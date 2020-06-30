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Павел Самиев: "За цифровизацией голосования - будущее регионов"

30 июня 2020, 14:25  •  38 • В России

За поправки в Конституцию свои голоса уже отдали 90% населения страны. Члены избирательных комиссий продолжают обходить с наблюдателями пожилых и многодетных граждан, готовятся к походу на избирательные участки еще 10% военнослужащих, которые сейчас находятся на боевом дежурстве. Но в перспективе, формат голосования все больше будет приобретать электронные рамки.

Об этом "Комсомолке" рассказал гендиректор аналитического агентства БизнесДром, председатель комитета "ОПОРЫ РОССИИ" по финансовым рынкам Павел Самиев.

- Много вопросов было на уровне подготовки электронного голосования. Быстро наладить систему удалось лишь в Москве и Нижегородской области, - рассказывает собеседник.

- Почему только в этих регионах?

- Остро стояли вопросы не только скорости передачи данных, но и их надежности. Вы знаете, что не во всех регионах государственные услуги в цифровом доступе. Но на мой взгляд, опасения, что данные граждан попадут в руки мошенников, как это случается в банковском секторе тут не оправданы. Там передача данных случается из-за человеческого фактора, а не по причине взлома программного обеспечения.

- То есть защита электронных услуг у нас на уровне?

- Безусловно, при удаленном доступе всегда подключаются элементы защиты. Эти системы повсеместно используются в мире финансовых услуг. Они доказали, что можно справиться с любыми хакерскими атаками. И портал госуслуг, где используются все самые последние методы шифрования информации, тому не исключение.

- Какие перспективы развития систем голосования, как будут выглядеть выборы в будущем?

- Человек сможет отдать свой голос из любого места, потратив на это меньше минуты своего времени. Услуга будет доступна не только жителям Москвы или Нижегородской области, но и в любом регионе России. Но для этого важно уже сегодня продвигать информационные услуги в регионы. Делать их качественными и безопасными для населения. Цифровизация государственных услуг не должна иметь границ внутри России. За ней будущее регионов.

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