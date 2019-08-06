|
Паводок отступает: в Иркутской области вода ушла из подтопленных домов
06 августа 2019, 17:09 • 86 • В России
В Иркутской области больше не осталось подтопленных домов и важных социальных объектов. Об этом заявили в местном управлении МЧС. Уровень воды в реке Ия продолжает снижаться — за последние 12 часов он опустился с 631 до 616 см. Подтопленными остаются несколько десятков приусадебных участков и пять отрезков автомобильных дорог. Между тем в Хабаровском крае власти распространили режим ЧС на всю область. Ожидается, что в ближайшие два дня уровень воды в Амуре поднимется на 30—40 см.
Вид на район подтопления в Тулуне РИА Новости © Алексей Никольский
Вода ушла из всех ранее подтопленных жилых домов в Иркутской области. Об этом заявили в ГУ МЧС по региону. Там также отметили, что нет угрозы и социально значимым объектам.
«По состоянию на 07:00 (02:00 мск) подтопленных домов и социально значимых объектов нет, остаются подтопленными 38 приусадебных участков, пять участков автомобильных дорог», — передаёт ТАСС сообщение пресс-службы регионального МЧС.
Утром шестого августа уровень воды в реке Ия в Иркутской области упал до 616 см, снизившись на 15 см за последнее 12 часов, указывается на сайте местной администрации. Вода продолжает убывать быстрыми темпами, днём 4 августа она опустилась ниже критической отметки в 7 метров, сообщали в региональном управлении МЧС.
Тем не менее в регионе всё ещё сохраняются сложности, связанные с разливом воды. В понедельник, 5 августа, военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) доставили груз гуманитарной помощи в село Алыгджер в Иркутской области. Как сообщается, из-за затопления село с населением 500 человек разделено водой на три части, добраться из одной части в другую можно только на лодке.
«Гуманитарный груз, в который вошли консервы, хлеб, испечённый на военном хлебозаводе, привезли в село вертолётом Ми-8 МЧС России. Груз был доставлен в пункт сбора. Всего жителям раздали около 500 кг гуманитарного груза», — сообщается на сайте пресс-службы ЦВО.
Кроме того, специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты провели дезинфекцию нескольких социально значимых объектов, затопленных во время второй волны паводка в Тулуне.
«По обращению органов власти города Тулун военнослужащие провели дезинфекцию территории школы и детского сада, которые находились в зоне затопления. Всего военными химиками обработано около 6 тыс. кв. м территории объектов», — передаёт РИА Новости сообщение Центрального военного округа.
«Власти были готовы»
Вторая волна паводков в регионе, которая пришлась на конец июля, обошлась без серьёзных последствий, так как власти успели к ней подготовиться, заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
Так, по его словам, власти эвакуировали жителей из зоны возможного подтопления, были приняты меры по сохранению систем жизнеобеспечения, а вода в Тулун, самый пострадавший город, подавалась без перебоев.
«Мы будем в ускоренном темпе, в рамках режима ЧС, строить новые объекты, включая жильё. С предстоящей недели мы реально начнём подготовительные работы на площадках, где будут строиться новые объекты жилья и социальной сферы», — подчеркнул Левченко.
Кроме того, местным бизнесменам, понёсшим убытки от паводков, будут предоставлены льготные условия по кредитам и на выделение земельных участков.
В частности, им будут предоставлены кредитные каникулы, возможность реструктуризации займа и уменьшение ставки кредитования, а также земля на льготных условиях, заявил губернатор.
Первая волна наводнения
Напомним, наводнение в Иркутской области началось в конце июня из-за сильных ливней. Вода в реках резко поднялась выше критической отметки. Всего от паводка пострадало порядка 11 тыс. домов в 109 населённых пунктах. Стихийное бедствие привело к гибели 25 человек, ещё семеро пропали без вести.
Позже, в конце июля, из-за возобновившихся дождей уровень воды в реках стал опять подниматься выше критических отметок. Власти эвакуировали более тысячи человек. В этом им помогали переброшенные в Тулун дополнительные силы Росгвардии.
