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Печать 3D оружия. Запретить нельзя разрешить!

08 августа 2018, 07:24  •  47 • Аналитика
В США против администрации президента Дональда Трампа генпрокурор штата Нью-Йорк подал иск из-за того, что власти позволили разместить в интернете инструкцию по сборке пистолета на 3D-принтере. Исковое заявление также направлено против фонда «Вторая поправка» и компании Defense Distributed.

«Это просто безумие — давать преступникам инструменты для создания не отслеживаемых, не определяемых пистолетов, напечатанных на 3D-принтере одним нажатием кнопки, но это именно то, что разрешает администрация Трампа», — говорится в документе.

По словам Трампа, он занимается этой проблемой.


«Уже поговорил с NRA (Национальной стрелковой ассоциацией США), кажется, в нём [размещении инструкции] нет большого смысла», — заявил Трамп.


Как всё начиналось

В 2012 году 25-летний Коди Уилсон, второкурсник юрфака Техасского университета и радикальный «крипто-анархист», основал в Остине организацию Defense Distributed для реализации проекта по созданию напечатанного 3D-оружия (Wiki Weapon), доступного для всех желающих.

«Вы можете напечатать смертоносное устройство. Звучит страшно, но именно в этом наша цель. Везде, где есть компьютер и интернет, пользователи получат доступ к оружию», — объясняет Уилсон.

Это в стиле анархистов, заявляющих, что идеалом для них является «отсутствие любого принудительного управления и власти человека над человеком». Разрушители системы. Если вы читали роман Чака Паланика «Бойцовский клуб» или смотрели одноименное кино, то поймёте, что я имею в виду.

Уилсон больше года совершенствовал свое детище, которому дал имя Liberator (Освободитель) в честь простого однозарядного пистолета.



FP-45 Liberator — однозарядный гладкоствольный пистолет времён Второй мировой войны, выпускавшийся в США в 1942 году для партизанских войск и войск сопротивления. Его сбрасывали большими партиями с воздуха на территории оккупированной Франции.

Пистолет был чрезвычайно прост в производстве, он имел всего 23 части, получаемые в результате штамповки или прессования. Оружие использовало пистолетный патрон калибра .45 ACP (Automatic Colt Pistol, .45 caliber — автоматический пистолет Кольта калибра 0,45 дюйма) (11,43×23 мм) и имело гладкий ствол, из-за которого максимальная прицельная дальность была меньше 8 метров.

В отличие от своего «прародителя», пистолет Уилсона почти полностью состоял из пластика. В нём 15 из 16 деталей были напечатаны на 3D-принтере Stratasys Dimension. Исключением стал боёк, в качестве которого использовался железный гвоздь.





В начале 2013 года Уилсон собрал пистолет и впервые провел стрелковые испытания. Пистолет выстрелил стандартным патроном 9x17 без видимых технических огрехов.




Патрон 9х17 мм (обозначение в США — .380 ACP) — пистолетный унитарный патрон, разработанный Джоном Браунингом в 1908 году для фирмы Colt на основе патрона 9х20 мм SR Browning Long.

Калибр, мм — 9х17 мм Browning
Длина патрона, мм — 25
Длина гильзы, мм — 17,3
Диаметр ведущей части пули, мм — 9,02
Вес патрона, г — 9,6
Вес пули, г — 5,9-6,2
Вес пороха, г — 0,25
Начальная скорость пули, м/с — 270-308
Дульная энергия, Дж — 224-280

Кстати, на основе патрона 9x17 был разработан и советский патрон 9х18 ПМ.

Скептики утверждали, что пластиковое оружие не выдержит давления и температуры и при выстреле взорвется или деформируется. Но изобретатель придумал, как решить эту задачу. Свою роль могло сыграть решение опустить напечатанный ствол в ацетон, что сгладило рельеф печати и уменьшило трение. А технология термопечати Stratasys придала изделию большую механическую прочность. Правда, когда в пистолет попробовали зарядить патрон 5,7x28, то при выстреле Liberator попросту разорвало.

