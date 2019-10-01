Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Грету Тумберг зовут в Госдуму. А от машин и самолетов депутаты отказаться готовы...
Путин заявил, что ЕАЭС ведет переговоры о сотрудничестве с 13 странами
Что будет, если нефть поднимется до 120 долларов за баррель?
Почему у России расплывчатая позиция по Донбассу?
Главная / В России

Павел Устинов: «Я не сталинист, но и не оппозиционер»

01 октября 2019, 17:09  •  28 • В России

Продолжается скандальная история с актером Павлом Устиновым. Мосгорсуд заменил ему приговор 3,5 года колонии на 1 год условно. Напомним, парня скрутили росгвардейцы во время несанкционированного митинга в Москве. При задержании один из силовиков вывихнул плечо. Суд решил, что в этом виновен Павел.

Но коллеги Устинова — актеры и артисты - встали на его защиту. Обращались со сцены, проводили пикеты... В «КП» тоже посмотрели видео задержания: впечателение - Павел просто стоял у метро и говорил по телефону. А когда его внезапно схватили, машинально пытался вырваться. Вот и все. Давать за это 1 год условно — тоже весьма странно. Но пока неизвестна даже формулировка суда — почему и за что именно отмерено такое наказание. Адвокаты Устинова сейчас ждут — когда им выдадут на руки приговор, чтоб разобраться в нем и подать аппеляцию.

Сентябрь 2019 года. Актриса Ксения Алферова во время одиночного пикета в поддержку актера Павла Устинова у здания Администрации президента РФ. Фото Сергей Карпухин/ТАСС

А пока сам Устинов в эксклюзивном интервью «КП» рассказал о задержании и своих политических взглядах.

«ВСЕ ПОНЯЛ У АВТОЗАКА»

- Давайте восстановим события того дня. Вы понимали, что находитесь на митинге? Вокруг полиция, толпы народа...

- Честно, нет. Именно что я на митинге нахожусь, не знал. Мне показалось, что это какая-то ярмарка или выставка, или концерт какой-то. Я человек творческий, увидел много людей и подумал, что это культурное мероприятие.

- Там же в рупор говорили: «Вы находитесь на несанкционированном митинге. Просьба покинуть площадь».

- Не слышал. Я же в наушниках был. Как вышел, сразу наушники надел.

- Вы ждали своего друга – Султана. Это же по работе вы с ним должны были встретиться?

- Да.

- А почему Султан не дал показания? Не заступился за вас?

- Честно говоря, не скажу. У него у самого административное разбирательство. У него тоже были суды. Наверное, поэтому.

16 сентября 2019 года. Павел Устинов во время оглашения приговора. По версии следствия, при задержании он оказывал активное сопротивление сотруднику Росгвардии и вывихнул ему плечо. Фото Сергей Фадеичев/ТАСС

- Что вы ощущали: вот вы стоите у метро, тут к вам подбегают, начинают винтить...

- Я был в полном шоке, честно вам скажу. С самого начала, как они подошли, я их заметил в последний момент. Отцепил свой взгляд от телефона, поднял голову и увидел людей в камуфляже. Я бы с первого взгляда не сказал, что это сотрудники. Потому что ни нашивок нет, ничего. Так как я сам служил, понимаю, как отличить сотрудника от не сотрудника. А форму купить можно где угодно. В интернете найти все это обмундирование. С самого первого их движения до самого последнего я вообще не осознавал, что происходит. Вплоть до того момента, пока меня не подвели к автозаку. И там я уже увидел сотрудников полиции, ОМОНа и понял, что меня задержали.

Задержание Павла Устинова.

«ОМОНОВЦЫ ШЕПТАЛИСЬ И ВЫБРАЛИ МЕНЯ»

- Что было дальше?

- Меня посадили в автозак, в общую клетку. Потом два омоновца между собой переговаривались. Один говорит: нужно выбрать кого-то посолиднее. Другой тыкает пальцем в мою сторону, и мне говорят: ты выходи. Я вышел, меня посадили рядом со входом в автозак. Уже не в клетке, рядом с сотрудниками, я один сижу, не понимаю, зачем меня вывели. Попросили паспорт. Два сотрудника, один из них взял паспорт, они отошли, что-то обсуждали. И буквально через десять минут ко мне подходят, тянут паспорт и говорят: вы сотруднику вывихнули плечо. Дальше меня сначала повезли в отдел полиции по району «Марьино». Составили административный акт о правонарушении. А потом уже просто самостоятельно решили меня повезти в Следственный комитет.

