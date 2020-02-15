Павленский отомстил Франции за арест, похоронив карьеру "любимчика" Макрона

Кандидат в мэры Парижа Бенжамен Гриво, считавшийся любимчиком президента Франции Эммануэля Макрона, снялся с выборов из-за беглого российского "художника" Петра Павленского. Подробности истории приводит издание Liberation.

На сайте Павленского были опубликованы видео эротического содержания с участием Гриво, а также сообщения недвусмысленного содержания в адрес некой молодой особы. При этом предвыборная платформа политика строилась на семейных ценностях, а сам он является мужем и отцом троих детей.

Он опирается на семейные ценности, говорит, что хочет быть мэром семей, и всегда приводит в пример свою жену и детей. Но поступает наоборот, - написал про него Павленский, пообещав поделиться компроматом на других кандидатов в мэры столицы Франции.

Напомним, что ранее Павленский вышел из тюрьмы, куда попал за свои "художества", а именно поджёг вход в здание филиала парижского банка. До этого он устраивал аналогичные акции в России, но в 2017 году покинул нашу страну и эмигрировал в Европу. В России он запомнился тем, что прибил мошонку к брусчатке Красной площади, а также поджёг дверь здания ФСБ.