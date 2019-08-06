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Паводок отступает: в Иркутской области вода ушла из подтопленных домов

06 августа 2019, 17:09  •  86 • В России
В Иркутской области больше не осталось подтопленных домов и важных социальных объектов. Об этом заявили в местном управлении МЧС. Уровень воды в реке Ия продолжает снижаться — за последние 12 часов он опустился с 631 до 616 см. Подтопленными остаются несколько десятков приусадебных участков и пять отрезков автомобильных дорог. Между тем в Хабаровском крае власти распространили режим ЧС на всю область. Ожидается, что в ближайшие два дня уровень воды в Амуре поднимется на 30—40 см.
 
Вид на район подтопления в Тулуне РИА Новости © Алексей Никольский
 

Вода ушла из всех ранее подтопленных жилых домов в Иркутской области. Об этом заявили в ГУ МЧС по региону. Там также отметили, что нет угрозы и социально значимым объектам.

«По состоянию на 07:00 (02:00 мск) подтопленных домов и социально значимых объектов нет, остаются подтопленными 38 приусадебных участков, пять участков автомобильных дорог», — передаёт ТАСС сообщение пресс-службы регионального МЧС.

Утром шестого августа уровень воды в реке Ия в Иркутской области упал до 616 см, снизившись на 15 см за последнее 12 часов, указывается на сайте местной администрации. Вода продолжает убывать быстрыми темпами, днём 4 августа она опустилась ниже критической отметки в 7 метров, сообщали в региональном управлении МЧС.

Тем не менее в регионе всё ещё сохраняются сложности, связанные с разливом воды. В понедельник, 5 августа, военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) доставили груз гуманитарной помощи в село Алыгджер в Иркутской области. Как сообщается, из-за затопления село с населением 500 человек разделено водой на три части, добраться из одной части в другую можно только на лодке.

«Гуманитарный груз, в который вошли консервы, хлеб, испечённый на военном хлебозаводе, привезли в село вертолётом Ми-8 МЧС России. Груз был доставлен в пункт сбора. Всего жителям раздали около 500 кг гуманитарного груза», — сообщается на сайте пресс-службы ЦВО.

Кроме того, специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты провели дезинфекцию нескольких социально значимых объектов, затопленных во время второй волны паводка в Тулуне.

«По обращению органов власти города Тулун военнослужащие провели дезинфекцию территории школы и детского сада, которые находились в зоне затопления. Всего военными химиками обработано около 6 тыс. кв. м территории объектов», — передаёт РИА Новости сообщение Центрального военного округа.

«Власти были готовы»

Вторая волна паводков в регионе, которая пришлась на конец июля, обошлась без серьёзных последствий, так как власти успели к ней подготовиться, заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

«Мы к этому готовились, у нас было несколько часов в запасе, поэтому наводнение, которое случилось на этой неделе, обошлось без серьёзных последствий, которые, к сожалению, были в результате первого», — приводит ТАСС слова губернатора.

Так, по его словам, власти эвакуировали жителей из зоны возможного подтопления, были приняты меры по сохранению систем жизнеобеспечения, а вода в Тулун, самый пострадавший город, подавалась без перебоев.

«Мы будем в ускоренном темпе, в рамках режима ЧС, строить новые объекты, включая жильё. С предстоящей недели мы реально начнём подготовительные работы на площадках, где будут строиться новые объекты жилья и социальной сферы», — подчеркнул Левченко.

Кроме того, местным бизнесменам, понёсшим убытки от паводков, будут предоставлены льготные условия по кредитам и на выделение земельных участков. 

В частности, им будут предоставлены кредитные каникулы, возможность реструктуризации займа и уменьшение ставки кредитования, а также земля на льготных условиях, заявил губернатор.

Первая волна наводнения

Напомним, наводнение в Иркутской области началось в конце июня из-за сильных ливней. Вода в реках резко поднялась выше критической отметки. Всего от паводка пострадало порядка 11 тыс. домов в 109 населённых пунктах. Стихийное бедствие привело к гибели 25 человек, ещё семеро пропали без вести.

