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Павел Крашенинников: В активности избирателей и безопасности голосования мы не сомневаемся
11 июня 2020, 15:25 • 75 • В России
В Общественной палате прошло заседание Рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию. В разговоре приняла участие и глава Центризбиркома Элла Памфилова. Об итогах этой встречи нам рассказал Павел Крашенинников...
- Павел Владимирович! Можно два слова буквально?
- Нет, нет, вечером могу позвонить.
- Вечером поздно, мне сейчас надо. Просто два слова скажите буквально…
- Ну, давай.
- Как поработали?
- Вот как раз сейчас, буквально, полторы минуты назад, закончила работу. Мы послушали, как проходит подготовка к общероссийскому голосованию, коллег из Тульской области, из Краснодарского края. Ну, для нас важно, что происходит, как идет подготовка, как готовятся наблюдатели.
- И какое впечатление?
- Ну, ничего, пока все идет по плану, идет все нормально. Двигаемся.
- Скажите, пожалуйста, а почему вот вы решили с Эллой Памфиловой именно пообщаться вот сейчас?
- Ну потому что у нас Центральная избирательная комиссия отвечает за общероссийское голосование, поэтому, конечно, нам от первого лица очень важно услышать, как идут дела.
Тем более, у нас - рабочая группа, и нам необходимо также узнать, что происходит в регионах - в присутствии Эллы Памфиловой.
Дистанционно мы связались и с регионами. Они нас тоже послушали. Это важно для всех.
- То есть, сейчас две темы у нас. Это и активность, и безопасность, да?
- Конечно, да, да.
- И как это все реализуется?
- Все реализуется неплохо, все пока идет по плану. Мы выявляем какие-то проблемы и, если они есть, смотрим, задаем вопросы, снимаем эти вопросы.
- Например, какого свойства?
- Александр, я вот сейчас в самой гуще событий, поэтому, как договаривались, - минутка... Как раз вот и Элла Памфилова уезжает... До свидания, Элла Александровна!
(Слышен голос Памфиловой: «Всем счастливо!»)
Александр! Вечером готов ещё поговорить. Все. Пока.
- Ладно. Удачи.
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