Мисс Украина не захотела говорить на украинском

- В СИЗО было страшно?

- Страшно – я бы не сказал. Было волнительно. Потому что много всяких историй слышал про СИЗО, про тюрьму. Не знал, как это на самом деле все происходит. Волновался, что меня могут упрятать в колонию. И я просто пропущу большой отрезок времени в бездействии.

Павел Устинов отвечает на вопросы судьи по видеоканалу во время заседания Мосгорсуда 20 сентября 2019 г. Фото Андрей Васильев / ТАСС

- Когда за вас стали заступаться артисты – Харламов, Галкин, Райкин, - вы знали об этом в изоляторе?

- В СИЗО мне передали уже общественники, когда приходили ко мне. Мне сказали, что произошел огромный бум - актеры, режиссеры, музыканты. Это было очень приятно, что люди видят несправедливость, все вместе коллективно берут и высказывают свое мнение. И это имеет резонанс, благодаря которому я здесь, на воле.

«Я НЕ ЗНАЛ КТО ТАКОЙ НАВАЛЬНЫЙ»

Павлу Устинову отменили реальный приговор и дали год условно.

- Вы все время говорите, что были вне политики. Но вы же знали, кто такой Путин? Навальный?

- Конечно, я знал, кто такой Путин. Было бы странно, если бы не знал. А Навальный – о нем я узнал уже в СИЗО. Когда я пришел, ребята начали меня даже подкалывать этим.

- Читал: да Устинов «крымнашист, сталинист». Насколько это верное определение про вас?

Кирилл Кабанов: Америка смогла избавиться от стереотипа «поганого мента» - а почему мы не сможем?

- Это, наверное, сделали вывод по моим репостам «ВКонтакте» старым. Я один раз забавные картинки репостил. Не с целью какого-то политического уклона, а просто забавные вещи там были написаны.

- То есть вы не сталинист?

- Конечно, нет.

- Теперь в оппозиционеры не будете переходить после этой истории?

- Нет, я оппозицией не увлекаюсь. Просто я сейчас хочу заняться общественной деятельностью в связи с тем, что со мной произошло. Нужно помогать незаконно посаженным людям, которых осуждают с фабрикацией дел. Что сейчас происходит по «московскому делу». И не только по нему. Нужно организовывать такие же общественные резонансы, чтобы люди знали и слышали, что происходит в нашей стране в этой области.

- Представление обо всей системе изменилось после этой истории?

- Конечно. Я не задумывался, никогда не сталкивался ни с судами, ни с ФСИН. У меня было другое представление, как это все происходит.

Павел Устинов рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» о решении суда.Роман ГОЛОВАНОВ

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



28
Источник
Похожие новости
01 октября 2019, 17:09
Иран и Сингапур приехали в Ереван за соглашением с ЕАЭС
30 сентября 2019, 18:24
Националист и шоумен Орест Лютый в шоке: Украинизация упущена! Во Львове все говорят по-русски!
30 сентября 2019, 18:24
Кирилл Кабанов: Америка смогла избавиться от стереотипа «поганого мента» - а почему мы не сможем?
01 октября 2019, 17:09
Павел Устинов: «Я не сталинист, но и не оппозиционер»
01 октября 2019, 15:24
«Даже не проходила российскую таможню»: иностранку подозревают в контрабанде наркотиков во время стыковочного рейса
01 октября 2019, 10:39
Мисс Украина не захотела говорить на украинском
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 сентября 2019, 20:39
Слуцкий рассказал об ответных мерах России после недопуска части делегации на ГА ООН
28 сентября 2019, 14:24
Украина и ее галактические окрестности
30 сентября 2019, 13:24
В Киеве прокомментировали слова о причастности России к скандалу в США
29 сентября 2019, 20:40
В России возрождается целая отрасль. Остро нужны работники
28 сентября 2019, 15:54
На Украине возмутились поведением пресс-секретаря Зеленского
26 сентября 2019, 15:09
Лукашенко: Россия никогда не позволит себе захватить Украину
26 сентября 2019, 21:39
В Киеве заявили о расхождении позиций с ЕС по «Северному потоку — 2»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.