Следует также отметить, что в пистолете используется съемный ствол, который легко меняется за несколько секунд.

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5 мая 2013 года сетевая организация Defense Distributed, работающая под идеологией Open Source, публикует свою оригинальную разработку. Это были файлы в формате STL (stereolithography), с помощью которых можно распечатать компоненты однозарядного пистолета Liberator. Но уже 9 мая Управление по контролю за оборонной торговлей Госдепартамента США потребовало от разработчика удалить эти файлы из общего доступа как нарушающие Закон о контроле за экспортом оружия (AECA) и Международные правила торговли оружием (ITAR). Уилсон подчинился требованиям, однако за это время файлы были скачаны пользователями более 100 тысяч раз, а кто-то уже выложил проект в виде torrent-файла. Джинн был выпущен из бутылки.

Но далее начались неприятности

Администрацией интернет-портала Indiegogo из-за одиозного характера стартапа кампания Defense Distributed была свернута. Производитель 3D-принтеров Stratasys конфисковал арендованную модель, узнав о целях лизинга. Дважды изобретателей выгоняли с арендованных площадей, и им пришлось тогда ютиться в каморке площадью 3,5 кв. м вместе с 3D-принтером, который был размерами с холодильник.

Но каждое новое препятствие лишь подстегивало Уилсона. Символично, что на реализацию проекта он собирал средства, используя криптовалюту Bitcoin.

И всё же Уилсону удалось получить лицензию на производство оружия. А проблему с «Актом о незаметном оружии» (Undetectable Firearm Act), который запрещает оборот огнестрельного оружия, недоступного к фиксации с помощью металлодетекторов, он обошел. Размещенный в корпусе пистолета 170-граммовый стальной куб позволяет металлодетектору обнаружить его при сканировании. Но вот гарантий, что пользователи разработки Уилсона тоже будут устанавливать в свои пистолеты металлические бруски, никто уже дать не сможет.
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«Отделения охраны, проверка документов и регулирование рынка мало помогут нам, если преступники получат функционал для печати пластиковых пистолетов дома и проноса их через рамки», – заявил тогда конгрессмен Стив Исраэль.

Его поддержал сенатор Чарльз Шумер: «Террорист, психически нездоровый человек или приверженец радикальных идей теперь имеет все для обустройства маленького оружейного завода у себя в гараже».

Но на этом Уилсон не останавливается, и компания Defense Distributed представляет напечатанный на 3D-принтере глушитель и магазин на 30 патронов для полуавтоматической винтовки AR-15 и автомата AK-47, хотя Конгресс США ввел ограничение на магазины вместимостью свыше 10 патронов. А ещё Уилсон и его соратники выложили на YouTube видео, в котором с гордостью демонстрируют напечатанную часть ствольной коробки «ресивер» (пистолетная рукоять, спусковая скоба, приёмник магазина) для автоматов серии AR-15. «Мы отстреляли более 660 патронов в первый день испытаний стереолитографной детали. Тестирование завершилось, когда у нас закончились боеприпасы, но сам нижний ресивер мог бы легко выдержать и 1000 выстрелов», – написал Уилсон.

Американское законодательство запрещает продавать оружие без серийных номеров, однако его изготовление не запрещается. Но теперь любой американец с 3D-принтером, по совету Defense Distributed, сможет обойти закон и обзавестись собственным неучтённым боевым оружием. Все остальные детали винтовки можно вполне законно заказать по почте.

Со слов Уилсона, основная цель его деятельности в демонстрации преимуществ технологий над стремлением государства регулировать оборот оружия. Он и не отрицает, что 3D-оружие потенциально может быть использовано для убийств или политического насилия: «Я понимаю, что устройство способно навредить людям. Но послушайте: речь ведь идет об оружии. Просто я не думаю, что это достаточно веский довод в пользу отказа от наших разработок. Свобода — вот что по-настоящему важно в данном случае».
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В общем, что-то подобное мы уже слышали в лозунгах анархистов.