Общее число пострадавших от паводка в Иркутской области составило более 42,5 тыс. человек. Об этом рассказал губернатор региона. По его словам, около 21 тыс. человек получили компенсации в размере 100 и 50 тыс. рублей за полную или частичную утрату жилья.
«На 1 августа закончили подсчёт — всего пострадавших 42,6 тыс. человек. Все они получили по 10 тыс. рублей материальной помощи», — цитирует Левченко Интерфакс.
«У нас всё время какие-то несчастья происходят, чрезвычайные ситуации — сначала наводнения, потом пожары... На самом деле причина лежит на поверхности: это те климатические изменения, которые уже происходят. Если раньше они не так бросались в глаза, то в последние шесть—семь лет мы уже ежегодно фиксируем в 2,5—3 раза рост опасных явлений относительно предшествующих десятилетий», — сказал он.
«Исключить всякое чванство и хамство»
Иркутскую область дважды посещал президент России Владимир Путин. В ходе второго визита, 19 июля, глава государства раскритиковал ход восстановительных работ и действия чиновников. В частности, Путин отметил, что не каждый пострадавший получил положенные им 10 тыс. рублей, а гуманитарную помощь порой выбрасывали в воду.
«На любом уровне власти нужно напрочь исключить всякое чванство и хамство. К сожалению, люди и с этим сталкиваются. Удивительно, но факт. Я прошу руководителей всех уровней иметь это в виду и сделать всё, чтобы ничего подобного люди не видели, а наоборот, чтобы к ним относились уважительно и с вниманием», — обратился к чиновникам глава государства.
А 2 августа Путин подписал указ, согласно которому до 15 сентября должна быть создана программа восстановления жилья и объектов инфраструктуры Иркутской области.
Активную роль в ликвидации последствий паводка играет развёрнутая Минобороны группировка. Так, силами Центрального военного округа в Тулуне восстанавливается земляная береговая дамба, пострадавшая от второго паводка. За работы ответственен механизированный батальон железнодорожного соединения.
«Всего военным железнодорожникам необходимо восстановить около трёх километров береговой защитной дамбы в районе моста федеральной трассы Р-255», — говорится в сообщении ЦВО.
В пресс-службе округа подчеркнули, что в ходе работ будут увеличены ширина и высота дамбы. Всего же в регионе работают более тысячи военнослужащих, которые помогают снабжать пострадавших жителей водой и едой, проводят исследование проб воды и почвы, а также расчищают территорию от завалов и мусора. Развёрнутая Минобороны группировка останется в Иркутской области до особого распоряжения.
На страницу галереи
Ситуация на Дальнем Востоке
В то же время власти Хабаровского края приняли решение распространить режим ЧС на все районы региона, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального правительства.
«Утром 6 августа 2019 года уровень Амура у Хабаровска поднялся на 16 см — до отметки 458 см. В течение двух суток ожидается дополнительный подъём уровня воды на 30—40 см. В настоящий момент в садовых и дачных товариществах на левом берегу Хабаровска в зоне подтопления оказалось порядка 250 участков», — указано на сайте ведомства.
Из-за ухудшения ситуации принято решение организовать дежурство спасателей в подтопленных районах.
«Дежурство спасателей на лодках организовано на островных территориях Хабаровска, где в основном расположены дачные участки горожан. В случае необходимости они окажут помощь тем, кто не успел покинуть свои наделы, или в другой экстренной ситуации. Также ежедневно проводится осмотр и ведутся беседы с гражданами в жилых массивах вдоль береговой черты Амура», — сообщает МЧС.
Предварительный ущерб от паводка в Амурской области составил уже 3,5 млрд рублей, сообщается на сайте правительства Приамурья.
Всего на территории Бурятии, Хабаровского края и Амурской области остаются подтопленными 45 населённых пунктов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
86
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
31 июля 2019, 08:39
|
01 августа 2019, 10:39
|
05 августа 2019, 12:09
|
04 августа 2019, 00:24
|
31 июля 2019, 18:24
|
02 августа 2019, 01:09
|
04 августа 2019, 17:54