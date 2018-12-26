«Печальная участь»: почему на Украине с 1 января врачи не смогут делать операции по пересадке органов

С 1 января 2019 года на Украине запрещено проводить любые операции по пересадке донорских органов. Об этом заявила заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения Ирина Сысоенко. Действующий закон о трансплантации с нового года прекращает своё действие, а нормы, принятые в мае 2018 года, не вступят в силу из-за халатности чиновников Минздрава и нардепов. До сих пор властям не удалось отрегулировать механизмы борьбы с нелегальной трансплантологией, хотя поправки вносились именно с этой целью. В итоге, сотни людей, дожидающихся своей очереди на сложную операцию, оказались в критической ситуации. Как трансплантология на Украине оказалась в правовом вакууме, разбирался RT.

С начала 2019 года на Украине запрещено проводить любые операции, связанные с трансплантацией донорских органов. Старый закон о трансплантологии прекращает своё действие с 1 января, а новый из-за халатности украинского Минздрава и депутатов не может вступить в силу. В результате врачи вынуждены будут отказывать пациентам в помощи, иначе медикам будет грозить уголовное преследование.

«С 1 января 2019 года все операции по трансплантации органов станут незаконными. Правительством не сформировано никаких условий для введения в действие нового Закона о трансплантации.

В последний сессионный день этого года парламент ещё имел шанс спасти ситуацию! (отменить запрет на действие старого закона, пока дорабатывается новый. — RT) К сожалению, народные депутаты проголосовали за мораторий на рынок земли, тарифы, рейдерство, но не за то, что касается жизни и здоровья людей», — написала на своей странице в Facebook заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения Ирина Сысоенко.

По её мнению, у депутатов Рады была возможность если не изменить ситуацию, то, по крайней мере, не доводить её до критической — они могли проголосовать за приостановку запрета на действие старого закона. Но накануне парламентарии провели свою последнюю встречу в уходящем году и, не приняв никакого решения по трансплантологии, ушли на каникулы до 1 февраля.

Благие намерения

Ежегодно на Украине проводится около 6 тыс. операций по пересадке органов, рассказал RT источник в Министерстве здравоохранения.

«Чаще всего людям нужна новая почка или печень», — уточнил он.

По нормам закона, действующего до 1 января 2019 года, прижизненными донорами могут быть исключительно родственники. За нарушение этого требования и проведение нелегальных операций или продажу органов предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Однако возможность оказаться в тюрьме не пугает ни «чёрных трансплантологов», ни тех, кто, рискуя здоровьем и жизнью, готов за вознаграждение расстаться с одной из частей своего тела.

По оценкам собеседников RT, которые занимаются организацией незаконных операций по трансплантации, за последний год число желающих продать свой орган выросло на 20%. На условиях анонимности посредник и врач-трансплантолог рассказали RT, что за продажу части печени можно получить до $30 тыс., за почку — $20—$30 тыс.

С подобного рода предложениями обращаются и в государственные медицинские учреждения.

«Мы периодически сталкиваемся с желающими продать органы. К нам обращаются люди, у которых вроде бы все документы в порядке, всё легально. Но не может не насторожить, к примеру, такой факт: допустим, пара поженилась две недели назад, и жена уже жертвует почку мужу в обмен на «подарок» в размере $35 тыс.

Или нам приносят справки о том, что донор и пациент являются родными братьями, но в разговоре выясняется, что они даже возраста друг друга не знают», — рассказал в беседе с RT хирург-трансплантолог из Национального института хирургии и трансплантологии им. А.А. Шалимова в Киеве.

Для борьбы с подпольным рынком донорских органов украинские депутаты разработали и в середине мая 2018 года приняли новый закон «О трансплантации органов и других анатомических материалов человеку», который должен был бы вступить в силу 1 января 2019 года.

Согласно его положениям, донором может быть любой человек, давший письменное согласие на проведение операции подобного рода. Мало того, новый закон даёт право родственникам донора в случае гибели последнего распорядиться его органами. При этом в документе прописано, что «проводить операцию по изъятию органов можно только в аккредитованных клиниках при согласии донора. Перед операцией ему должны рассказать обо всех последствиях для здоровья после трансплантации».

Согласно новому закону ужесточается и ответственность за незаконное изъятие человеческих органов и других анатомических материалов — до 12 лет лишения свободы.