Как в случае с «предком» пистолета Liberator, тем простейшим оружием, которое массово сбрасывали с воздуха на захваченных нацистами территориях, идеолог Defense Distributed поступает и с государственной системой: «Тогда враг просто смотрел, как оружие сбрасывается с воздуха. Наши возможности еще шире. У нас есть интернет».

Коалиция по борьбе с распространением огнестрельного оружия (Coalition to Stop Gun Violence) характеризует изобретателя как «ярого мятежника» и защитника антигосударственного насилия: «Этот парень на самом деле посылает сигнал: печатайте собственное оружие и будьте готовы убивать госслужащих». А журнал Wired даже включил Уилсона в список 15 самых опасных людей в мире.

Бой продолжается

После того как Госдепартамент США распорядился удалить из интернета руководство по созданию оружия на 3D-принтерах, последовало юридическое сражение, затянувшееся на четыре года. «Фонд имени второй поправки к конституции» — тот самый истец, который подал в суд на Госдепартамент США и выиграл, благодаря чему публикация чертежей самодельных пистолетов стала законной. Так в июле 2018 года Defence Distributed неожиданно добилась разрешения публиковать чертежи для изготовления оружия.

Судебное решение возмутило законодателей, а прокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон заявил, что совместно с прокурорами восьми других штатов подал иск к Госдепартаменту с требованием запретить незаконное распространение этих материалов.
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«Доступное для скачивания оружие нигде не регистрируется, его сложно обнаружить даже с применением металлодетекторов. Оно доступно всем, вне зависимости от возраста, психического здоровья и наличия судимости», — заявил Фергюсон.

Решением суда штата Вашингтон публикации инструкций, которые позволяют собрать оружие с помощью 3D-принтера, временно заблокированы.

Понятно, что печать оружия на 3D-принтере заинтересовала профессиональные предприятия, специализирующиеся на производстве огнестрельного оружия. И некоторые тестовые образцы огнестрельного оружия уже изготовили с помощью технологии лазерного спекания металлов.



Но справедливости ради надо заметить, что в ходе производственного процесса используется промышленное оборудование, высокие технологии, специальные компоненты и материалы, недоступные для простых пользователей.

Однако следует отметить, что и в материалах для печати бытовых 3D-принтеров происходит эволюция. Так, на смену ABS-пластику приходят новые материалы. Кроме PLA и ABS, возможна печать нейлоном, поликарбонатом, полиэтиленом и другими термопластиками. Возможно и применение композитных материалов, имитирующих древесину, металлы, камень. Такие материалы используют все те же термопластики, но с примесями непластичных материалов. В итоге напечатанные изделия становятся всё прочнее, а материал — более подходящим для печати огнестрельного оружия.

Будем надеяться, что на законодательном уровне властям удастся остановить эти горячие головы, а пока поднявшаяся шумиха вокруг компании Defense Distributed делает ей неплохую рекламу. Ведь, кроме проектов 3D-печати оружия и его частей, они продают универсальные фрезерные станки с ЧПУ (Ghost Gunner – «призрачный наводчик»). А из продаваемых на сайте незаконченных деталей, завершенных на 80%, которые легко довести до готовности на продаваемом станке, можно самостоятельно собрать самодельное боевое оружие (без серийного номера).





Сегодня файлы для производства пистолета Liberator удалены из общего доступа, печать и распространение запрещены на законодательном уровне. Тем не менее, 3D-файлы с модифицированными моделями различного пластикового оружия и его частей можно найти в Интернете. Это и однозарядные пистолеты, и многозарядные револьверы, и ружья. Идея «свободного» оружия приняла свои реальные формы.



И вот уже на другом конце планеты, в Японии, 27-летний Ёсимото Имура был арестован за незаконное ношение оружия, сделанного им на 3D-принтере. Он разработал свою собственную технологию создания пистолетов на трёхмерном устройстве. Чертежи для пистолетов он также нашёл в сети. В доме Имуры полиция обнаружила пять пистолетов, два из которых могли стрелять настоящими пулями.



Кажется, я знаю, чей это последователь. Кто сеет ветер, пожнет бурю.
Автор: Кантемиров Виктор

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