Паводки найдутся: как Иркутскую область защитят от стихии

Город Тулун, принявший на себя в 2019 году основной удар паводков в Иркутской области, по-прежнему нуждается в поддержке, однако полностью возродить его будет сложно из-за экономических причин. Об этом рассказали опрошенные «Известиями» эксперты, комментируя итоги видеосовещания о ликвидации последствий подтоплений в регионе, которое 8 сентября провел Владимир Путин. В субъекте активно продвигается строительство специальных дамб от паводков. Завершить работу над 11 сооружениями инженерной защиты смогут уже в 2021-м — на год ранее запланированных сроков. Президент поручил кабмину своевременно выделять необходимые ресурсы и в целом обеспечить софинансирование строительства объектов, необходимых для защиты региона от подтоплений.

Догнать упущенное

Ликвидация последствий масштабного паводка, который в прошлом году обрушился на Иркутскую область, находится на постоянном контроле главы государства. Владимир Путин в начале совещания подчеркнул, что первоначально «было допущено серьезное отставание темпов восстановления». Сейчас ситуация постепенно улучшается. В целом на эти работы из федерального бюджета было своевременно выделено свыше 27 млрд рублей, сообщил президент.

На сегодня более 47 тыс. человек уже выплатили единовременную финансовую помощь в связи с утратой имущества. В 2020 году 879 семей получат новое жилье, уточнил врио губернатора Игорь Кобзев. В 75% жилых помещений уже прошел капитальный ремонт. Остальные работы должны завершиться до 30 ноября, добавил руководитель региона.

— Но, по моим данным, 65%. Может быть, просто устаревшие данные? — удивился расхождению в цифрах Владимир Путин.

Игорь Кобзев не растерялся и подтвердил, что сейчас идет активная приемка, поэтому показатели постоянно меняются. Но президент остановился еще на одной проблеме. По его данным, из 116 объектов социальной сферы работа закончена только в 26. Владимир Путин призвал врио губернатора уделить пристальное внимание решению этого вопроса.

Чуть ли не главными героями мероприятия на этот раз оказались крупные компании, которые внесли весомый вклад в оказание помощи региону. Так, Сбербанк за 116 дней построил инфекционное отделение Тулунской городской больницы с современным медицинским оборудованием. «Роснефть» за 300 дней возвела школу на 1275 мест. За счет средств РЖД осуществляется строительство трех многоквартирных домов в Тулуне и школы в новом микрорайоне Березовая роща. «Газпром» взял на себя обязательства по возведению спортивного комплекса, а компания En+Group — детского диагностического центра.

Вице-премьер Марат Хуснуллин также доложил президенту о начале работ по строительству шести из 11 сооружений инженерной защиты, включая защиту Тулуна, Нижнеудинска и Алыгджера для предотвращения риска возникновения подобных ЧС. Предполагалось, что дамбы возведут до конца 2022-го. Однако в регионе намерены закончить работу раньше этого срока.

В связи с этим Марат Хуснуллин попросил Владимира Путина рассмотреть вопрос опережающего выделения средств из федерального бюджета, необходимых для завершения строительства уже в 2021 году. В целом на эти проекты должно быть заложено свыше 5 млрд рублей, уточнил президент. Он поручил Минфину своевременно выделять необходимые ресурсы и в целом обеспечить софинансирование строительства объектов, необходимых для защиты территорий Иркутской области от подтоплений. Глава ведомства Антон Силуанов пообещал обеспечить регион финансами.

Также глава государства призвал адресно поддержать в Тулуне малый и средний бизнес за счет заемных ресурсов. Для этого он поручил правительству дополнительно выделить 100 млн рублей. Тулун надо возрождать, но сделать это чрезвычайно сложно по экономическим причинам, считает председатель комиссии Общественной палаты по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрей Максимов. По его словам, город и до стихии относился к числу тех территорий, где у жителей стоял вопрос о переселении в другие места. Тем не менее там возникали интересные проекты, которые получали гранты на федеральном уровне.

— Беда в том, что возникает вопрос — чем будут заниматься люди, которые туда вновь вселяются? Это пока непонятно, потому что там нет экономической базы, которая позволила бы вновь обрести Тулуну полноценную жизнь после восстановления. Нам нужно искусственно думать, какие рабочие места создать и как это сделать. Это ведь очень непросто, поскольку город отдаленный, много малозаселенных мест. Любые производственные цепочки провести через Тулун сложно. Создать там постиндустриальную экономику еще сложнее, — пояснил он «Известиям».

Байкал под защитой

Отдельное внимание во время совещания было уделено соблюдению экологических требований при реализации крупных инвестпроектов в регионе. В частности, Игорь Кобзев сообщил президенту, что отходы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината уже не угрожают озеру, поскольку более 6 тыс. куб. м загрязненных производством вод были перекачаны в отстойники.

Кроме того, Иркутской области удалось по итогам восьми месяцев этого года сократить число незаконных вырубок леса на 30%. При этом врио губернатора предложил ввести правило для компаний: за каждое срубленное дерево необходимо посадить три. Не угрожают Байкалу и сплошные рубки при расширении БАМа и Транссиба, так как РЖД и Иркутская область заключили меморандум о сотрудничестве в сфере окружающей среды озера Байкал. Владимир Путин тут же позвонил гендиректору компании Олегу Белозерову, чтобы обсудить этот вопрос.

