алгоритм у них такой, или дед умеет в троллинг, - иронизирует в Twitter известный блогер "Голос Мордора". - Светлана Тихановская, конечно, уникально неумная женщина, раз с таким удовольствием и восторгом рассказывает, как в Белом доме её угостили печеньками. Это же такой классический майдановский мем, что говорить о печеньках, - это даже не палево. Это что-то запредельное".
"То пароли: движение печеньки означает, что скоро в гости придёт много демократии; передача в обратную сторону котлеток - вручение суверенитета", - считает Роман @c3VFYUuCRfx3LEd.
"На майдане тоже печеньки давали", - напоминает Svitlana @Svitlan54671743.
"Просто в каждой печеньке - бумажка с предсказанием: "Света - ты лучшая", "Света - президент!" - шутит Алексей Тоболев @Sharu79. - Ну какая женщина не растает от такого…"

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






16
Источник
Похожие новости
29 июля 2021, 01:10
После заминки с Россией Судан отказался от важных переговоров
29 июля 2021, 04:50
"Смешно до икоты": У Зеленского "что-то в голове перемкнуло" – Сатановский
29 июля 2021, 01:10
Тихановскую накормили печеньем в Белом доме: "Света счастлива"
29 июля 2021, 04:50
Опасный план Хуснуллина: "Даже в "проклятых 90-х" Россия к себе так не относилась"
29 июля 2021, 06:40
"Дело - труба!": Минфину США выдвинули условие из-за "Северного потока - 2"
29 июля 2021, 01:10
Перестановки в ВСУ: Зеленский заменил "героя Иловайского котла" на "героя котла в Дебальцево"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 июля 2021, 06:15
Россия заплатит ЕС более миллиарда евро за "грязные" товары – СМИ
23 июля 2021, 01:15
"Не складывается пазл": Сатановский пошатнул сделку Германии и США одним простым вопросом
28 июля 2021, 00:25
"Какая адская боль!": Победы России на Олимпиаде не дают покоя США
25 июля 2021, 10:05
"Девка так себе, и ноги кривоваты": Киеву анекдотом ответили на "визг" из-за "Северного потока - 2"
24 июля 2021, 20:20
Супруги из России переехали в ЕС в обмен на данные о MH17. Но всё пошло не по плану
23 июля 2021, 23:15
Где видео? Захарова загнала проколовшуюся Германию и ОЗХО в угол
24 июля 2021, 09:20
"Серьёзно себя подвёл": ЕСПЧ принял иск России с несколькими "но"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.