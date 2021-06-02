Пайка предателя: В Белоруссии объявлен план "Перамога"

Оппозиция Белоруссии подаёт последние признаки жизни. Очень странные. Отчаявшись вывести людей на уличные протесты, подопечные западных спецслужб решили "сменить тактику".

"Перамога-перамога, дай денег немнога"

Есть такой оппозиционный телеграм-канал BYPOL, якобы организованный бывшими силовиками Белоруссии, которые больше не могли кушать от беспредела кровавого режЫма и, уволившись из органов, "перешли на сторону народа". Правда, почему-то оказались не на территории Белоруссии, что было бы по-мужски понятно. Коль ты силовик, так и действуй как мужик, лицом к лицу с врагом. Но не такие они, эти силовики. Гораздо безопаснее призывать людей охотней садиться в тюрьмы за организацию беспорядков из безопасного места – например, с Украины, что и сделали байполовцы. Оно и правильно. Белорусов много, а байполовцев нет. Буквально раз-два и обчёлся. Причем, раз-два – это не фигура речи.

Именно два кислых друга с грустными лицами, представившись "бывшими белорусскими силовиками", объявили план "Перамога" на ютуб-канале In time Ukraine. Самое смешное в этой комедии, что на фоне баннера на английском и белорусском языках видеоблогеры Олег Талерчик (старший прокурор отдела Генеральной прокуратуры Белоруссии) и Александр Азаров (бывший начальник отдела 3-го управления ГУБОПиК МВД) – именно так представились видеоблогеры – непоследовательно обращаются к своей пастве на русском языке.

В обращении Талерчик и Азаров сокрушаются, что прошлая тактика "шатания режЫма" не принесла результат и, значит, надо сменить тактику. После нескольких минут плача эти "силовики" переходят к изложению своего плана. Для начала нужно заполнить анкету в некоем чате в телеграме, чтобы эти "слабовики" убедились, что вы "разделяете наши взгляды и готовы к определённым действиям для достижения общей цели". Довольно странные эти силовики, для которых анонимное заполнение анкет означает готовность к действиям.

Скриншот кадра youtube.com

Далее идёт какая-то чушь. Причём городят эту чушь видеоклоуны с выражением лица человека, страдающего от обострения неоперабельного геморроя либо имеющего полугодовалую просрочку по кредиту. Из всей чепухи, которую бубнят два ковёрных, более-менее очевидной является обещанная ими "самая массовая акция протеста за всю историю Беларуси". Да обещали бы сразу самую массовую акцию за всё время существования человечества. Чего уж там. На Украине сейчас всё "самое-самое". Самый большой флаг, самая большая вышиванка, самый смешной президент…

И кстати, как пообещал главный "силовик" из выступавшего дуэта, эта акция будет заключительной в их "движении к свободной Беларуси", добавив, что план "Перамога" – это подпольное народное ополчение. Ну, этим не привыкать. У них всегда служба "на первый взгляд как будто не видна". Тут и на второй, и на третий тоже не будет видна, но деньги от кураторов будут более чем реальны.

Ставьте лайки!

Чтобы народ активнее "перемогал", Биба и Боба пообещали разные плюшки участникам плана "Перамога". В общем, граждане, активней! Ставьте лайки и распространяйте видео. Вот, правда, с последним не задалось: за два дня проката на всех экранах Белоруссии эта комедия собрала чуть больше 8000 просмотров. Да и зрители какие-то привередливые попались – принялись комментировать, и не всегда очень приятно. Вот только некоторые, но довольно характерные:

Пользователь Sergey Gorodov написал:

Переходного периода нэ буде, перемоги американцев в Белоруссии закончились ещё в прошлом году.

Аndrej Andrej вспомнил подобные "перамоги" на Украине и спросил:

А где получать черпаки и кастрюли?

Руслан Аскатов подметил самое главное:

С Украины перемогой управлять безопасней. Морду траурную сделал и давай управлять недалёкими.

Vladimir Konstantinov поинтересовался:

Вы так часто произносите слово "народ", что у меня появилась уверенность, что это вы себя имеете в виду.

А Володя Володин добил "силовиков" окончательно:

Враг белорусов внутри страны, а друзья все за границей. В Польше, Литве и США. Аха-ха-ха, вы что, народ за идиотов держите?! Вот поэтому вы никогда власть не получите.

Политические взгляды могут быть разными. Более того, возможно, Александр Лукашенко перегибает в некоторых вопросах с жёсткостью. Но то, что он в самый опасный период в прошлом году не сбежал, а находился всё время в Минске, говорит о том, что он по крайней мере настоящий мужчина, в отличие от этих "слабовиков", которые мало того, что покинули Родину, так теперь подначивают людей ломать свои жизни, только чтобы их не лишили пайки предателя.

Белорусы, вы за этих???