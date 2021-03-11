Печатный станок разгонит цены: США может грозить гиперинфляция

Соединённым Штатам может грозить гиперинфляция - власти запустили печатный станок, чтобы покрыть расходы, причинённые пандемией, а потребители готовы расстаться с "ковидными" сбережениями. Наблюдатели считают, что Америка вот-вот столкнётся с неконтролируемым ростом цен.

Власти США потратили на восстановление экономики триллионы долларов и запустили печатный станок, чтобы покрыть затраты пандемии. В то же время потребители скопили немалые "ковидные" суммы и готовы без сожаления расстаться с ними, в то время как Байден уже предложил новые стимулы экономики с двухтриллионным пакетом, пишет РИА Новости.

Согласно подсчётам, Федеральный резерв затратил на антикризисные меры больше 9 трлн долларов, но эти средства были напечатанными, поэтому с лета прошлого года темпы роста денежной массы не снижались ниже 22% годовых. Эксперты предрекают США инфляцию из-за выброса купюр, которые ничем не обеспечены. По их мнению, Федеральная резервная система (ФРС) переполнена, что может привести к скорой гиперинфляции.

По мнению многих экономистов, главных условий для гиперинфляции предостаточно - это избыток бумажных купюр и увеличение производства разных товаров, а также отложенный потребительский спрос. Аналитики надеются на статус доллара, но не исключают роста цен при увеличении денежной массы.