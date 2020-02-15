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Павленский отомстил Франции за арест, похоронив карьеру "любимчика" Макрона
15 февраля 2020, 13:09 • 189 • Политика
Любимчик Макрона снялся с выборов мэра Парижа из-за Павленского. "Художник" опубликовал эротический компромат на политика и пообещал новые разоблачения.
Кандидат в мэры Парижа Бенжамен Гриво, считавшийся любимчиком президента Франции Эммануэля Макрона, снялся с выборов из-за беглого российского "художника" Петра Павленского. Подробности истории приводит издание Liberation.
На сайте Павленского были опубликованы видео эротического содержания с участием Гриво, а также сообщения недвусмысленного содержания в адрес некой молодой особы. При этом предвыборная платформа политика строилась на семейных ценностях, а сам он является мужем и отцом троих детей.
Напомним, что ранее Павленский вышел из тюрьмы, куда попал за свои "художества", а именно поджёг вход в здание филиала парижского банка. До этого он устраивал аналогичные акции в России, но в 2017 году покинул нашу страну и эмигрировал в Европу. В России он запомнился тем, что прибил мошонку к брусчатке Красной площади, а также поджёг дверь здания ФСБ.
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