— В рамках экологической экспертизы, которой будут подвергнуты все наши проекты, в качестве примера, мы должны на одно потенциально вырубленное дерево высадить три. Мы договорились, что мы высадим пять и проведем с общественностью все необходимые мероприятия, — доложил глава РЖД.

Для байкальского региона совещание носит исторический характер, поскольку на нем очень остро была поставлена проблема вырубки лесов, отметил в беседе с «Известиями» депутат Госдумы от Иркутской области Николай Будуев.

— Чрезвычайно важно и защитить Байкал, — продолжил парламентарий. — Деньги есть, но необходимо их рационально использовать, чтобы получить реальный положительный эффект. У нас в рамках федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал» выделялись достаточные средства, а по сути программа была провалена.

Из-за сильных дождей и подъема уровня рек в Иркутской области оказались затоплены 20 населенных пунктов в трех районах — Нижнеудинском, Тайшетском и Тулунском. Пострадали 2,39 тыс. жилых домов, повреждены 13 автомобильных мостов, в том числе на федеральной трассе, спасатели эвакуировали более 800 жителей. В области введен режим чрезвычайной ситуации Фото: РИА Новости/пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области В деревне Евдокимовка Тулунского района погибла семья из двух человек, отказавшаяся эвакуироваться накануне, когда представители власти совершали обход домов. На следующий день они попытались уплыть с соседом на лодке, но всё закончилось трагически Фото: 38.mchs.gov.ru В поселке Евдокимовский, во время самостоятельной эвакуации, пропали без вести восьмилетний мальчик и 86-летний мужчина. Поздно вечером шесть человек пытались уплыть из поселка на собственной лодке, но она перевернулась Фото: 38.mchs.gov.ru Власти призывают людей не пытаться эвакуироваться самостоятельно, а дожидаться помощи спасателей Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области Люди в панике пытаются спасти свои дома, некоторые отказываются от эвакуации Фото: 38.mchs.gov.ru Местные жители вспоминают, что нечто подобное происходило здесь в 1996 году. Однако полагают, что на этот раз наводнение может быть сильнее Фото: РИА Новости/пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области Машина спасателей провалилась в яму, размытую паводком Фото: 38.mchs.gov.ru В Иркутске организовали сбор помощи для жителей затопленных районов, там принимают бутилированную воду, консервы, теплую одежду. Минсоцразвития области открыло счет для помощи пострадавшим от паводка Фото: РИА Новости/пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области В спасательных операциях принимают участие около 500 человек, задействовано 100 единиц техники. К работам начали привлекать и местных жителей, у которых есть собственные плавсредства Фото: 38.mchs.gov.ru В области организовано 17 пунктов временного размещения, куда отвозят эвакуированных. Там могут принять более 6,5 тыс. человек. Фото: 38.mchs.gov.ru Ситуация остается напряженной, так как синоптики прогнозируют дальнейшее повышение уровня воды в реках Фото: 38.mchs.gov.ru

Между тем Владимиру Путину понравилась идея проведения Года Байкала в РФ. В конце мероприятия он также поручил кабмину не забывать и про остальные субъекты страны, оказывая всю необходимую помощь людям, пострадавшим от природных ЧС в дальневосточных регионах. С паводками столкнулись, например, Хабаровский и Приморский края, Амурская, а также Еврейская автономная области. В сентябре на Приморский край обрушились два тайфуна.

Готовность пахать

На этом рабочий график президента во вторник не закончился — в режиме видеоконференции Владимир Путин пообщался и с победителями конкурса управленцев «Лидеры России». Глава государства напомнил, что за три года существования конкурс стал системным механизмом, который помогает на прозрачных принципах выявлять и поддерживать лучших специалистов. По его словам, обновление кадров должно быть основано на талантах и способностях, а карьерного роста могут добиваться те, кто «готов пахать на благо граждан».

После поздравительных слов мероприятие перешло в открытую дискуссию. Так, Владимир Путин поддержал участницу Ольгу Романец из Тюмени, которая призвала остальных женщин мечтать, верить в себя и не бояться выходить из зоны комфорта. По словам президента, российские женщины не только самые красивые, но и очень талантливые, поэтому их активные включения во все направления работы чрезвычайно важны для успеха страны.

Стоит отметить, что проект Ольги Романец подразумевает трансформацию старых заводов, построенных еще в СССР, в пространства, где под одной крышей смогут оказаться научные лаборатории, современные производства и креативные индустрии. По ее словам, реализация идеи создаст до 1,5 тыс. новых рабочих мест.

Мгновенное взаимопонимание сложилось у президента с Дарьей Гриц, работающей над проектом в области цифровых образовательных платформ для школ и университетов.

— Вы знаете, я тоже родился и вырос в Петербурге, а сейчас в Москве живу. У нас с вами много общего, — сказал Владимир Путин.

Глава государства признал, что лучшие практики дистанционного образования в стране будут востребованы и после окончательной победы над коронавирусом. При этом он напомнил народную поговорку: не было бы счастья, да несчастье помогло. Примером для подражания президент также считает деятельность Марии Львовой-Беловой — она строит дома, в которых при поддержке специалистов люди с ограниченными возможностями могут жить, учиться и работать.