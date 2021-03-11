Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киев замыслил прорвать линию фронта в Донбассе. Главный плацдарм ВСУ сдал перебе...
Монтян объяснила, почему Украина перебрасывает танки на Донбасс без маскировки
Это были не браконьеры: Тайники по всей Белоруссии вскрыли пугающую правду
Байден распорядился: Инсайдер назвал дату вероятного наступления ВСУ в Донбассе
Главная / В мире

Печатный станок разгонит цены: США может грозить гиперинфляция

11 марта 2021, 07:40  •  45 • В мире
Соединённым Штатам может грозить гиперинфляция - власти запустили печатный станок, чтобы покрыть расходы, причинённые пандемией, а потребители готовы расстаться с "ковидными" сбережениями. Наблюдатели считают, что Америка вот-вот столкнётся с неконтролируемым ростом цен.
Власти США потратили на восстановление экономики триллионы долларов и запустили печатный станок, чтобы покрыть затраты пандемии. В то же время потребители скопили немалые "ковидные" суммы и готовы без сожаления расстаться с ними, в то время как Байден уже предложил новые стимулы экономики с двухтриллионным пакетом, пишет РИА Новости.
Согласно подсчётам, Федеральный резерв затратил на антикризисные меры больше 9 трлн долларов, но эти средства были напечатанными, поэтому с лета прошлого года темпы роста денежной массы не снижались ниже 22% годовых. Эксперты предрекают США инфляцию из-за выброса купюр, которые ничем не обеспечены. По их мнению, Федеральная резервная система (ФРС) переполнена, что может привести к скорой гиперинфляции.
По мнению многих экономистов, главных условий для гиперинфляции предостаточно - это избыток бумажных купюр и увеличение производства разных товаров, а также отложенный потребительский спрос. Аналитики надеются на статус доллара, но не исключают роста цен при увеличении денежной массы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



45
Источник
Похожие новости
10 марта 2021, 14:15
Еврейское лобби поверило Биллу Гейтсу. Последствия – страшнее 11 сентября
10 марта 2021, 22:30
"Изогнутые агонией люди сгрудились в кучу на дне": Восемь американцев погибли в "плавучем гробу"
10 марта 2021, 10:35
Ведущий сбежал из студии в прямом эфире после откровений Гарри и Меган: "С меня хватит!"
10 марта 2021, 16:05
Если завтра война. Эстония не хочет заключать с Россией договор о границе и требует "Кемску волость"
10 марта 2021, 16:05
Рука BLM дотянулась до горла Виндзоров. Полетел сор из королевской избы
10 марта 2021, 08:45
Будущее конкуренции: Противники США и рост непостоянных военных действий
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 марта 2021, 09:35
Академию президента России захватил Запад
06 марта 2021, 00:15
США испугались успехов "Спутника V": Белый дом выступил с резким заявлением
05 марта 2021, 03:10
"Это враги народа?": Отмена летнего времени лишит украинцев миллиардов гривен
05 марта 2021, 11:25
"Небольшой подзатыльник" обеспечил спокойную ночь в Донбассе: "А если хорошо по зубам?"
07 марта 2021, 22:05
Могилу Бандеры в Мюнхене облили "загадочным веществом": Украинский посол перешёл на оскорбления
07 марта 2021, 07:25
Депутат Верховной рады обещал Зеленскому смерть: "Ты, предавший народ Украины, кончишь так же!"
09 марта 2021, 02:30
"Кто-то может раскрыть пасть": Михалков преподал урок русским военным
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.