Позже, в конце июля, из-за возобновившихся дождей уровень воды в реках стал опять подниматься выше критических отметок. Власти эвакуировали более тысячи человек. В этом им помогали переброшенные в Тулун дополнительные силы Росгвардии.

Общее число пострадавших от паводка в Иркутской области составило более 42,5 тыс. человек. Об этом рассказал губернатор региона. По его словам, около 21 тыс. человек получили компенсации в размере 100 и 50 тыс. рублей за полную или частичную утрату жилья.

«На 1 августа закончили подсчёт — всего пострадавших 42,6 тыс. человек. Все они получили по 10 тыс. рублей материальной помощи», — цитирует Левченко Интерфакс.

В Росгидромете отметили, что одной из причин двух паводков в Иркутской области стали климатические изменения. По словам главы ведомства Максима Яковенко, за последние 30—40 лет число регистрируемых опасных природных явлений выросло с 100—150 до 450—500.

«У нас всё время какие-то несчастья происходят, чрезвычайные ситуации — сначала наводнения, потом пожары... На самом деле причина лежит на поверхности: это те климатические изменения, которые уже происходят. Если раньше они не так бросались в глаза, то в последние шесть—семь лет мы уже ежегодно фиксируем в 2,5—3 раза рост опасных явлений относительно предшествующих десятилетий», — сказал он.

«Исключить всякое чванство и хамство»

Иркутскую область дважды посещал президент России Владимир Путин. В ходе второго визита, 19 июля, глава государства раскритиковал ход восстановительных работ и действия чиновников. В частности, Путин отметил, что не каждый пострадавший получил положенные им 10 тыс. рублей, а гуманитарную помощь порой выбрасывали в воду.

«На любом уровне власти нужно напрочь исключить всякое чванство и хамство. К сожалению, люди и с этим сталкиваются. Удивительно, но факт. Я прошу руководителей всех уровней иметь это в виду и сделать всё, чтобы ничего подобного люди не видели, а наоборот, чтобы к ним относились уважительно и с вниманием», — обратился к чиновникам глава государства.

А 2 августа Путин подписал указ, согласно которому до 15 сентября должна быть создана программа восстановления жилья и объектов инфраструктуры Иркутской области.

Активную роль в ликвидации последствий паводка играет развёрнутая Минобороны группировка. Так, силами Центрального военного округа в Тулуне восстанавливается земляная береговая дамба, пострадавшая от второго паводка. За работы ответственен механизированный батальон железнодорожного соединения.

«Всего военным железнодорожникам необходимо восстановить около трёх километров береговой защитной дамбы в районе моста федеральной трассы Р-255», — говорится в сообщении ЦВО.

В пресс-службе округа подчеркнули, что в ходе работ будут увеличены ширина и высота дамбы. Всего же в регионе работают более тысячи военнослужащих, которые помогают снабжать пострадавших жителей водой и едой, проводят исследование проб воды и почвы, а также расчищают территорию от завалов и мусора. Развёрнутая Минобороны группировка останется в Иркутской области до особого распоряжения.

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Ситуация на Дальнем Востоке

В то же время власти Хабаровского края приняли решение распространить режим ЧС на все районы региона, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального правительства. 

«Утром 6 августа 2019 года уровень Амура у Хабаровска поднялся на 16 см — до отметки 458 см. В течение двух суток ожидается дополнительный подъём уровня воды на 30—40 см. В настоящий момент в садовых и дачных товариществах на левом берегу Хабаровска в зоне подтопления оказалось порядка 250 участков», — указано на сайте ведомства.

Из-за ухудшения ситуации принято решение организовать дежурство спасателей в подтопленных районах.

«Дежурство спасателей на лодках организовано на островных территориях Хабаровска, где в основном расположены дачные участки горожан. В случае необходимости они окажут помощь тем, кто не успел покинуть свои наделы, или в другой экстренной ситуации. Также ежедневно проводится осмотр и ведутся беседы с гражданами в жилых массивах вдоль береговой черты Амура», — сообщает МЧС.

Предварительный ущерб от паводка в Амурской области составил уже 3,5 млрд рублей, сообщается на сайте правительства Приамурья.

Всего на территории Бурятии, Хабаровского края и Амурской области остаются подтопленными 45 населённых пунктов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

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