Жизнь вне закона

Но для работы трансплантационной отрасли на законных основаниях необходимо было создать Единую государственную информационную систему трансплантации, куда бы заносились данные о пациентах, нуждающихся в пересадке. Помимо этого депутаты Рады должны были до 1 января рассмотреть 29 подзаконных актов, регулирующих сферу трансплантологии. Разработать предложения и внести их на рассмотрение в Раду должно было Министерство здравоохранения Украины. Однако, по словам источника RT в партии «Блок Петра Порошенко», таких документов ни он, ни его коллеги до конца года так и не увидели.

Порошенко объяснил автокефалию планом по избавлению от влияния России В итоге сложилась не только парадоксальная, но и крайне опасная для жизни многих людей ситуация: старый закон, допускавший пересадку внутренних органов от родственников, с 1 января прекращает своё действие, а новый, принятый в мае, не вступает в силу из-за отсутствия утверждённых Радой подзаконных актов.

Ещё в середине мая 2018 года и. о. украинского Минздрава Ульяна Супрун, выступая перед журналистами, заявила, что, к примеру, реестр больных, нуждающихся в пересадке почек, уже создан на 50%.

«И сейчас мы работаем с иностранными партнёрами над критериями для определения первоочередности операций по пересадке органов таким больным», — подчеркнула Супрун, добавив, что в программу трансплантации в 2018 году вложено 112 млн грн ($4 млн).

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На что были потрачены деньги, не известно, отмечают эксперты. Поскольку реестр так и не был создан и подзаконные акты не приняты, трансплантация на Украине с 1 января окажется вне закона. Врачи вынуждены будут прекратить любые операции по пересадке органов, поскольку их деятельность с нового года не регулируется никакими правовыми актами. Если же на свой страх и риск они решатся на операционное вмешательство, вероятность того, что кто-то из них окажется в тюрьме, становится слишком высока.

Состояние хаоса

Вся эта ситуация демонстрирует безответственность и украинских депутатов, и украинских чиновников, говорит источник RT в партии «Блок Петра Порошенко».

«И.о. министра здравоохранения действительно не любят, но в этом случае речь идёт о важнейшей инициативе для жизни людей. В пересадке органов нуждаются тысячи человек, поэтому Супрун могла бы инициировать огромную просветительскую компанию, и депутаты проголосовали бы за все необходимые подзаконные акты», — говорит он.

Симферопольский эксперимент: в России сообщили о неудавшихся планах США по созданию биолаборатории в Крыму По словам Александра Усенко — директора Национального института хирургии и трансплантологии им. О. О. Шалимова, очередь на трансплантацию в их медицинском учреждении расписана на четыре месяца вперёд, но с 1 января никто из врачей не станет делать операции, опасаясь уголовного преследования.

«Мы не будем делать эти операции. Мы готовы, но мы не имеем права по закону это делать», — пояснил Усенко в интервью информационному агентству «Украинские национальные новости».

Киевлянка Татьяна Левкович (имя и фамилия изменены) рассказала RT, что её сестре должны были пересадить часть печени в конце января следующего года.

«Я выступаю донором, а назначить операцию раньше не было никакой возможности из-за огромной очереди. Без новой печени моя сестра Елена долго не проживёт, и что теперь делать, мы не знаем. Мы очень просим врачей успеть до нового года, но таких, как мы, — сотни. Неужели я потеряю сестру, которой всего 30 лет, из-за халатности депутатов Верховной рады и чиновников МОЗа! У меня просто нет слов», — говорит Татьяна.

По словам женщины, можно провести операцию за границей, но на это необходимо около $150 тыс. Таких денег у семьи нет, а объявить сбор средств и найти такие деньги за пару месяцев невозможно.

РИА Новости

Киевские власти не интересуются здоровьем граждан, считает заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, доктор политических наук Андрей Кошкин.

«Их сейчас мало волнуют беды народа, все готовятся к президентским и парламентским выборам в следующем году. Что же касается обычных людей, то те, кто смогут найти деньги, уедут лечиться за границу, остальных пациентов, увы, ожидает печальная участь», — сказал эксперт в интервью RT.

Источник RT в партии «Самопомощь» признаёт, что пострадать могут тысячи невинных людей. По его информации, за годы независимости на Украине погибли около 120 тыс. человек, которым не смогли вовремя провести пересадку органов.

«Эту страшную цифру редко озвучивают обществу. Украинских властей всё меньше интересуют проблемы обычных людей. А сейчас чиновники и депутаты фактически поставили под удар и высококвалифицированных врачей, которые с одной стороны не имеют права проводить операции, а с другой — не могут позволить людям умереть», — резюмировал собеседник RT.