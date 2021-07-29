|
Печеньки. Встреча Тихановской и Байдена закончилась интригующе
29 июля 2021, 10:20 • 16 • Политика
В Белом доме прошла короткая встреча экс-соперницы Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии Светланы Тихановской и президента США Джо Байдена. Завершилась встреча довольно интригующе - угощением печеньками из рук главы Белого дома. Интернет-пользователи теперь гадают, что означает этот жест Байдена.
Ранее в Белом доме встретились бывшая соперница Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская и президент США Джо Байден. Длилась она недолго - всего несколько минут, но перед тем как распрощаться окончательно, американский лидер сделал Тихановской небольшой подарок - "печеньки из Белого дома".
Сама оппозиционер рада и такому подарку из рук Байдена, а вот интернет-пользователи теперь гадают, что бы это могло означать, памятуя о пресловутых "печеньках Нуланд", которые в своё время раздавались на майдане в разгар госпереворота в Киеве.
"Это или алгоритм у них такой, или дед умеет в троллинг, - иронизирует в Twitter известный блогер "Голос Мордора". - Светлана Тихановская, конечно, уникально неумная женщина, раз с таким удовольствием и восторгом рассказывает, как в Белом доме её угостили печеньками. Это же такой классический майдановский мем, что говорить о печеньках, - это даже не палево. Это что-то запредельное".
"То пароли: движение печеньки означает, что скоро в гости придёт много демократии; передача в обратную сторону котлеток - вручение суверенитета", - считает Роман @c3VFYUuCRfx3LEd.
"На майдане тоже печеньки давали", - напоминает Svitlana @Svitlan54671743.
"Просто в каждой печеньке - бумажка с предсказанием: "Света - ты лучшая", "Света - президент!" - шутит Алексей Тоболев @Sharu79. - Ну какая женщина не растает от такого…"
Подпишитесь на нас
16
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 июля 2021, 06:15
|
23 июля 2021, 01:15
|
28 июля 2021, 00:25
|
25 июля 2021, 10:05
|
24 июля 2021, 20:20
|
23 июля 2021, 23:15
|
24 июля 2021, 09:20